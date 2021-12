Antes del diálogo entre Joe Biden y Vladimir Putin, Rusia tensa la cuerda con la UE por la crisis en Ucrania

Rusia ha tildado de “inadmisibles” las críticas de la Unión Europea (UE) a la propuesta de Moscú a Estados Unidos y la OTAN (Foto: REUTERS)

Rusia ha tildado de “inadmisibles” las críticas de la Unión Europea (UE) a la propuesta de Moscú a Estados Unidos y la OTAN sobre la entrega de garantías de seguridad para intentar evitar un conflicto a gran escala ante el repunte de las tensiones.

“Creo que no tiene sentido formularnos pretensiones, ni nadie tiene derecho a hacerlo”, ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, quien ha incidido en que la UE actúa de forma “muy rara y, en muchas ocasiones, simplemente inaceptable” en sus relaciones con Rusia.

Asimismo, ha rechazado que Moscú intente negociar sobre seguridad europea sin la UE y ha manifestado que el bloque considera a la OTAN como “una base de defensa colectiva y un foro para su aplicación”, antes de pedir a Bruselas que haga más para lograr un diálogo constructivo, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

Las palabras de Zajarova han llegado un día después de que el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, destacara que “cualquier discusión” sobre la seguridad en Europa debe contar con la “participación” del bloque y describiera como “inaceptables” las peticiones de Rusia sobre garantías de seguridad.

Borrell sostuvo en una entrevista concedida al diario alemán Die Welt que el bloque “no debe ser un espectador no involucrado” en las discusiones entre Rusia y Estados Unidos y reseñó que “la UE debe estar presente en estas negociaciones”.

“Rusia quiere negociar la arquitectura de seguridad europea sin implicar a la UE, lo que es absurdo. No aceptaremos eso. No se decide nada si no estamos allí”, apuntó, antes de hacer hincapié en que las peticiones de Moscú “son pura agenda rusa con condiciones completamente inaceptables, especialmente en lo relativo a Ucrania”.

Expectativas por la charla entre Biden y Putin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, volverán a mantener una reunión telefónica este jueves para abordar, entre otros, “los próximos compromisos diplomáticos” entre ambos países, informó la Casa Blanca.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Emily Horne, indicó en un comunicado que ambos mandatarios “discutirán una serie de temas, incluyendo los próximos compromisos diplomáticos con Rusia”.

“La Administración Biden sigue llevando a cabo una amplia labor diplomática con nuestros aliados y socios europeos, consultando y coordinando un enfoque común en respuesta a la concentración militar de Rusia en la frontera con Ucrania”, detalló Horne en su escrito.

La conversación se ha acordado a petición de Putin, según indicaron fuentes de la Casa Blanca a CNN, y Biden aceptó porque considera que “cuando se trata de Rusia no hay sustituto para el diálogo directo líder-líder”.

“De momento no tenemos ningún plan para publicar un documento o un borrador de la forma en que lo ha hecho la parte rusa. Abordaremos esto utilizando nuestros propios métodos. Estamos mucho más centrados en tratar directamente con la parte rusa para que comprendan bien cuáles son nuestras preocupaciones y expectativas”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca en un comunicado.

Asimismo, ha añadió que no puede trasladar el por qué de esta llamada, pero que se iniciará el diálogo “sobre la base de la reciprocidad”. También remarcó que Biden volverá a trasladarle a Putin su preocupación por la presencia de tropas en la frontera con Ucrania.

