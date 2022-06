Invasión rusa EN VIVO: las bajas de Ucrania aumentaron mientras la guerra se centra en el Donbás

Un residente local caminando sobre los escombros de un edificio residencial dañado por un ataque militar ruso en Severodonetsk

Día 110 de la invasión: los combates en Severodonetsk y Lisychansk se recrudecen, los soldados rusos muertos alcanzarán en junio los 40.000, según el presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, y Amnistía Internacional (AI) ha acusado al ejército ruso de utilizar bombas de racimo.

El número de bajas obligará al mando ruso a enviar refuerzos a Ucrania e implicar nuevos grupos tácticos en su afán de tomar el Donbás, región del este parte de la cual autoproclamó su independencia y que fue uno de los argumentos rusos para iniciar la guerra.

La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, se reúne en Estocolmo con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para discutir sobre la solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia a la Alianza y la invasión rusa en Ucrania.

Lunes 13 de junio:

09:49: Los militares ucranianos repiten que necesitan que otros países les envían armas, pero en el caso del centro de rehabilitación de mutilados en Dnipro lo que esperan son prótesis, pues ahora tiene más del doble de pacientes que antes de la guerra.

“Antes recibíamos entre 70 y 80 por mes. Ahora hasta 200 o 250, con una importante tendencia al alza”, asegura a Efe Oleksiy Shtanko, director de la Planta Protésica de Dnipro, una ciudad en el sureste de Ucrania a donde llegan muchos de los heridos en el frente.

La ayuda del exterior es esencial “en estos tiempos difíciles”, subraya, mientras observa a un par de pacientes que hacen ejercicios para aprender a andar con sus prótesis en las piernas.

07:09: El ejército ruso, con el apoyo de la artillería, ha logrado asaltar la estratégica ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania, y mantiene rodeadas a las tropas ucranianas que quedan en la zona.

Según el último informe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en su ofensiva sobre esta ciudad, que podría dar a los rusos el control de toda la región de Lugansk, “el enemigo tuvo un éxito relativo”, porque no ha expulsado del todo a las tropas ucranianas y, por ello, “la lucha continúa”, asegura en su página de Facebook.

Así, “las fuerzas de ocupación se centran en operaciones ofensivas para rodear a las tropas ucranianas en las áreas de Severodonetsk y (y la cercana) Lisychansk, y para bloquear las rutas logísticas desde Bakhmut”, otra población de la zona.

“Los invasores trasladaron más de 80 unidades de armas y equipo militar, incluidos vehículos blindados pesados y sistemas de artillería, hacia las localidades de Kreminna y Starobilsk”, también cerca de Severodonetsk.

06:11: Las bajas de Ucrania en la guerra con Rusia son un secreto, pero a medida que se recrudecen los enfrentamientos en el Donbás el dolor por las pérdidas se deja sentir incluso en las localidades más pequeñas.

Novyi Vytkiv es una pedanía agrícola de unos mil habitantes en el oeste de Ucrania, a unos 80 kilómetros de Leópolis. Es un lugar en el que hay que conducir despacio porque hay vacas sueltas que pueden cruzar la carretera.

En esa aldea acaban de enterrar al segundo vecino caído en la guerra, Volodímir Dmitras, de 28 años, que murió en Donbás, en la disputada Severodonetsk, por un ataque de la artillería rusa.

La muerte de este soldado refleja una parte de la guerra: la superioridad de fuego de Rusia, el incesante goteo de muertes y la voluntad inquebrantable de los ucranianos en seguir la lucha, empujados por un fuerte nacionalismo.

05:23: El mundo está en riesgo “más alto” de rearme nuclear desde la guerra fría, según un informe publicado este lunes, en el marco de las nuevas tensiones entre las grandes potencias a nivel mundial, según un informe del Instituto de Investigación Internacional de Paz de Estocolmo (SIPRI).

“Aunque el año pasado se produjeron algunos avances significativos tanto en el control de las armas nucleares como en el desarme nuclear, el riesgo de que se utilicen armas nucleares parece más alto ahora que en cualquier otro momento desde el punto álgido la guerra fría”, ha declarado el director del SIPRI, Dan Smith.

El número de armas nucleares en el mundo va a volver a aumentar en la próxima década.

“Si los estados con armamento nuclear no toman medidas inmediatas y concretas en materia de desarme, el inventario mundial de armas nucleares podría empezar a aumentar pronto por primera vez desde la guerra fría”, ha advertido el investigador asociado del Programa de Armas de Destrucción Masiva del SIPRI e investigador asociado principal del Proyecto de Información Nuclear de la FAS, Matt Korda.

Según el informe de SIPRI, actualmente Rusia y Estados Unidos controlan el 90 por ciento del arsenal nuclear mundial. Moscú es la primera potencia atómica mundial con 5.977 cabezas desplegadas, almacenadas o a la espera de ser desmanteladas. Por su parte, Washington cuenta con 5.428 cabezas pero con más armas desplegadas.

04:47: Más de 50 personas han sido detenidas en Rusia durante la jornada de protestas contra la guerra en Ucrania, entre ellos se encuentran activistas políticos, periodistas y ciudadanos, según la organización civil OVD-Info.

Las detenciones masivas se han producido debido a la información que circulaba en varios canales de Telegram sobre una protesta contra la guerra en Ucrania, que supuestamente iba a tener lugar en el centro de Moscú el 12 de junio, Día de Rusia, tal y como ha informado la emisora rusa Svoboda.

La mayoría de las detenciones se han llevado a cabo en Moscú y San Petersburgo, según OVD-Info. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero, se han registrado miles de detenciones de activistas y manifestantes, algunos sencillamente por mostrar un papel en blanco.

Las autoridades aprobaron una ley que castiga la difusión de informaciones falsas sobre la actividad de las Fuerzas Armadas con hasta con 15 años de cárcel.

Por otra parte, el uso indiscriminado por Rusia de armamento prohibido como bombas de racimo ha causado la muerte a cientos de civiles en la ciudad ucraniana de Kharkiv, según una investigación difundida por Amnistía Internacional (AI).

En su informe “Cualquiera puede morir en cualquier momento” (“Anyone can die at any time”), la organización acusa a las tropas rusas de bombardear indiscriminadamente barrios residenciales de Kharkiv con cohetes que por su naturaleza tienen escasa precisión para alcanzar objetivos determinados.

Los investigadores de AI hallaron pruebas del uso reiterado de municiones de racimo 9N210 y 9N235, así como de minas dispersables, prohibidas todas ellas por los tratados internacionales.

“La población de Kharkiv se ha enfrentado a incesantes bombardeos indiscriminados en los últimos meses, que han matado y herido a cientos de civiles”, dijo en un comunicado Donatella Rovera, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional.

El bombardeo en esa región comenzó el 24 de febrero, al mismo tiempo que la invasión rusa de Ucrania, aunque el Ejército ruso cejó a mediados de mayo en sus intentos por controlar la ciudad, donde más de un millón y medio de personas vivían al comienzo de la guerra.

Los barrios residenciales del norte y del este de la ciudad han sido los más afectados por los bombardeos.

Según el director del departamento médico de la administración militar regional de Kharkiv, desde que comenzó el conflicto en la región de Járkov habían muerto 606 civiles y otros 1.248 habían resultado heridos.

Amnistía recuerda que, pese a que Rusia no es signataria de la Convención sobre Municiones en Racimo o la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, está sujeta al derecho internacional humanitario, que prohíbe los ataques indiscriminados.

Amnistía cita algunos ejemplos del uso de ese armamento como un bombardeo en la tarde del 15 de abril, cuando al menos nueve civiles murieron y otros 35 resultaron heridos, entre ellos varios menores, por municiones de racimo en la calle Myru, en el barrio de Industrialni.

Los médicos extrajeron fragmentos metálicos de los cuerpos de pacientes, como los característicos trozos de varillas de acero que contienen las municiones de racimo 9N210 y 9N235.

La ONG recuerda que los cohetes no guiados -como los Grad y los Uragan, que utilizan las fuerzas rusas- tienen un margen de error de cien metros y “son intrínsecamente imprecisos, por lo que sus efectos son indiscriminados cuando se utilizan en zonas pobladas”.

Amnistía también recuerda que las fuerzas ucranianas lanzan a menudo ataques desde barrios residenciales, poniendo en peligro a la población civil de estas zonas. “Esta práctica viola el derecho internacional humanitario, pero no justifica en absoluto los repetidos ataques indiscriminados de las fuerzas rusas”, según el informe.

00:30: El ministro de Educación del Gobierno ruso, Sergei Kravtsov, viajó este domingo a la ciudad de Melitopol, en la parte de Ucrania controlada por las fuerzas militares rusas, y ha proclamado que han llegado “para quedarse”.

“No hubiera venido si tuviera alguna duda”, ha afirmado Kravtsov desde Melitopol, en la región de Zaporiyia, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax.

El ministro ha prometido que el temario educativo quedará “limpio” de “material antirruso” en las escuelas de la región, aunque ha asegurado que se podrá seguir estudiando en ucraniano, según recoge la cadena pública rusa RT.

