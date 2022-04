Siguiendo el ejemplo de Stalin, Putin ordenó la deportación de miles de ucranianos a Rusia

Un niño duerme en un sillón mientras otras personas permanecen alrededor dentro de un refugio durante un bombardeo ruso en Mariupol. Miles de estas personas fueron deportados a punta de pistola por las tropas rusas y enviados al otro lado de la frontera con destino incierto (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

“Era una mañana de niebla. Pude ver una fila de soldados con abrigos largos. Y luego vinieron y dijeron: ‘Prepárense para ir...’. Y el maestro vino y dijo: ‘Por favor, no se lleven a los niños’. En 25 minutos, todo estaba hecho. Y nos llevaron en 11 camiones ...”.

Este es el relato de uno de los sobrevivientes de la Operación Priboi, el nombre con que la KGB soviética denominó la deportación forzada de más de 40.000 hombres, mujeres y niños letones el 25 de marzo de 1949. De las tres repúblicas bálticas (Letonia, Estonia y Lituania) se llevaron más de medio millón de personas entre 1941 y 1952. Fueron “relocalizados” en poblaciones lejanas de Siberia. El mismo método de limpieza étnica y “rusificación” de las regiones que resistían la ocupación soviética. Más de 6 millones de personas fueron desplazadas en forma compulsiva en esos años por orden de Josef Stalin.

Ochenta años más tarde, Vladimir Putin está utilizando el mismo método para despoblar las zonas ucranianas que se quiere anexionar y ocupar esos territorios con eslavos adictos a su régimen. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en Mariupol, la asediada ciudad ucraniana y puerto estratégico que las fuerzas rusas no pueden conquistar después de casi un mes y medio de bombardeos e incursiones infructuosas. Ante esto, los rusos comenzaron a realizar deportaciones masivas. Ya enviaron a diferentes zonas del territorio ruso a más de 15.000 ucranianos, la mayoría mujeres y chicos.

“El 15 de marzo, las tropas rusas irrumpieron en nuestro refugio antibombas y ordenaron a todas las mujeres y niños que salieran. No fue una elección”, contó a Amnistía Internacional una mujer que había estado escondida con su familia en un suburbio de Mariupol desde principios de marzo. “La gente tiene que saber la verdad, que los ucranianos están siendo trasladados a Rusia, el país que nos está ocupando”.

Deportados de Letonia en 1941 abandonados en una estación de trenes del este soviético. Stalin ordenó la "reubicación forzosa: de seis millones de personas

El alcalde de Mariupol denunció que las tropas rusas estaban subiendo en camiones a miles de personas para trasladarlas a un “campo de filtración” donde son interrogados durante horas por agentes de inteligencia y luego enviadas a diferentes localidades en Rusia, algunas a pueblos muy lejanos de Siberia. La empresa satelital Maxar logró tomar una imagen de un enorme campamento que los ocupantes levantaron en la villa de Benzimenne, a unos pocos kilómetros del puerto de Mariupol, donde son confinados los deportados antes se su traslado final. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó que esto estuviera sucediendo diciendo que “son todas mentiras”. Aunque otros funcionarios rusos habían informado anteriormente que “420.000 personas han sido evacuadas voluntariamente a Rusia desde regiones peligrosas de Ucrania y las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk”.

La mujer que dio su testimonio a cambio de que no se revelara su nombre dijo que a ella y sus hijos pequeños los llevaron junto a otras 200 o 300 a la ciudad fronteriza de Novoazovsk, en los territorios controlados por Rusia en el este de Ucrania. “Una vez que llegamos a una parada, tuvimos que esperar durante horas dentro del autobús hasta que se nos ordenó pasar por un gran complejo de tiendas de campaña, que todos llamaban ‘campos de filtración’”, dijo. De acuerdo a informes oficiales de los enclaves separatistas de la región del Donbás, son 30 grandes tiendas que pueden albergar hasta 500 personas.

Rossiyskaya Gazeta, el periódico propiedad del gobierno ruso, informó que 5.000 ucranianos habían sido procesados en el campamento de Bezimenne y sometidos a controles para evitar que “los nacionalistas ucranianos se infiltren en Rusia disfrazados de refugiados para evitar el castigo”.

Imagen satelital del campamento levantado por los rusos en Benzimenne, donde procesan e interrogan a los ucranianos que deportan hacia Rusia (Maxar)

De acuerdo a los testimonios recogidos por BBC, el Washington Post y varias las organizaciones humanitarias, apenas entran al campamento los desplazados son fotografiados y se les toman las huellas dactilares. Luego son interrogados “exhaustivamente” por agentes del servicio de seguridad ruso, la FSB. “Revisaron mi teléfono, me preguntaron si sabía algo sobre el ejército ucraniano, si tenía amigos en el ejército”, dijo la mujer. “También me preguntaron qué pensaba sobre Ucrania, sobre Putin y sobre el conflicto. Fue muy degradante”.

Después de pasar por el “campo de filtración”, proceso que duró toda una noche y un día, según la mujer, el grupo fue finalmente llevado a Rostov, una ciudad a 130 kilómetros al este de la frontera ucraniana. Una vez allí, les dijeron que su destino final sería Vladimir, una ciudad que está a 160 kilómetros de Moscú. La mujer que dio el testimonio logró evitar esa segunda fase de la deportación gracias a que tiene familiares en Rostov. Los agentes de inteligencia comprobaron la información y la dejaron ir. En vez de ir a la casa de sus parientes, tomó un autobús a Moscú y desde allí en tren a San Petersburgo, desde donde logró cruzar a Finlandia.

“A estas personas no se les dio ninguna opción de evacuar a un lugar más seguro en Ucrania. Muchos se encontraron en una situación en la que su única opción era esencialmente cruzar a Rusia o morir a medida que el bombardeo se hacía más intenso”, dijo Tatyana Lokshina, directora de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Según el derecho internacional, el desplazamiento o traslado forzoso no significa necesariamente que las personas hayan sido obligadas a subir a un vehículo a punta de pistola, sino que se han encontrado en una situación que no les ha dejado otra opción”. Lokshina agregó que la Convención de Ginebra señala claramente que “los traslados forzosos individuales o masivos, así como las deportaciones de personas protegidas de un territorio ocupado, están prohibidos, independientemente de su motivo”.

Vladimir Putin observa una bandera con las figuras de Vladimir Lenin y Joseph Stalin (REUTERS )

Lavrentiy Beria, el temible jefe de la NKVD, el servicio de depuración instalado por Stalin en la Unión Soviética entre 1930 y 1952, organizó el traslado por la fuerza de diferentes grupos por el territorio soviético. Los clasificaban como “antisoviéticos” o “enemigos de los trabajadores”, que iban a parar a los sitios más duros de Siberia. También estaban los “nacionalistas” que eran “extirpados” de sus tierras originales y llevados a zonas alejadas para mezclarlos con los eslavos rusos, que a su vez eran enviados a esos territorios para una “limpieza étnica”. Al menos seis millones de personas sufrieron estas deportaciones. El historiador Timothy Snyder en su magnífico “Bloodlands” pone la cifra de muertos en estos traslados en 1,8 millones. Fueron particularmente sangrientos las deportaciones de los tártaros de Crimea y la deportación de los chechenos e ingushes. Fueron declarados como “genocidios” por el Parlamento Europeo.

El alcalde de Mariupol, Vadym Boychenko, escribió en su canal de Telegram que “Rusia está haciendo lo mismo que en la II Guerra Mundial y siempre”. Añadió que el gobernador de la región de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, están creando una base de datos de ucranianos deportados para garantizar sus vidas y que puedan regresar. Y describió un episodio ocurrido la semana pasada en su ciudad: “Las fuerzas de ocupación llegaron a un hospital y a punta de pistola obligaron a 70 médicos, enfermeros y pacientes a subir a dos autobuses que los trasladaron al ‘campo de filtración’ de Bezimenne. Hay reportes no confirmados de que los profesionales fueron obligados a trabajar en un hospital militar de campaña tratando a los soldados rusos heridos”.

