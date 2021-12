El alcalde de Kiev y ex campeón mundial de boxeo se prepara para una invasión rusa: “Estoy dispuesto a luchar por mi patria”

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko (Foto: Reuters)

El alcalde de Kiev y ex campeón mundial de boxeo en la categoría pesos pesados, Vitali Klitschko, aseguró que se está preparando para una invasión rusa y que se uniría en la “lucha por mi patria”.

Klitschko solicitó apoyo internacional y ayuda militar, y aseguró que Occidente no puede desestimar la acumulación de tropas rusas en las fronteras de Ucrania y considerarlas como simples “amenazas y pequeños juegos”.

“Me recuerda a las discusiones que tuvieron lugar antes de la invasión en 2014″, afirmó el ex boxeador, de 50 años, en el medio alemán Bild, en referencia a la anexión rusa de Crimea. “En ese momento casi todos los observadores internacionales pensaron que era imposible”, agregó.

Klitschko dijo que Ucrania se prepara para una invasión rusa y que estaban organizando la protección civil de Kiev. “Hemos intensificado el trabajo de reclutamiento y la formación de reservistas. Como soldado juré en su día defender el país y ahora también estoy dispuesto a luchar por mi patria”, afirmó.

Vitali Klitschko en una pelea de boxeo

Remarcó que hay múltiples escenarios para un ataque ruso y reiteró las críticas de Oleksii Reznikov, el ministro de Defensa, quien dijo que Alemania había bloqueado el suministro de armas a Ucrania a través de la OTAN.

“El nuevo gobierno alemán debe entender que la ayuda a nuestro país nunca ha sido tan importante. Ucrania está en el centro de Europa. En la frontera con varios países de la Unión Europea. No queremos la guerra, queremos la paz. No permitiremos que Rusia nos devuelva al imperio soviético en el que el pueblo de Ucrania no quiere estar. Somos un país europeo que necesita más que nunca el apoyo de Europa”, señaló.

Reznikov había declarado al Financial Times que Berlín había vetado el mes pasado la compra por parte de Ucrania de fusiles antidrones y sistemas antifrancotiradores a través de la agencia de apoyo y adquisición de la OTAN.

SEGUIR LEYENDO: