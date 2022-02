Encontraron la última pieza faltante de un tapiz del siglo XVII robado hace 42 años

La policía española ha recuperado la última pieza de un tapiz del siglo XVII que fue robado hace 42 años por un conocido ladrón de obras de arte.

El tapiz de 4 metros por 6,5 metros, conocido como La Apoteosis de las Artes, fue uno de los seis tapices flamencos tomados de la iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Castrojeriz en el norte de España, el 7 de noviembre de 1980.

Las piezas -que fueron realizadas en Brujas en 1654 por Corneille Schutz, seguidor de Rubens- fueron sustraídas por René Alphonse van den Berghe, más conocido por el público español como Eric el Belga.

Si bien los seis tapices se recuperaron después de una investigación dirigida por Interpol en España, Francia y Bélgica, se temía que una sección inferior izquierda de La Apoteosis de las Artes que representaba a un querubín se hubiera perdido durante más de cuatro décadas.

René Alphonse van den Berghe, más conocido por el público español como Eric el Belga, ladrón de arte.

Van den Berghe, marchante de arte belga, murió en Málaga en 2020 a la edad de 80 años. El fragmento se encontró después de que Ángel Alcaraz, un policía que realizaba un estudio académico sobre los robos de arte, se pusiera en contacto con el abogado de Van den Berghe y consiguiera establecer su paradero.

El letrado entregó la pieza y fue devuelta a la archidiócesis de Burgos el pasado viernes.

“Si al cielo le faltara un ángel, sería un cielo menor”, dijo Alcaraz. “Y si a este tapiz le hubiera faltado este angelito, no sería el mismo tapiz. Hoy le estamos devolviendo a Castrojeriz algo que nunca debería haber ido en primer lugar”.

En un comunicado, la Policía Nacional de España describió a Van den Berghe como “un marchante de arte, restaurador, pintor, escritor y ladrón internacional” que había llevado a cabo numerosos robos en iglesias y capillas del país.

“También dirigió un grupo organizado dedicado al robo de obras de arte religiosas, a veces a instancias de coleccionistas adinerados que buscaban una pieza específica, y a veces con la vista puesta en una venta fácil en el mercado negro internacional”, dijo la fuerza.

Van den Berghe fue arrestado en 1982, pero salió de prisión tres años después, al convertirse en un afamado colaborador de las autoridades en la recuperación de muchas obras de arte robadas.

El ladrón no se arrepintió hasta su muerte. En declaraciones a El País hace 10 años cuando publicaba su autobiografía titulada “Eric el belga -Por amor al arte”, decía: “No soy un ladrón de poca monta. Soy un ladrón de clase alta. He robado por amor al arte y he robado artículos de lujo. El dinero no tiene valor de lujo”.

Cuando se le preguntó si había buscado el perdón de sus pecados, Van den Berghe dijo que no se había confesado desde que era monaguillo.

“Pero yo soy amigo de San Pedro; He vendido muchas estatuas de San Pedro y he ahorrado mucho”, dijo. “Y si cuando llegue al paraíso me arroja a las llamas, le dispararé dos veces”.

