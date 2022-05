Olaf Scholz remarcó Putin “ha fracasado en todos sus objetivos estratégicos” en la invasión a Ucrania

Olaf Scholz (Reuters)

El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó este jueves que Europa no puede permitir que el presidente ruso, Vladímir Putin, gane la guerra y aseguró que eso no ocurrirá.

“ No podemos permitir que Putin gane la guerra y creo que no lo hará. Hasta ahora no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos, y uno de ellos, el de ocupar toda Ucrania, está más lejos que nunca ”, dijo Scholz, en una intervención en el Foro Económico de Davos, que hoy cierra su reunión anual.

Para el canciller alemán, lo que está en juego desde que comenzó la agresión rusa a Ucrania es todo el sistema de cooperación internacional que fue diseñado tras la Segunda Guerra Mundial.

Putin “ya ha fracasado en todos sus objetivos estratégicos” , dijo el dirigente alemán en el Foro Económico Mundial de Davos.

El plan de Rusia de apoderarse de toda Ucrania está “más lejos hoy que al principio” de su invasión el 24 de febrero, ya que Ucrania se defendió de forma impresionante.

Putin “subestimó” la “determinación y fuerza” de los aliados para contrarrestar su agresión en Ucrania, dijo Scholz, señalando que Moscú también ha presionado ahora a Finlandia y Suecia para que se unan a la alianza de defensa de la OTAN.

“Nuestro objetivo es muy claro: Putin no debe ganar esta guerra. Y estoy convencido de que no la ganará”, dijo el canciller alemán.

Scholz, que ha hablado varias veces con el líder ruso por teléfono desde la invasión de Moscú, dijo que “Putin sólo negociará seriamente la paz cuando se dé cuenta de que no puede romper las defensas de Ucrania”.

Vladimir Putin recibió a Scholz en febrero y le aseguró que no invadiría Ucrania

Y los aliados occidentales, que han estado armando a Ucrania e imponiendo fuertes sanciones a Rusia, seguirán respaldando a Kiev, prometió.

“ Se trata de dejar claro a Putin que no habrá una paz dictada ”, dijo Scholz. “Ucrania no aceptará eso y nosotros tampoco”.

Sin embargo, Scholz no abordó directamente las críticas de Ucrania de que Alemania no estaba actuando con suficiente rapidez en el suministro de armas pesadas a Kiev.

Se limitó a decir que el apoyo de Alemania a Kiev seguirá siendo coordinado con los aliados y que no permitirá que la OTAN se convierta en una “parte en el conflicto”.

Ucrania ha estado instando a Berlín a que acelere las entregas de armamento pesado, incluidos los tanques Leopard y los vehículos blindados Marder.

En una sesión separada en Davos el miércoles, el Ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, expresó su frustración por el proceso: “No entiendo por qué es tan complicado, pero respeto la situación del gobierno alemán y estamos deseando ver cómo acaba esta historia”.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, también señaló en el foro económico de la estación de esquí suiza que “todo funciona muy lentamente” en lo que respecta a las decisiones sobre armamento.

“Necesitamos decisiones rápidas con las armas, porque quiero repetirlo una vez más, no sólo defendemos a nuestro país, a nuestras familias, a nuestros hijos, defendemos a cada uno de ustedes”.

(Con información de EFE y AFP)

