El embajador de Beijing en Kiev aseguró que “China nunca atacará a Ucrania” y que la ayudará económicamente

FOTO DE ARCHIVO: El presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, 4 de marzo de 2022. REUTERS/Carlos García Rawlins

El régimen chino, uno de los pocos aliados de Rusia, dijo que “nunca atacará a Ucrania”, según su principal diplomático dentro del país, reveló un comunicado de prensa del gobierno regional de Lviv.

“China nunca atacará a Ucrania. Ayudaremos, especialmente económicamente. En esta situación, que tiene ahora, actuaremos de manera responsable”, dijo el embajador de China en Ucrania, Fan Xianrong, a Maksym Kozytsky, jefe de la administración militar regional en Lviv, durante una reunión, de acuerdo a CNN.

Es conocido que régimen de Xi Jinping no hja condenado el ataque de Rusia, país al que considera un aliado clave, y recientemente Estados Unidos advirtió al país asiático que no envíe armas al Kremlin.

“China es un país amigo del pueblo ucraniano. Como embajador, puedo decir con responsabilidad que China siempre será una fuerza del bien para Ucrania, tanto económica como políticamente”, agregó el diplomático chino.

Fan detalló que la embajada china se mudó a Lviv y que permanecerá allí por el momento, según Kozytsky.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, China, 4 de febrero de 2022. Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin vía REUTERS

El pasado martes, el embajador de China en Estados Unidos., Qin Gang, aseguró en un artículo en The Washington Post que Beijing quería que terminara el conflicto en Ucrania desestimando los “rumores” que indican que “China sabía, accedió a o apoyó tácitamente” la guerra.

“El conflicto entre Rusia y Ucrania no beneficia a China. Si China hubiera sabido de la crisis inminente, habríamos hecho todo lo posible para prevenirla”, dijo Qin.

Sin embargo, según el diario The New York Times, que cita a fuentes del Gobierno de los Estados Unidos y a una fuente de un Gobierno europeo, el régimen de China solicitó a Rusia a principios de febrero que no comenzara la invasión de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Beijing.

El diario apunta que de acuerdo con un “informe de inteligencia Occidental”, altos funcionarios de Xi Jinping tenían “algún nivel conocimiento sobre los planes o intenciones rusas de ir a la guerra” antes del comienzo de la agresión militar, que arrancó el 24 de febrero, cuatro días después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso, Vladímir Putin, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, durante su reunión al margen de una cumbre de los BRICS, en Brasilia, Brasil, 13 de noviembre de 2019. REUTERS/Sputnik/Kremlin/Ramil Sitdikov

Las informaciones intercambiadas entre miembros de los regímenes chino y ruso fueron recabadas por los servicios de inteligencia de un país occidental, según las fuentes, y compartida a alto nivel durante las discusiones sobre si el dictador ruso, Vladímir Putin, atacaría o no Ucrania.

El jefe de estado chino, Xi Jinping, y Putin cerraron filas contra a Occidente en una reunión celebrada el pasado 4 de febrero en la capital china y se comprometieron a afrontar juntos lo que consideraban “amenazas a la seguridad” tras reunirse en vísperas de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china

SEGUIR LEYENDO: