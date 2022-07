Revelaron detalles de la muerte del rugbier Ricky Bibey: sospechan que perdió la vida en un juego erótico “que salió mal”

Foto de archivo: Ricky Bibey en un partido de rugby 13 con la camiseta de los Wigan Warriors (Getty)

Ricky Bibey, ex jugador inglés de rugby 13, fue hallado muerto el sábado en una habitación del Hotel Continentale de Florencia, Italia, después de que una mujer pidiera ayuda a gritos.

Las circunstancias que rodean la muerte de este hombre de 40 años, vencedor en dos ocasiones de la Challenge Cup con el Wigan Warriors y el St Helens, aún no están claras y la autopsia debía realizarse esta semana tras un retraso por “asuntos familiares”. Sin embargo, medios italianos y británicos ya han revelado detalles del incidente.

Un empleado del hotel descubrió el cuerpo del ex rugbier semidesnudo en el suelo de la habitación y a una mujer de 43 años que sangraba abundantemente y fue trasladada a un hospital con heridas graves, informó el diario La Nazione, que señaló que los primeros indicios apuntan a que Bibey murió de un paro cardíaco.

Otros empleados del hotel explicaron que se escucharon gritos procedentes de la habitación en la que fue hallado el deportista y la policía encontró varios objetos que podrían haber sido utilizados en un juego erótico, advirtió La Nazione.

Una fuente policial dijo al diario británico DailyMail: “Las personas involucradas son ambas británicas y en este momento estamos trabajando en dos teorías: un juego erótico que salió mal o algún tipo de discusión doméstica, pero la dirección general es la de un juego erótico”.

Médicos y policías acudieron al hotel de Florencia donde fue hallado el cuerpo de Bibey semidesnudo y cubierto de sangre

Según un reporte del DailyMail, se hallaron marcas en el cuello y las muñecas del ex rugbier y los fiscales quieren establecer si esto fue parte de una práctica sexual consensuada o si las sufrió al tratar de defenderse de un ataque.

La mujer que se encontraba con Bibey fue trasladada al hospital Careggi de Florencia en estado grave, donde fue sometida a varias operaciones por una grave pérdida de sangre. “La mujer se encuentra en estado grave, pero afortunadamente está estable, aunque su estado significa que no hemos podido tomarle una declaración completa”, dijo al medio británico una fuente de la Fiscalía de Florencia. Y añadió: “Cuando le dijimos que su pareja había muerto, gritó: ‘Dios mío, está muerto’. Dijo que no tenía ni idea y que había que calmarla. Estaba muy mal y la han operado varias veces. No se le ha tomado declaración formal y es poco probable que se la interrogue durante varios días hasta que los médicos nos den el visto bueno”.

Por otro lado, según la prensa local, la mujer dio positivo en un test de drogas, con restos de cocaína en su cuerpo, y la policía de Florencia se puso en contacto con la Interpol en Roma para pedir a sus colegas británicos que investiguen los antecedentes de la pareja.

(Con información de AFP)

