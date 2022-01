El disidente chino Ai Weiwei habló sobre la tenista Peng Shuai: “Es soldado del Partido Comunista”

Imagen de archivo del artista disidente chino Ai Weiwei hablando en Montemor-O-Novo, Portugal. donde vive tras huir de China (Reuters)

El disidente chino Ai Weiwei descalificó a la estrella del tenis Peng Shuai como “soldado” del Partido Comunista, en un momento en el que aparecía en las imágenes de los medios de comunicación estatales difundidas para acallar la preocupación mundial por su seguridad después de que formulara acusaciones contra un antiguo alto cargo. “Lo que hizo no tiene nada que ver con la valentía”, dijo Ai en una entrevista para el programa Emma Barnett Meets de Bloomberg, grabada el 8 de diciembre. La primera edición del programa se estrenó el jueves.

Ai se refería al ensayo de 1.500 caracteres que Peng publicó en su cuenta verificada de Weibo en noviembre, en el que detallaba una relación sexual de una década con el ex funcionario número 7 del partido, Zhang Gaoli. Ese relato incluía un episodio que suscitó la preocupación de que había sido coaccionada para mantener relaciones sexuales, algo que Peng negó en comentarios realizados más tarde, en diciembre, tras la entrevista con Bloomberg.

“Ella siente que ha sido maltratada y lo publica en su blog personal”, dijo entonces Ai, “y luego actúa según la voluntad del Estado”. “Ella es una persona del deporte, que es como ser un soldado en el ejército”, dijo Ai sobre Peng, cuya carrera fue fuertemente apoyada por el gobierno, según los medios estatales. “Cualquier persona que se dedique al deporte se considera propiedad del partido. Así que lo que hizo no me parece tan valiente”.

Peng guardó silencio durante varias semanas después de publicar su ensayo, lo que provocó que destacados tenistas, la Casa Blanca, la Unión Europea y las Naciones Unidas se preocuparan por su paradero. El Partido Comunista de China prohíbe oficialmente a los cuadros tener relaciones extramatrimoniales, lo que hace que sus raras acusaciones sean especialmente explosivas. Además, se produjeron justo antes de una cita clave del Partido Comunista, mientras aumentaban los llamamientos en Occidente para boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing.

La mejor tenista china de la historia, Peng Shuai, había dicho que un alto oficial del Partido Comunista habia abusado de ella. Después se arrepintió y dijo que nunca había afirmado semejante denuncia (Reuters)

Los periodistas de los medios de comunicación estatales chinos lideraron la respuesta a la protesta internacional, publicando fotos y vídeos de Peng en sus cuentas de Twitter, que está bloqueado en China. La estrella del tenis también habría enviado un correo electrónico al director de la Asociación de Tenis Femenino, Steve Simon, declarando que “todo está bien”. La WTA dijo que esos esfuerzos no satisfacían su preocupación por su bienestar en China, que tiene un historial de confesiones coaccionadas, y que no podía ponerse en contacto con ella.

En su primera entrevista con los medios de comunicación desde que estalló el escándalo, Peng negó el mes pasado haber acusado a Zhang de agresión sexual. “En primer lugar, me gustaría subrayar un punto muy importante: nunca he dicho ni escrito nada acusando a nadie de agredirme sexualmente”, dijo la ex número 1 del mundo de dobles en una entrevista en vídeo de ocho minutos con el periódico en lengua china Lianhe Zaobao, con sede en Singapur, publicada el 19 de diciembre. “Me gustaría enfatizar este punto muy claramente”.

Peng añadió que sus movimientos no habían sido restringidos. “Siempre he sido muy libre”, dijo mientras asistía a una competición de esquí de fondo en Shanghai.

La Asociación China de Tenis no respondió a los esfuerzos de Bloomberg Quicktake por contactar con Peng para que respondiera a los comentarios de Ai. Después de que Peng negara la acusación de agresión sexual, Ai dijo a Bloomberg que no quería añadir nada a sus comentarios anteriores.

Nacido en 1957 en Beijing, Ai es uno de los artistas chinos más conocidos del mundo. Formó parte del equipo que diseñó el estadio Nido de Pájaro para los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, y creó la instalación Semillas de Girasol en la Tate Modern de Londres. En 2015, huyó de China después de que sus críticas al partido en el poder le llevaran a la cárcel por un tiempo y le prohibieran viajar al extranjero durante cuatro años.

En la entrevista, Ai reconoció que Peng se encuentra en una “situación horrible”, y dijo que conocía a muchas personas en China que habían desaparecido. “Parece que ahora sólo actúa en la misma línea que el Estado”, dijo. “Y, por supuesto, está siendo forzada”.

Ai también dijo que no tiene planes de regresar a China.

“Hablo con mi madre casi a diario”, dijo el artista, que ahora vive en Portugal. “Y la última frase que me dice siempre es: no vuelvas”.

