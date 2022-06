Un empleado de un lavadero de autos estrelló el Mercedes Benz clásico de un cliente cuando lo sacó a dar un paseo

El mercedes fue gravemente golpeado por el trabajador que se lo llevó hasta su casa a unos 96 kilómetros del lavadero

Un trabajador de lavado de autos destrozó el Mercedes Benz clásico de un cliente durante un viaje de placer de 96 kilómetros después de que se le asignó un “super valet”, según escuchó un tribunal de Inglaterra.

Omid Abas, de 41 años, causó daños por valor de miles de dólares al raro Mercedes 550E de 1992, alegando que perdió el control mientras intentaba evitar a un ratón que cruzaba corriendo la carretera.

El propietario, Kevin Murphy, de 77 años, volvió a recoger el vehículo, uno de los 29 modelos importados al Reino Unido, y descubrió que prácticamente se había perdido en el choque con una rueda quedando casi horizontal.

Abas había llevado el automóvil para dar una vuelta de 90 minutos desde su lugar de trabajo en Runcorn, Cheshire, hasta su casa en Stockport, Greater Manchester y luego de regreso.

Abas, nacido en Irán, que no aprobó un examen de manejo en el Reino Unido, estrelló el automóvil a solo ocho kilómetros de donde debía devolverlo.

En un comunicado, el propietario del vehículo, el señor Murphy, dijo que el automóvil azul de 30 años, que tiene alrededor de 42.000 kilómetros en el tablero, generalmente lo conducía un chofer y agregó: “Era una posesión muy preciada”.

El trabajador de lavado de autos Omid Abas se salvó de la cárcel después de que destrozó el Mercedes clásico de un cliente.

En el Tribunal de Magistrados de Warrington, Abas se declaró culpable de tomar un vehículo con agravantes y conducir sin licencia ni seguro y se le prohibió conducir durante 12 meses.

El dueño del vehículo dijo durante el juicio: “Siempre realicé todos los trabajos de mantenimiento en Mercedes, le dediqué mucho tiempo y esfuerzo en mantener el automóvil en perfectas condiciones”.

“Cuando me enteré del daño, me molesté muchísimo. Si bien no me siento vulnerable ni intimidado como resultado de esto, ahora soy increíblemente cauteloso acerca de a quién le confío mis vehículos”, agregó.

“Actualmente, no estoy perdiendo porque no se ha realizado ningún trabajo, pero espero pagar alrededor de 6.177 dólares de mi propio dinero, no del seguro, para reparar el vehículo por completo”, explicó.

A pesar del golpe, se dice que Abas y la víctima todavía están en “buenos términos” y que se retiró un cargo separado por conducir sin el debido cuidado y atención.

Angela Blackmore, fiscal, dijo que Murphy solía dejar el preciado vehículo en el lavado de autos de Runcorn, donde los valets cuestan hasta 74 dólares.

El empresario es propietario del terreno en el que se encuentra el lavado de autos y no dio su consentimiento para que se condujera el vehículo ‘aparte de alrededor del patio’ donde se encuentra el lavado de autos.

Abas fue sentenciado a 12 semanas de prisión, suspendida por un año.

Del Mercedes 550E de 1992 sólo se importaron 29 a Reino Unido.

“Habiendo tomado el automóvil ilegalmente, perdió el control y lo estrelló causando lo que claramente es un daño grave al vehículo motorizado, un vehículo que claramente era apreciado por su propietario y probablemente tiene un valor para él más que mucho más grande que su valor monetario”, dijo el juez de distrito Mark Hadfield.

A Abas se le ordenó completar 150 horas de trabajo no remunerado y pagar 263 dólares en costos legales. No se emitió ninguna orden de indemnización.

Solo alrededor de 10.500 Mercedes 500E se fabricaron entre 1990 y 1995 en colaboración con Porsche. Solo 29 de los modelos se importaron al Reino Unido.

SEGUIR LEYENDO