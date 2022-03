Dos activistas rusos tomaron la mansión del ex yerno de Putin en un balneario francés y luego fueron arrestados

La bandera de Ucrania es hondeada por uno de los activistas rusos en un balcón del piso superior de la villa Alta Mira en Biarritz.

Dos activistas rusos fueron arrestados después de irrumpir y ocupar una villa de lujo en Biarritz, una propiedad del ex yerno de Vladimir Putin.

Pierre Haffner, de la Asociación Svoboda Liberté, cuyo blog aparece en el sitio web de noticias Mediapart, y Sergey Saveliev ingresaron a la propiedad de ocho habitaciones Alta Mira en el centro turístico costero francés, popular entre los oligarcas rusos.

En sus cuentas de redes sociales anunciaron que habían cambiado las cerraduras y que la ofrecerían para albergar a refugiados ucranianos que huían de la guerra.

Pierre Haffner uno de los activistas que se tomaron la villa del oligarca ruso.

Se dice que la propiedad pertenece a Kirill Shamalov, un multimillonario ruso y ex esposo de la hija menor de Putin, Katerina Tikhonova. Haffner y Saveliev afirmaron haber encontrado uno de los pasaportes de Shamalov y una traducción de una factura de electricidad de Moscú.

Una fotografía publicada en las redes sociales muestra a uno de los activistas en un balcón del piso superior con una bandera ucraniana.

Haffner, quien dijo que cambiaría el nombre de la propiedad a “Villa Ucrania”, hizo un llamado a los activistas de derechos humanos y abogados para que pidieran al ayuntamiento de Biarritz y a la prefectura de policía usar la mansión para albergar a refugiados de Ucrania.

Posteriormente, la policía francesa derribó la puerta, arrestó a los dos activistas y ahora los mantiene bajo custodia.

Pierre Haffner hace parte de la Asociación Svoboda Liberté, cuyo blog aparece en el sitio web de noticias Mediapart

“Esto no es justo. Esto no es justicia... Mis amigos no estaban haciendo ningún daño a esta propiedad, la estaban preparando para que los refugiados de la guerra en Ucrania, incluidos los niños, pudieran quedarse allí. Eso es todo lo que estaban haciendo. Me habían pedido que comprara algunas sábanas y ropa de cama para que la gente se quedara allí”, dijo a The Guardian el disidente ruso exiliado Vladimir Osechkin, fundador de un grupo de derechos humanos que ha expuesto presuntas violaciones y abusos en las prisiones rusas y que figura en el registro de los más buscados de Rusia.

En Facebook, Osechkin escribió : “En Europa, la familia de Putin y sus cómplices oligarcas compraron cientos de villas. Su lujosa vida burguesa ha llegado a su fin lógico, pues los crímenes de guerra y los crímenes del régimen tendrán que pagar… Ahora no se trata de fiestas glamorosas y fiestas en villas. Es importante ser responsable y justo en el siglo XXI. Continuamos. Detengan la guerra.”

Todavía se desconoce que ha sido de los activistas tras su arresto y si aún permanecen en custodia de las autoridades.

