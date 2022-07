Cuatro candidatos más se unen a la competencia para converstirse en primer ministro de Gran Bretaña

El Ministro de Hacienda británico Rishi Sunak abandona Millbank Studios después de una entrevista con los medios en Londres, Gran Bretaña, el 27 de mayo de 2022. REUTERS/John Sibley

Cuatro candidatos más se han sumado a los posibles sucesores de Boris Johnson como primer ministro británico, un campo que cada vez se encuentra cada vez más saturado de conservadores y mientras el comité que supervisa la contienda solamente busca acelerar el proceso de reducción de números para así finalizar con la incertidumbre.

El llamado Comité de legisladores de 1922 del Partido Conservador establecerá las reglas exactas y el cronograma para la contienda la próxima semana, a partir de que Johnson fue obligado a renunciar de su puesto como primer ministro por su propio partido. Muchos legisladores están presionando por un proceso acelerado.

Los últimos en sumarse a la contienda de postulantes oficialmente, fueron el secretario de Transporte, Grant Shapps, el ministro de Finanzas, Nadhim Zahawi, y los exministros, Jeremy Hunt y Sajid Javid . Y aún se esperan al menos, dos candidatos más.

The Mail on Sunday dijo que la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, lanzaría su campaña el lunes con la promesa de reducir los impuestos y abordar la crisis del costo de vida, como también uno de sus posibles principales rivales para el cargo, el secretario de Defensa, Ben Wallace, se descartó de la carrera. Múltiples candidatos han prometido la reducción de impuestos como parte de sus campañas, quienes se ponen en desacuerdo con Rishi Sunak, ex ministro de finanzas, que es el corredor favorito de las posibles opciones debido a su previo trabajo en el gobierno británico.

“Mi objetivo es simple: brindar las oportunidades que se le brindaron a mi generación, a todos los británicos, quienquiera que sea y de donde sea que venga. Para estabilizar el barco y estabilizar la economía”, citó Sky News a Zahawi , quien fue nombrado ministro de Finanzas por Johnson el martes después de la renuncia de Sunak, según dijo.

Shapps, otro posible candidato, le dijo al Sunday Times que no buscaba celebrar elecciones nacionales en caso de tener éxito, pero que buscaría generar un presupuesto de emergencia en sus primeros días con le fin de reducir los impuestos y brindar apoyo estatal a las empresas con altos niveles de consumo de energía.

Hunt, ex secretario de Relaciones Exteriores y ministro de Salud que perdió ante Johnson en la carrera por el liderazgo de 2019, y Javid, exministro de finanzas, dijeron como líderes que reducirían el impuesto de sociedades al 15% . Javid, quien renunció el pasado martes ocmo ministro de salud de Johnson, fue uno de los que aumentó la presión para la salida de Johnson y dijo que, “No podemos darnos el lujo de no tener recortes de impuestos”, dijo Javid al periódico Telegraph.

Los legisladores conservadores deberán votar para reducir los candidatos a dos opciones finales y luego estas mismas opciones atravesarán una votación más amplia frente al Partido conservador. “Claramente, lo que querríamos hacer, y creo que incluso los candidatos lo admitirían, es eliminar algunos de los que claramente no obtendrán suficiente apoyo para entrar en los dos últimos en una etapa relativamente temprana”, dijo el Comité de 1922. dijo el tesorero Geoffrey Clifton-Brown a Times Radio.

