Ante la amenaza rusa, los ucranianos aprenden técnicas de supervivencia y autodefensa

Un instructor militar enseña a civiles que sostienen réplicas de madera de rifles Kalashnikov, durante una sesión de entrenamiento en una fábrica abandonada en la capital ucraniana de Kiev (Sergei SUPINSKY / AFP)

En un barrio de Kiev, unas 300 personas participaron este domingo en un entrenamiento militar en el predio de una fábrica abandonada ante el temor de una invasión por parte de Rusia, que concentró unos 100.000 soldados en la frontera.

El entrenamiento está a cargo de instructores con experiencia en combate, miembros de la iniciativa pública "Resistencia Total" (Sergei SUPINSKY / AFP)

Esta actividad, organizada por un partido nacionalista creado por ex voluntarios que combatieron contra los separatistas en el este de Ucrania desde 2014, se denomina “En lugar de entrar en pánico, prepárate”.

Los participantes, sobre todo jóvenes, pero también familias enteras, aprendieron a cómo sostener y manejar un arma utilizando réplicas de fusiles kalashnikov de madera (Sergei SUPINSKY / AFP)

“El pánico puede aparecer cuando la gente no sabe cómo reaccionar, cómo utilizar un arma, cómo defenderse, qué hacer en caso de tiroteo”, explicó Maksim Jorin, ex comandante del polémico batallón Azov, al acoger a los participantes que formaban filas bajo los copos de nieve.

En el marco del entrenamiento hubo clases de táctica, paramédicos, entrenamiento en la carrera de obstáculos (Sergei SUPINSKY / AFP)

En pequeños grupos, los participantes, sobre todo jóvenes, pero también familias enteras, aprendieron a cómo sostener y manejar un arma utilizando réplicas de fusiles kalashnikov de madera.

En un edificio en ruinas, lo instructores mostraron cómo moverse en el interior de un edificio tomado por el enemigo (Sergei SUPINSKY / AFP)

Recibieron además capacitación en primeros auxilios y, en un edificio en ruinas, les mostraron cómo moverse en el interior de un edificio tomado por el enemigo.

En el entrenamiento participaron muchos jóvenes y familias (Sergei SUPINSKY / AFP)

“¡La pierna izquierda está de nuevo mal colocada!” le espeta un instructor a un joven que está aprendiendo a manejarse con un arma en las manos.

Los instructores forman parte del polémico batallón Azov, que luchó contra los separatistas prorrusos en el este del país (Sergei SUPINSKY / AFP)

“Es mi país ¿cómo no voy a preocuparme?”, explica a la agencia AFP Evgueni Petrik, de 20 años. ¿Cree él en una próxima invasión rusa? “Probable o no, no soy quien para juzgarlo, no soy adivino. Pero, hay que estar preparado”, apostilla.

Un instructor enseña cómo sostener un rifle (Sergei SUPINSKY / AFP)

Técnicas de supervivencia

En un bosque ubicado en las afueras de Kiev, un grupo de civiles ucranianos aprende a cavar refugios en la nieve.

“Si Rusia ataca, es muy importante conocer estas técnicas”, resume Artem Kuzmenko, informático de 29 años, que participa en un curso de supervivencia de dos días.

Las técnicas de supervivencia son clave para enfrentar el combate en medio del duro invierno ucraniano (GENYA SAVILOV / AFP)

Ucrania, una ex república soviética, está acostumbrada a la guerra.

Desde 2014 lucha contra los separatistas prorrusos del este del país en un conflicto que ya dejó más de 13.000 muertes.

Los cursos despiertan cada vez más interés, en la medida que los temores a una invasión son cada vez mayores (GENYA SAVILOV / AFP)

Pese a la firma de acuerdos de paz, la violencia nunca cesó por completo en el frente. Occidente acusa a Rusia de querer invadir Ucrania, acusación que Moscú rechaza.

“En las grandes ciudades, la gente está acostumbrada a que los conflictos tengan lugar lejos”, señala el instructor, Serguéi Vishnevski, vestido con uniforme militar.

Una formación online que brindará en los próximos días el instructor Serguéi Vishnevski ya recibió unas 4.000 inscripciones (GENYA SAVILOV / AFP)

“Ahora toman conciencia de que la guerra puede llegar hasta ella”, añade.

Vichnevski, de 40 años, combatió en el frente antes de brindar estos cursos de sobrevivencia para civiles.

Ha constatado un interés renovado a lo largo de las últimas semanas, en la medida que los temores a una invasión son cada vez mayores.

Una formación online que brindará en los próximos días ya recibió unas 4.000 inscripciones.

“Todo el mundo debería saber cómo construir un refugio para su familia”, considera.

El 48% de los ucranianos cree que una invasión rusa es posible y un contingente de entrenadores cada vez mayor los prepara para lo peor (GENYA SAVILOV / AFP)

Yana Kaminska, estudiante de psicología de 33 años, que hace este entrenamiento junto a su compañero, ya preparó un bolso por si tiene que abandonar de prisa su casa.

“Primero, cuidar a nuestras familias”, responde cuando se le pregunta cual es su prioridad en caso de invasión.

“Responsabilidad”

Civiles aprender a construir un refugio en un bosque en las afueras de Kiev (GENYA SAVILOV / AFP)

Tras años de guerra frecuentemente salpicados con temores a una invasión rusa a gran escala, Kiev no muestra signos de pánico pese a las declaraciones alarmistas de algunas capitales occidentales.

Las tiendas no muestran signos de escasez, lo que ocurre cuando la gente se abastece al máximo, y había muchos viandantes en el centro de la ciudad, cubierto por un manto de nieve durante el fin de semana.

Los ucranianos dicen querer prepararse al "peor de los escenarios" (GENYA SAVILOV / AFP)

Inclusive, el propio presidente Volodimir Zelenski instó el viernes a Occidente a no sembrar el “pánico”, afirmando estar más inquieto por una “desestabilización” interna que por un eventual ataque ruso.

Pero, de acuerdo a un sondeo publicado la semana pasada, el 48% de los ucranianos cree que una invasión rusa es posible y un contingente de entrenadores cada vez mayor los prepara para lo peor.

Un militar de las Fuerzas Militares de Ucrania apunta con un lanzador de misiles antiaéreos durante un simulacro en el campo de tiro del Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, cerca de la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania.(AFP)

En el fin de semana, más de 150 mujeres asistieron a una conferencia en una universidad de Kiev, en la que aprendieron a cómo neutralizar a un agresor desarmado, presionando determinados puntos de la cabeza o el cuello.

Para Olena Biletska, de la Guardia de mujeres ucranianas, en el origen de esta iniciativa, Ucrania debe aprender a protegerse, es una cuestión de “responsabilidad personal”. Añadiendo que tuvo que rechazar a potenciales participantes a causa de las restricciones anti-covid.

Entre la concurrencia, Oleksandra Kovalenko, de 25 años, explica que quiere prepararse “para el peor de los escenarios. Un ataque es realmente posible”.

(Con información de AFP)

Seguir leyendo: