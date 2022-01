Buscan solucionar un problema básico de los scooters eléctricos para evitar accidentes

El scooter eléctrico ha ganado terreno como un medio de transporte alternativo en Europa pero ha causado accidentes asociados a poco sonido que hacen. REUTERS/Nick Carey

Las diferencias en el sonido de los scooters eléctricos está ocasionando accidentes a sus usuarios y los peatones desprevenidos que no saben reconocerlos. Por eso, un grupo de investigación en Reino Unido está buscando desarrollar un sonido artificial distintivo para advertir a las personas cuando se acercan.

Los investigadores acústicos trabajarán con empresas con licencia para ejecutar esquemas de alquiler de scooters eléctricos en el Reino Unido con el objetivo de desarrollar un sonido universal para los vehículos que, de otro modo, serían casi silenciosos. El sonido ayudaría a alertar a otros usuarios de la carretera, en particular a las personas con pérdida de visión.

Las organizaciones benéficas para personas ciegas han expresado su preocupación sobre la seguridad de los scooters eléctricos después de una serie de colisiones, aunque en gran medida han involucrado scooters eléctricos sin licencia, que son ilegales para conducir en la vía pública, y mucho menos en las aceras.

El sonido se desarrollará en los laboratorios del University College London con el aporte de los tres operadores autorizados en Londres: Dott, Lime y Tier. Los operadores multinacionales quieren dar a todos sus e-scooters el mismo sonido y esperan establecer un estándar de la industria para el Reino Unido y en todo el mundo.

Los investigadores apuntan a que el nuevo sonido sea lo suficientemente distintivo y audible para alertar a las personas con pérdida de la vista, sin crear más dificultades para las personas con pérdida auditiva y afecciones neurodiversas. Un vocero dijo que una variedad de ruidos serían “probados éticamente” en el Laboratorio de Investigación de Actividad de Persona-Ambiente de UCL.

“Al estudiar cómo ha evolucionado el sistema auditivo humano, podemos crear sonidos para scooters eléctricos que sean detectables sin agregar más ruido al medio ambiente. Es un gran desafío científico, pero que permitirá que todos se sientan cómodos con esta nueva forma de micromovilidad que está creciendo rápidamente en popularidad”, dijo el profesor Nick Tyler, director de la instalación a The Guardian.

Los investigadores quieren dotar de un sonido característico a los scooters eléctricos para que se convierta en un estándar de la industria. REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

Fred Jones, gerente general regional del operador de e-scooter Tier, dijo que desarrollar “un sonido inclusivo para los e-scooters será crucial para proteger a los peatones y a los usuarios de la vía potencialmente vulnerables a través de la introducción de este nuevo modo de transporte”.

El proyecto se basará en el trabajo realizado por operadores con organizaciones benéficas para discapacitados y otros investigadores acústicos.

La presidenta del grupo asesor independiente sobre discapacidad de Transport for London, Joanna Wootten, afirmó que estaban entusiasmados de que la empresa “abriera nuevos caminos donde actualmente no existen estándares o regulaciones”.

En Reino Unido el uso de scooters no regulados han provocado un número cada vez mayor de accidentes y muertes. . REUTERS/Nick Carey

Por su parte, el doctor Antonio Torija Martínez, investigador acústico de la Universidad de Salford, le dijo al medio inglés que habían desarrollado un sistema independiente con ruidos variables que reflejaban la velocidad, pero que seguían investigando para “desarrollar sonidos de advertencia para lograr un equilibrio óptimo entre perceptibilidad y molestia”.

Las pruebas de esquemas legales de scooters eléctricas de alquiler continúan en todo el Reino Unido, y el gobierno aún no da ninguna indicación de su decisión a largo plazo sobre el futuro del vehículo. Según un informe del Consejo Asesor Parlamentario para la Seguridad del Transporte, las ventas de patinetes eléctricos no regulados han provocado un número cada vez mayor de accidentes y muertes.

