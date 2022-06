Defensores de derechos humanos cuestionaron la visita de Bachelet a China y pidieron su renuncia “inmediata”

El presidente chino Xi Jinping defendió los avances de su país en materia de derechos humanos (Foto: AFP)

Asociaciones de defensa de derechos de las minorías uigures, tibetanas o de ciudadanos de Hong Kong reclamaron este miércoles la “renuncia inmediata” de la Alta comisionada para los derechos, Michelle Bachelet, a la que acusan de limpiar la imagen del régimen chino.

Durante su reciente visita a China, la Alta comisionada “fracasó lamentablemente en colocar al gobierno chino frente a sus responsabilidades” por las “violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, según los firmantes.

Este llamado difundido por el Congreso mundial de los uigures, es firmado por varias decenas de ramas locales y nacionales de asociaciones de defensa de las minorías uigur, tibetana y mongola.

“Esta visita fracasada no solo ha agravado la crisis de los derechos humanos para quienes viven bajo el yugo del gobierno chino, sino que compromete gravemente la credibilidad” de la Alta comisionada, concluyen los firmantes.

Michelle Bachelet había sido criticada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) e incluso Estados Unidos, que le reprochan no haber denunciado la situación de los derechos humanos, durante su visita a China.

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, saluda a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en Guangzhou (Deng Hua/Xinhua vía AP)

Según las organizaciones de defensa de los derechos humanos, al menos un millón de uigures y miembros de otras minorías turcófonas, principalmente musulmanas, están o fueron encarcelados en campamentos en Xinjiang.

HRW no firmó el llamado y explicó que la organización no suele pedir renuncias. “Compartimos la frustración y la preocupación de los firmantes” tras la de visita de Bachelet a China, señaló sin embargo HRW a la agencia de noticias AFP. “Es un indicio claro de que Bachelet faltó a sus deberes de Alta comisionada, y que su actitud beneficia” a quienes cometen violaciones de los derechos humanos “y no a las víctimas”, añadió HRW.

El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, consideró “desastroso” el viaje de Bachelet y subrayó que debería sucederle en el cargo alguien “menos diplomático” y más crítico frente a los abusos. En una rueda de prensa este miércoles, Roth dijo que la visita de la Alta comisionada “no pudo ir mejor para el Gobierno chino en su esfuerzo por ocultar las detenciones masivas y los abusos en Xinjiang”.

En esta imagen, distribuida por la agencia noticiosa Xinhua, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi (segundo por la derecha), se reúne con Bachelet en Guangzhou (Deng Hua/Xinhua vía AP)

China niega las denuncias sobre campos de detención y los califica como centros de formación profesional destinados a alejar a los uigures del terrorismo y del separatismo.

Ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cuyo mandato terminará a fines del mes de agosto, fue elegida Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos en 2018, y no ha anunciado aún si se presentará para un segundo mandato.

(Con información de AFP)

Seguir leyendo: