Elecciones en Hong Kong: el G7 y la UE expresaron preocupación por “la erosión de los elementos democráticos”

El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, y los ministros de Exteriores del G7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos expresaron su “profunda preocupación por la erosión de los elementos democráticos del sistema electoral” en Hong Kong.

Con una gran parte de la oposición vetada, los comicios del domingo en la ex colonia británica, que se reincorporó oficialmente a China en 1997, registraron la participación más baja de la historia, del 30,2%, muy inferior a las últimas elecciones al Parlamento de 2016, cuando fue del 58,8%.

En un comunicado conjunto, Borrell y los ministros de Exteriores del G7 destacaron que los cambios en el sistema electoral introducidos a principios de este año en Hong Kong, incluida la reducción del número de escaños elegidos directamente y el establecimiento de un nuevo proceso de investigación para restringir severamente la elección de candidatos en la papeleta, socavó el alto grado de competencia de Hong Kong.

Los firmantes reiteraron “enérgicamente” su llamamiento a China para que actúe de conformidad con la Declaración Conjunta Sino-Británica, por la que el Reino Unido renunció en 1984 al control de su última colonia asiática, y sus otras obligaciones legales y respete los derechos y libertades fundamentales en Hong Kong.

También pidieron a las autoridades de China y Hong Kong que restablezcan la confianza en las instituciones políticas de Hong Kong y pongan fin a la “opresión injustificada” de quienes promueven los valores democráticos y la defensa de los derechos y libertades.

Aunque las elecciones hongkonesas ya estaban restringidas para favorecer a una élite proclive al Gobierno chino, con el nuevo sistema el número de representantes elegidos por sufragio directo cae de 35 a 20 a escaños y aumentan a 40 los diputados designados por un Comité Electoral, afín a Pekín, y a 30 los designados como representantes de diversos sectores empresariales.

Así, los 20 escaños que podían ser elegidos directamente por los hongkoneses fueron a parar a candidatos afines a Pekín, al igual que los 40 designados por el Comité Electoral.

Y de los 30 designados como representantes sectoriales tan solo fue elegido un candidato de entre los pocos considerados como “moderados”.

Los opositores prodemocráticos que concurrieron en pasadas elecciones no lo hicieron esta vez porque están en prisión, exiliados, decidieron no presentarse o fueron vetados dado que solo podían hacerlo quienes un comité creado ad hoc considerase “patriotas”.

La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, ha aplaudido este lunes la celebración de las elecciones al Consejo Legislativo de la región a pesar de la baja participación en unos comicios que han sido calificados por muchos como “solo para patriotas”.

”Si solo hablamos de la participación, es algo más baja que en el pasado. Pero no se puede decir que no sean unas elecciones importantes y que no cuentan con el apoyo de los ciudadanos cuando 1,35 millones de personas han acudido a las unas”, ha aseverado durante una rueda de prensa tras conocer los primeros resultados, que dan una amplia mayoría a los candidatos afines a Pekín.

En este sentido, ha asegurado que bajo un sistema que no obliga a la población a acudir a votar, el porcentaje de población registrada para votar es más que suficiente, tal y como ha recogido la emisora local RTHK.

Si bien ha dicho desconocer por qué miles de personas han decidido no acudir a las urnas, ha manifestado que no espera que todo el mundo esté de acuerdo con las reformas legislativas introducidas durante el último año y que, según la oposición, tienen como objetivo silenciar a los disidentes y aumentar el poder de Pekín sobre la región.

