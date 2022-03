Benjamín Netanyahu condenó el futuro acuerdo nuclear con el régimen de Irán

Netanyahu habla sobre el bombardeo Irani

El ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu condenó este lunes el futuro acuerdo nuclear que se negocia en estos momentos en la ciudad de Viena, Austria.

En una declaración en video, el líder de la oposición dijo que la “carrera desesperada” de la administración estadounidense para firmar un “acuerdo nuclear defectuoso” con Teherán era “no solo absurda” sino “francamente peligrosa”, comentó el diario Jewish News Syndicate.

Las imágenes fueron publicadas en su cuenta oficial de Twitter. “Toda familia estadounidense debería ver este video”, dijo.

“La prisa desesperada por firmar este acuerdo nuclear defectuoso con Irán no solo es absurdo, es francamente peligroso. Ayer, Irán disparó misiles en las inmediaciones del Consulado estadounidense en Irak. Y EEUU continúa avanzando junto con las otras potencias para firmar un acuerdo nuclear que le dará a los ayatolas un arsenal nuclear. También aliviaría las sanciones y les daría cientos de miles de millones de dólares para continuar con el terror que libraron ayer y que perpetran todos los días en todo el Medio Oriente y el mundo”, dijo.

Benjamin Netanyahu. REUTERS/Ammar Awad/File Photo

Netanyahu además advirtió que “ Este acuerdo es incluso peor que el anterior (el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015). El ex mandatario asegura que dentro de 3 años, bajo este acuerdo, Irán será un estado nuclear. “Tendrá suficiente uranio enriquecido para crear decenas y decenas de bombas nucleares, y tendrá los ICBM (Misil balístico intercontinental) para lanzarlos a cualquier lugar de Estados Unidos”, señaló.

“Eso es increíble, no es simplemente inaceptable. Pone en peligro no solo a mi país Israel, sino a su país, los Estados Unidos y al mundo entero. No debemos permitir que un régimen terrorista agresivo como Irán tenga armas nucleares. ¿No hemos aprendido nada?”, concluyó.

“El problema real de esta pausa aquí es lo que Rusia ha arrojado sobre la mesa, que es esencialmente una granada en medio de las negociaciones”, dijo Henry Rome, subdirector de investigación del Grupo Eurasia, según AP.

Por su parte The Times of Israel explicó que los diplomáticos occidentales han estado negociando con Teherán durante meses en Viena para revivir el acuerdo nuclear de 2015, del que Estados Unidos se retiró en 2018 bajo el entonces presidente Donald Trump. Durante semanas, los diplomáticos involucrados han dicho que está cerca de firmarse un acuerdo, pero la invasión rusa de Ucrania el mes pasado ha complicado los esfuerzos, ya que Moscú es uno de los negociadores clave en las conversaciones. La UE anunció el viernes que las conversaciones se suspendían “debido a factores externos”.

El nuevo acuerdo nuclear pretende sustituir al firmado en 2015 y del cual Trump se fue. REUTERS/Dado Ruvic

Por otra parte, ante los temores de que las conversaciones en Viena puedan fracasar, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo el lunes que Estados Unidos debe tomar una decisión para cerrar una negociación que salve el convenio nuclear de 2015.

Los esfuerzos para cerrar un nuevo acuerdo quedaron en el limbo después de que una demanda de última hora de Rusia -ahora en confrontación con Occidente por su invasión de Ucrania- obligara a las potencias a interrumpir las conversaciones por un tiempo indeterminado a pesar de tener un texto prácticamente terminado.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amirabdollahian, visitará Rusia el martes, dijo el portavoz de la cartera, Saeed Khatibzadeh.

“Actualmente estamos teniendo un alto en las conversaciones nucleares”, dijo Khatibzadeh. “No estamos en condiciones de anunciar un acuerdo en un momento en que hay algunas cuestiones importantes abiertas que deben ser decididas por Washington”.

Seguir leyendo: