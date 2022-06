Fue a dejar flores en la tumba de su novia y terminó condenado a 30 días de cárcel por arrojar basura

Winston 'Winchester' Hagans (izquierda) y Hannah Ford (derecha) solo estuvieron comprometidos durante un mes antes del fatal accidente automovilístico

Un hombre de Alabama (EEUU) fue condenado por arrojar basura y se le ordenó pagar 300 dólares por colocar repetidamente cajas llenas de flores en la tumba de su prometida, cuyo padre no aprobaba su relación.

Winston ‘Winchester’ Hagans fue condenado el jueves en el tribunal de la ciudad de Auburn después de que el reverendo Tom Ford, el padre de Hannah Ford, firmara una orden de arresto en su contra.

Hannah murió en un accidente en enero de 2021 aproximadamente un mes después de comprometerse con Hagans. El descorazonado novio acude repetidamente a colocar pequeñas macetas con flores en su tumba y el padre de su difunta prometida las quitó todas.

Hannah Ford era asesora de políticos republicanos en Alambama

Bajo la ley de Alabama, los ciudadanos pueden obtener órdenes de arresto en la corte municipal bajo ciertas circunstancias.

Desde mayo de 2021, testificó Tom Ford, se han colocado un total de 10 cajas en la tumba, y las descartó o las envió de regreso a Hagans.

“La primera caja, cuando vi dónde estaba, la recogí y se desmoronó”, dijo Ford. “Era un trozo de madera podrida con algunas imágenes, así que lo descarté”.

Winston 'Winchester' Hagans fue condenado a 30 días de prisión

Ford dijo que “ciertamente no aprobaba” la relación entre su hija y Hagans.

El cementerio es propiedad de la ciudad y el fiscal municipal Justin Clark dijo que las regulaciones prohíben “bancos, urnas, cajas, conchas, juguetes y otros artículos similares” en las tumbas.

La empleada de la ciudad y asistente administrativa del cementerio, Sari Card, afirmó que le dijo a Hagans que Ford no quería las cajas en la tumba y planeaba una acción legal.

“Dijo que no le importaba, que cada vez que se quitaba una caja, haría otra para reemplazarla”, dijo.

Hagans hizo cajas de flores para su prometida, ya que ella prefería las flores vivas a las que ya estaban cortadas y formaban parte de los ramos de flores. Agregó fotos del tiempo que pasaron juntos al costado de estas cajas.

Si bien la defensa argumentó que las cajas de flores no son basura, el juez Jim McLaughlin, quien condenó a Hagans en un juicio sin jurado, dijo que las cajas eran “un caso claro de violación de esta escritura y violación del estatuto de tirar basura”.

La pareja planeaba casarse pero el padre de la novia no aprobaba la relación

“La caja no ocurre naturalmente en la naturaleza. Es una sustancia extraña. Si es bonito o no, no es una consideración para este tribunal”, dijo.

La defensa dijo que apelaría la condena ante el tribunal de circuito, donde un jurado puede escuchar el caso.

Aparte de una multa de 50 y 251 dólares en costos judiciales, Hagans recibió una sentencia de cárcel de 30 días que fue suspendida con la condición de que no coloque flores adicionales en la tumba.

Hagans y Hannah Ford se conocieron por primera vez en una cafetería en Montgomery y se conectaron a través de su fe bautista.

Las aspiraciones profesionales de Hannah estaban en la política estatal, informó el Washington Post. Anteriormente había trabajado en la campaña para llegar al Senado de los EEUU del republicano Roy Moore en 2017, en la cual perdió ante el demócrata Doug Jones.

La tumba de Hannah Ford donde su novio le dejaba rosas

Ford, que se consideraba republicana, luego hizo campaña para el evangelista Scott Dawson para gobernador en 2018. Dawson terminó tercero en las primarias.

“Puede que fuera pequeña de estatura, pero era gigante cuando caminaba en una habitación”, dijo Dawson en una entrevista de 2021. “Sabía cómo tratar con senadores, miembros de la Cámara, candidatos judiciales. '

