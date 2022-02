Cientos de personas se postularon para ir a prisión voluntariamente en Suiza y probar las instalaciones de una nueva cárcel

Los participantes en el experimento podrás escoger si quieren celdas para fumadores o no fumadores, o algún tipo de dieta especial, pero no podrán usar ningún aparato tecnológico durante el tiempo de reclusión.

¿Ir voluntariamente a la cárcel por cuatro días? La propuesta puede parecer una locura y sin embargo hay cientos de personas en Suiza haciendo fila para vivir esta experiencia.

La alocada idea surgió de una iniciativa de la administración penitenciaria de Zúrich, Suiza, que ha diseñado un experimento para probar, en tamaño real y antes de su inauguración oficial en abril, el funcionamiento de la nueva prisión de la ciudad de Gefängnis Zurich West (GZW).

La idea, aunque un poco loca, ha atraído a varios cientos de voluntarios desde su lanzamiento a principios de febrero. Al respecto, Elena Tankovski, jefa del Departamento de Prisiones y Reintegración dijo al diario suizo de habla alemana “Blick” que ya se habían presentado nada menos que 700 candidatos. Una cifra que podría crecer aún más ya que la convocatoria finaliza este domingo a la medianoche.

Pasta postularse se deben cumplir con ciertas condiciones, como ser mayor de 18 años, aceptar vivir en el cantón y someterse a un control de seguridad por parte de la policía.

No obstante, la cifra final de participantes será menor que la cantidad de solicitudes. “De hecho, no todos podrán participar en la operación de prueba”, admite, sin dar más detalles, Elena Tankovski.

La razón detrás de esta decisión es porque la prisión, diseñada para personas en detención preventiva, tiene solo 241 celdas y probablemente no busque llenarlas durante el ejercicio de prueba.

Por lo tanto, a partir de la próxima semana se realizará una clasificación entre todas las solicitudes. Una vez elegidos, los voluntarios seleccionados podrán, por tanto, pasar un máximo de cuatro días (del 24 al 27 de marzo) en el nuevo establecimiento.

¿En qué condiciones? En el sitio oficial de la operación, pero también el formulario de solicitud en línea levanta ciertas partes del velo. Y para que los más ansiosos puedan estar tranquilos, las condiciones de detención en GZW serán menos estrictas que para los presos reales.

Así, los probadores pueden pedir permanecer en la cárcel durante los cuatro días de la operación o menos. ¡También pueden decidir no pasar la noche en su celda! Y deja la experiencia en cualquier momento.

Si un preso regular debe someterse a un registro corporal exhaustivo al llegar a la cárcel, los voluntarios tienen allí nuevamente la opción de no someterse a él. Sin embargo, sí se realizará un control ya que, en la web del operativo, se indica, a través de un listado de preguntas y respuestas, que no se podrá teletrabajar en la celda, ya que los candidatos no podrán permanecer en prisión con ningún dispositivo electrónico, incluido un reloj inteligente.

Esta no es una experiencia para vivir en pareja, pues no solo no lo permite el formulario sino que las celdas no son mixtas. Lo que sí puede elegir el voluntario es que la celda sea para fumadores o no fumadores.

En cuanto a la alimentación, los futuros presos podrán elegir, además de la cocina clásica, platos vegetarianos o incluso halal si así lo desean. Los candidatos con alergias o intolerancias pueden indicarlo al registrarse.

El edificio de la nueva prisión en Zurich, Suiza.

Con esta operación, la administración penitenciaria dice que persigue varios objetivos. Por supuesto, se trata sobre todo de ver si los protocolos de la futura prisión funcionan y, por tanto, adaptarlos en consecuencia. Pero la administración suiza también quiere mejorar la imagen de la prisión con el público en general. Y hacer un acto de pedagogía.

Gracias a este operativo, “tienes la oportunidad de ver el trasfondo” de una prisión y descubrir “cómo es”, vuelve a explicar la administración. Y por tanto comparar de con la propio experiencia parte de la realidad del universo carcelario y la imagen que tiene la mayoría de la gente, en especial a través de las series de televisión.

