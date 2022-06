Nike se retiró completamente de Rusia

Foto de archivo de una tienda cerrada de Nike en un centro comercial en San Petersburgo (REUTERS/Anton Vaganov)

El fabricante estadounidense de ropa y material deportivo Nike anunció su salida completa del mercado ruso en repudio a la campaña militar de Moscú en Ucrania.

“Nike ha tomado la decisión de abandonar el mercado ruso”, confirmó un portavoz de la compañía. “Nuestra prioridad es asegurarnos de apoyar completamente a nuestros empleados mientras reducimos nuestras operaciones de manera responsable en los próximos meses”, añadió.

El pasado mes de marzo, la multinacional de Oregón había decidido paralizar temporalmente la venta de sus productos en Rusia. Durante la conferencia con analistas para la presentación en marzo de las cuentas del tercer trimestre fiscal de la empresa, el director financiero de Nike, Matthew Friend, destacó que el volumen de negocio de la compañía en Rusia y Ucrania representaba “menos del uno por ciento de los ingresos totales de la empresa”.

“Nike Inc. ha decidido abandonar el mercado ruso. Por consiguiente, Nike.com y la aplicación móvil Nike ya no estarán disponibles en esta región. Las tiendas Nike cerraron recientemente de forma temporal y ya no volverán a abrir”, afirmó la compañía en su web rusa, de la cual eliminó todo el diseño y dejó solo un fondo blanco sin más identificativo que un pequeño logotipo en la esquina superior izquierda de la pantalla.

El periódico ruso Vedomosti informó el mes pasado que Nike había puesto fin a su relación con Inventive Retail Group, su mayor franquiciado en el país.

Pocos días después de la entrada de las tropas rusas en territorio ucraniano el 24 de febrero, decenas de marcas internacionales de electrónica, ropa, muebles o servicios anunciaron en cascada el cierre de sus tiendas o de sus producciones y operaciones en Rusia.

Por otro lado, las empresas extranjeras que buscan salir de Rusia por la guerra en Ucrania se enfrentan a la posibilidad de que en las próximas semanas se aprueben nuevas leyes que permitan a Moscú confiscar activos e imponer sanciones penales. Eso ha animado a algunas empresas a acelerar su salida.

(Con información de AFP, AP, EFE, EuropaPress y Reuters)

