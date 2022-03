El terror de una princesa kuwaití que denunció corrupción, huyó del emirato y ahora la persiguen para regresarla y condenarla a muerte

Sheikha Moneera Fahad al-Sabah y su pareja Mesaed al-Mesaileem están pidiendo asilo político en Bosnia-Herzegovina. Foto: @TheGuardian

Una princesa kuwaití que busca asilo en Bosnia-Herzegovina afirmó que el estado kuwaití está utilizando una circular roja de Interpol para intimidarla, acosarla y forzar la extradición de su pareja, un destacado bloguero disidente, de vuelta al país.

Sheikha Moneera Fahad al-Sabah y Mesaed al-Mesaileem dijeron que se enfrentan a torturas y amenazas de muerte si son devueltos a Kuwait debido a su activismo político.

Según el abogado de la pareja, Kuwait obtuvo una notificación roja de Interpol para Mesaileem, que actúa como una orden de arresto internacional, con falsos pretextos.

“Los estados con antecedentes de derechos humanos deficientes solicitan cada vez más la extradición por motivos políticos”, dijo Alexis Thiry, asesor legal de Mena Rights Group, una ONG con sede en Suiza que brinda representación legal a Mesaileem.

“Este es un acontecimiento muy preocupante desde la perspectiva de los derechos humanos porque tal práctica socava el principio de no devolución, una norma del derecho internacional consuetudinario”, agregó.

La princesa afirma que ya estuvo presa un año y que fue torturada y dice que teme por su vida y la de su pareja si son deportados a Kuwait

La no devolución es el principio fundamental que sustenta el derecho internacional de los refugiados, que sostiene que una persona que requiere protección no puede ser devuelta por la fuerza a un lugar donde pueda sufrir daños.

El consejo de derechos humanos de la ONU ha dicho que está “profundamente preocupado” por el riesgo de extradición de Mesaileem a Kuwait.

Tanto Sabah como Mesaileem han criticado públicamente al estado de Kuwait en las redes sociales, y Sabah alega corrupción en la familia gobernante de Kuwait.

El tío abuelo de Sabah es el gobernante de Kuwait, Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, quien llegó al poder en septiembre de 2020. Además, la princesa es nieta de Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, el anterior emir de Kuwait.

Sabah le dijo a The Guardian que había recibido múltiples amenazas a su seguridad por parte de su familia y otras figuras poderosas en Kuwait.

“Me van a matar. Han presentado algunos casos legales en Kuwait contra mí por agredir a la familia real”, dijo Sabah, de 35 años, quien dijo que su padre la encarceló durante casi un año.

“Cuando comencé a hablar sobre la corrupción, me acusaron de tener una enfermedad mental y dijeron que necesitaba estar en un instituto. Entonces, tengo miedo de que me encierren, me quiten los teléfonos, no me dejen hablar porque tengo muchos secretos”, sostuvo la princesa al medio británico.

La pareja, que se mudó a Bosnia en 2020, entregó sus pasaportes y el alto comisionado de la ONU para los refugiados les emitió tarjetas amarillas de solicitantes de asilo.

Mesaed al-Mesaileem es un activista opositor al régimen de Kuwait

Sin embargo, su solicitud de asilo no ha sido concedida por el gobierno bosnio, dejándolos en un limbo legal con la amenaza de que la deportación podría ocurrir en cualquier momento.

La pareja afirma que hombres que se identificaron como oficiales de la Interpol allanaron su casa en abril de 2020, diciendo que estaban actuando en una notificación roja emitida dos años antes por cargos relacionados con la posesión de armas.

Sin embargo, Mena Rights Group argumenta que la base de la notificación roja es falsa y que se está utilizando para traer a Mesaileem de regreso a Kuwait para enfrentar cargos políticos.

Mesaileem ha sido condenado varias veces en Kuwait por cargos relacionados con la libertad de expresión, incluido el uso de su teléfono móvil para organizar manifestaciones e insultos al emir en las redes sociales.

En total, los tribunales kuwaitíes han condenado a Mesaileem en ausencia a 87 años de prisión por sus actividades políticas, según una carta de procedimientos especiales de la ONU. Ya ha pasado períodos detenidos, donde afirma haber sido maltratado.

Las preocupaciones sobre los abusos de los avisos de Interpol por parte de los regímenes autoritarios para atrapar a los disidentes han aumentado desde que el General de División Ahmed Naser al-Raisi, un destacado funcionario de seguridad de los Emiratos Árabes Unidos, fue elegido presidente en noviembre.

Sabah y Mesaileem dijeron que temen que la presión del estado kuwaití los lleve a ser deportados y han pedido que Mesaileem sea eliminado de la lista de notificación roja de Interpol.

SEGUIR LEYENDO