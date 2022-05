Masacre en Bucha: una investigación del New York Times documentó un brutal crimen de guerra de las tropas de Putin

Una investigación del New York Times revela detalles de un posible crimen de guerra

Una investigación del diario estadounidense The New York Times documentó la ejecución perpetrada por soldados rusos contra un grupo de ucranianos. Videos, fotos y testimonios muestran la última vez que se ve a los hombres con vida y cómo fueron asesinados.

En dos videos, los paracaidistas rusos los hacen desfilar a punta de pistola por una calle de Bucha, un suburbio de Kiev. Algunos de los cautivos ucranianos están encorvados, sujetando los cinturones de los que tienen delante. Otros tienen las manos sobre la cabeza. “Camina hacia la derecha, perra”, les ordena uno de los soldados.

Los videos, filmados el 4 de marzo por una cámara de seguridad y un testigo en una casa cercana y obtenidos por The New York Times, son la prueba más clara hasta ahora de que los hombres estaban bajo la custodia de las tropas rusas minutos antes de ser ejecutados.

“Los rehenes están tirados ahí, contra la valla”, dice la persona que graba uno de los videos. Cuenta: “Uno, dos, tres, seguro, cuatro, cinco, seis...”. En total, hay nueve personas retenidas.

Los hombres son obligados a tirarse al suelo, entre ellos uno que lleva una sudadera con capucha azul brillante muy característica.

El video termina. Pero ocho testigos relatan al Times lo que ocurrió a continuación. Los soldados llevaron a los hombres detrás de un edificio de oficinas cercano que los rusos habían tomado y convertido en una base improvisada. Hubo disparos. Los cautivos no volvieron.

Un video grabado con un dron un día después, el 5 de marzo, también obtenido por el Times, es la primera prueba visual que confirma los relatos de los testigos. Muestra los cadáveres tendidos en el suelo junto al edificio de oficinas de la calle Yablunska 144 mientras dos soldados rusos hacían guardia junto a ellos. Entre los cuerpos, se veía un destello de color azul brillante: el cautivo de la sudadera azul.

Una fotografía de los cadáveres de los hombres ejecutados que yacían en un patio, algunos con las manos atadas, formaba parte de una serie de imágenes que recibieron la atención mundial a principios de abril tras la retirada de las fuerzas rusas de Bucha. Los dirigentes rusos al más alto nivel han negado repetidamente haber actuado mal en Bucha y han calificado las imágenes de “provocación y falsas”.

Tras el retiro de las tropas rusas, periodistas retrataron el horror que dejaron a su paso. La imagen de los cadáveres en la calle Yablunska fue la que inició la investigación (Vadim Ghirda/Associated Press)

Pero una investigación de varias semanas realizada por The Times aporta nuevas pruebas -incluidos los tres videos- de que los paracaidistas rusos acorralaron y ejecutaron intencionadamente a los hombres fotografiados en el patio, implicando directamente a estas fuerzas en un probable crimen de guerra. Los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa de Rusia no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las conclusiones de The Times.

Para descubrir lo que les ocurrió a estos hombres, The Times pasó semanas en Bucha entrevistando a un superviviente, testigos, forenses y funcionarios policiales y militares. Los reporteros recopilaron videos inéditos del día de la ejecución, una de las únicas pruebas hasta ahora para rastrear los últimos movimientos de las víctimas. El Times buscó en las redes sociales informes sobre personas desaparecidas, habló con los familiares de las víctimas y, por primera vez, identificó a todos los hombres ejecutados y el motivo por el que la mayoría de ellos fueron elegidos.

Regreso a Bucha

Los soldados rusos entraron por primera vez en Bucha a finales de febrero, días después del comienzo de la guerra, mientras avanzaban hacia Kiev. Las fuerzas ucranianas estaban preparadas para ellos. Arrasaron con los paracaidistas rusos al frente de la columna en una emboscada. Los avisos de muerte y las entrevistas con prisioneros rusos publicadas por un youtuber ucraniano indican que al menos dos unidades de paracaidistas -los Regimientos de Asalto Aerotransportado 104 y 234- sufrieron pérdidas.

Los rusos se retiraron y se reagruparon antes de regresar el 3 de marzo, dirigiéndose a la calle Yablunska, una larga vía que atraviesa la ciudad. Las imágenes de las cámaras de seguridad obtenidas por The Times muestran que los soldados, al igual que los que fueron emboscados a finales de febrero, eran paracaidistas. El video les muestra conduciendo vehículos -como los diseños BMD-2, BMD-3 y BMD-4- que son utilizados casi exclusivamente por las Fuerzas Aerotransportadas rusas, según expertos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y del Real Instituto de Servicios Unidos.

Los paracaidistas patrullaron la zona, realizando registros casa por casa y operando dentro y fuera del número 144 de la calle Yablunska, un edificio de oficinas de cuatro plantas que los rusos convirtieron en base y hospital de campaña.

Cámara de seguridad muestra a tropas rusas en el momento en que se realizaba la ejecución

A unos 300 metros de esa base, en el número 31 de la calle Yablunska, Ivan Skyba, un constructor de 43 años, y otros cinco combatientes habían estado vigilando un puesto de control improvisado cuando volvieron los rusos. Tenían una granada, chalecos antibalas y un rifle entre ellos, dijo Skyba al Times.

Avisados por radio de que los rusos habían vuelto a Bucha y se dirigían hacia ellos, se escondieron en la casa junto al puesto de control, junto con el propietario, Valera Kotenko, de 53 años, que había estado llevando a los combatientes té y café, dijo Skyba.

Más tarde se les unieron otros dos combatientes, Andriy Dvornikov y Denys Rudenko, el hombre que lleva la sudadera azul en el video. Mientras los nueve hombres se escondían, enviaban mensajes de texto y llamaban a sus seres queridos. Rudenko envió un mensaje a su mejor amigo diciendo que estaban atrapados. “No llames. Llamaré más tarde”, escribió.

Los hombres se refugiaron allí durante la noche. En la mañana del 4 de marzo, se dieron cuenta de que era imposible escapar. “Estamos rodeados”, escribió Rudenko a su amigo. “Por ahora estamos escondidos. Están disparando desde vehículos blindados y con calibre pesado”.

Los ocho ejecutados: Anatoliy Prykhidko, Andriy Matviychuk, Andriy Verbovyi, Denys Rudenko, Andriy Dvornikov, Svyatoslav Turovskyi, Valera Kotenko y Vitaliy Karpenko.

Dvornikov, conductor de reparto, llamó a su esposa, Yulia Truba, a las 10:20 de la mañana, según dijo ella al Times. “No podemos salir. Llamaré cuando llame”, dijo, antes de decirle que borrara todos sus mensajes y que se preparara para evacuar. “Te quiero”, le dijo.

Alrededor de una hora más tarde, los soldados rusos que realizaban el registro encontraron a los hombres y obligaron a los nueve, incluido el propietario, a salir de la casa a punta de pistola, dijo Skyba. Los soldados registraron a los hombres en busca de tatuajes que pudieran indicar una afiliación militar y obligaron a algunos de ellos a quitarse las chaquetas y los zapatos de invierno. Luego los acompañaron a la base rusa de la calle Yablunska 144.

Lo que ocurrió a continuación fue descrito a los reporteros del Times por Skyba y siete testigos civiles a los que las fuerzas rusas también reunieron en las casas vecinas y retuvieron en un grupo separado a metros de los combatientes cautivos.

Los testigos dijeron que vieron al grupo de cautivos en el aparcamiento frente a la base rusa con las camisas puestas sobre la cabeza. Yura Razhik, de 57 años, que vive frente al edificio de oficinas, dijo que algunos tenían las manos atadas. Los soldados rusos les hicieron arrodillarse y luego dispararon a uno de los hombres, Vitaliy Karpenko, de 28 años, casi inmediatamente, dijo Skyba. Razhik dijo que también fue testigo de los disparos.

Skyba y otro cautivo, Andriy Verbovyi, fueron llevados al interior del edificio, dijo, donde fueron interrogados y golpeados antes de que Verbovyi fuera disparado y asesinado. Los soldados llevaron a Skyba de vuelta al aparcamiento, donde los otros guardias del puesto de control seguían retenidos.

En un momento dado, uno de los guardias del puesto de control confesó a los rusos que eran combatientes, dijo Skyba, y ese hombre fue finalmente liberado. Ahora está siendo investigado por las autoridades ucranianas, según un comandante militar local y los investigadores; un documento del gobierno visto por el Times especifica que es por “alta traición”.

Los soldados debatieron qué hacer con los hombres restantes. “Deshazte de ellos, pero no aquí, para que sus cuerpos no queden tirados por ahí”, dijo uno, según Skyba.

Una ejecución en el patio

Dos soldados rusos llevaron a Skyba y a los restantes cautivos a un patio en el lado del edificio, donde ya estaba el cuerpo de otro hombre muerto, dijo Skyba. El Times ha identificado a ese hombre como Andriy Matviychuk, de 37 años, otro combatiente que desapareció un día antes. Recibió un disparo en la cabeza, según su certificado de defunción.

Razhik y otros testigos retenidos fuera del edificio de oficinas vieron a los soldados conducir a los cautivos fuera de la vista, dijeron. Entonces sonaron disparos.

“Me dispararon y me caí. La bala se me clavó en el costado”, dijo Skyba. Las fotos que compartió de sus heridas muestran un orificio de entrada y salida en el lado izquierdo del abdomen. Un médico de Bucha que le atendió y un informe médico revisado por The Times confirmaron la lesión.

“Me caí y me hice el muerto”, dijo. “No me movía y no respiraba. Hacía frío fuera y se podía ver el aliento de la gente”.

Skyba se quedó tumbado mientras los soldados disparaban otra andanada contra los heridos que aún se movían. Esperó unos 15 minutos hasta que ya no pudo oír las voces de los soldados. Entonces echó a correr.

Ivan Skyba, de 43 años, el fusilado que vivió

Tetyana Chmut, cuyo jardín linda con el patio del número 144 de la calle Yablunska, fue una de las residentes retenidas y posteriormente liberadas por los rusos, junto con su familia. Cuando Chmut salió corriendo de su casa para refugiarse en el sótano de un vecino el 4 de marzo, vio los cuerpos tendidos en el patio. Una vecina de Chmut, Marina Chorna, vio los cuerpos dos días más tarde cuando salió de su sótano después de que las tropas rusas que ocupaban su casa se fueran.

Los cuerpos de los hombres asesinados en el aparcamiento y en el interior del edificio fueron llevados al patio y, junto con las otras seis víctimas, permanecerían allí durante casi un mes.

Pruebas de un crimen de guerra

Cuatro semanas más tarde, después de que las fuerzas rusas se retiraran de Bucha, los reporteros del Times visitaron el lugar de las ejecuciones. La pared y los escalones del edificio estaban llenos de agujeros de bala. Al otro lado del patio, esparcidos a pocos metros de donde yacían los cuerpos, había casquillos gastados de 7,62x54R, utilizados en las ametralladoras de diseño soviético de la serie PK y en los rifles de francotirador Dragunov, comúnmente utilizados por las tropas rusas. El Times también encontró un cartucho 7.62x54R sin disparar dentro del edificio.

Otras pruebas dejadas por los rusos apuntan a dos unidades específicas de paracaidistas que podrían haber ocupado el edificio. En las hojas de embalaje de las cajas de armas y munición figuraban las unidades 32515 y 74268, correspondientes respectivamente a los regimientos de asalto aerotransportado 104 y 234. Ambas unidades sufrieron grandes pérdidas durante el primer intento ruso de entrar en Bucha en febrero.

Los investigadores del Servicio de Seguridad de Ucrania, o S.B.U., también proporcionaron a The Times una imagen de un parche recuperado del interior del edificio con el emblema del 104º Regimiento y una lista de soldados rusos recuperados del edificio. Buscando en los sitios web de las redes sociales rusas y en otras bases de datos el nombre de cada soldado, el Times descubrió que al menos cinco de los soldados nombrados tenían aparentes vínculos con el 104º Regimiento. Otros publicaron imágenes de sí mismos sosteniendo banderas de paracaidistas o vistiendo uniformes de paracaidista. Algunos indicaron que su ubicación era Pskov, la ciudad que es la sede de los regimientos 104 y 234.

Vitaliy Karpenko, combatiente ucraniano asesinado en Bucha

La ejecución de los combatientes capturados y del propietario de la vivienda en Bucha “es el tipo de incidente que podría convertirse en un caso sólido para el enjuiciamiento de crímenes de guerra”, dijo Stephen Rapp, ex embajador de Estados Unidos para asuntos de crímenes de guerra. Los cautivos, al haber sido desarmados y puestos bajo custodia por los rusos, estaban “fuera de combate”, según las leyes de la guerra, dijo Rapp. Según las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, esas leyes significan que los prisioneros deben ser tratados con humanidad y protegidos de los malos tratos en cualquier circunstancia.

Además de los soldados que dispararon a los hombres, sus comandantes podrían ser acusados si conocían los asesinatos y no actuaron para prevenir o castigar la conducta, dijo Rapp.

Una búsqueda desesperada

El 4 de marzo, después de que los hombres dejaran de responder a las llamadas y a los mensajes de texto, sus hermanos, esposas, madres y amigos iniciaron una agónica búsqueda. Las fuerzas rusas patrullaban las calles de Bucha, por lo que los familiares se conectaron a Internet y pidieron información en las redes sociales.

“Mi sobrino Denys (con gorra y gafas) dejó de responder hace tres días”, escribió en Facebook Valentina Butenko, tía de Rudenko. “¿Alguien sabe algo de él?”.

“Ayudad a encontrar a este hombre”, escribió Elena Shyhan con una foto de su marido, Vitaliy. “Su familia está muy preocupada, pero no perdemos la esperanza”.

Mientras tanto, los cuerpos de los hombres permanecían en el patio. Una vez que los rusos huyeron, casi un mes después, la imagen gráfica de la escena captó la atención del mundo, y la de las familias que luchaban por encontrar pistas.

Liudmyla Nakonechnaya, la madre de Dvornikov, vio la foto en Facebook. Su comentario decía: “¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mi querido hijo”.

Shyhan también vio la imagen. Ella editó su post de semanas antes con una sola línea: “Dejen de buscar. Lo hemos encontrado”.

© The New York Times 2022

