Washington descartó conversar con el Kremlin sobre el levantamiento de sanciones a Rusia

Washington descartó que haya conversaciones con el Kremlin sobre el levantamiento de sanciones a Rusia

La Casa Blanca descartó que haya conversaciones con Moscú sobre el levantamiento de sanciones ante la propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, de realizar una “contribución significativa” para atajar la crisis alimentaria y de suministro.

Putin mantuvo este jueves una conversación telefónica con el primer ministro de Italia, Mario Draghi, en la que se ha comprometido a una “contribución significativa” para superar la crisis alimentaria” solo si las potencias de Occidente levantan sus sanciones “políticamente motivadas”, según manifestó el Kremlin.

El mandatario ruso también le ofreció a su homólogo italiano continuar suministrando gas al mismo precio que hasta la fecha y le ha dicho que hay una “falta de fundamento” de las acusaciones vertidas contra Moscú, a quien han responsabilizado de los problemas de suministro.

En este sentido, Putin señaló que este fenómeno es debido a “las interrupciones de las cadenas productivas y logísticas, así como en la política financiera de los países occidentales durante la pandemia del coronavirus”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre

“Han hablado en detalle sobre los pasos tomados para garantizar la navegación segura, incluida la apertura diaria de corredores humanitarios para la evacuación de embarcaciones civiles de los puertos del mar Negro y el mar de Azov”, explicó, además, el Kremlin.

En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, precisó en rueda de prensa que “Rusia bloquea activamente la exportación de alimentos desde los puertos ucranianos y está aumentando el hambre en el mundo”. “Esto está en ellos”, agregó.

Así, pidió a Moscú el cese inmediato de la violencia contra Ucrania, que “está devastando la seguridad alimentaria mundial” e impide “el libre flujo de alimentos ucranianos”. “Hay toneladas de productos en silos en Ucrania y en barcos que no pueden zarpar debido al bloqueo naval de Rusia”, indicó.

“Las sanciones de Estados Unidos y sus aliados y sus socios no impiden la exportación de productos agrícolas ucranianos o rusos, incluidos alimentos y fertilizantes, ni tampoco las transacciones ordinarias que son necesarias para estas exportaciones, como la banca o el transporte marítimo”, remarcó.

POSICIÓN ALEMANA

El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó este jueves que Europa no puede permitir que el presidente ruso, Vladímir Putin, gane la guerra y aseguró que eso no ocurrirá.

“No podemos permitir que Putin gane la guerra y creo que no lo hará. Hasta ahora no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos, y uno de ellos, el de ocupar toda Ucrania, está más lejos que nunca”, dijo Scholz, en una intervención en el Foro Económico de Davos, que hoy cierra su reunión anual.

Para el canciller alemán, lo que está en juego desde que comenzó la agresión rusa a Ucrania es todo el sistema de cooperación internacional que fue diseñado tras la Segunda Guerra Mundial.

(Con información de Europa Press)

