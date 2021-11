Tragedia del Kursk: un ex almirante ruso contradijo la versión oficial y afirmó que fue causada por un submarino de la OTAN

El 12 de agosto de 2000 la explosión accidental de un torpedo provocó el hundimiento del submarino nuclear Kursk, joya de la flota rusa

Un almirante ruso retirado indicó que el desastre del submarino Kursk del año 2000 fue causado por un choque con un submarino de la OTAN, una afirmación no demostrada que desafía la conclusión oficial de que la peor catástrofe naval postsoviética del país fue causada por un torpedo defectuoso.

El almirante retirado Vyacheslav Popov, que era el comandante de la Flota Norte de Rusia cuando el Kursk explotó y se hundió durante maniobras navales en el Mar de Barents, señaló en una entrevista difundida el lunes que el submarino de la OTAN chocó involuntariamente contra el Kursk cuando lo vigilaba a corta distancia.

Popov dijo a la agencia de noticias estatal RIA Novosti que el submarino de Occidente también resultó dañado en la explosión y envió una señal de auxilio desde el área. El ex almirante no identificó al submarino y reconoció que no cuenta con las pruebas para respaldar sus afirmaciones.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a comentar sobre las declaraciones de Popov y destacó que la investigación oficial había concluido que la catástrofe fue causada por un propelente explosivo que se filtró de un torpedo defectuoso.

Popov, a quien se le acusó por su respuesta lenta y errónea ante la catástrofe siendo el jefe de la Flora Norte, ha hecho tal aseveración del choque antes, pero sus comentarios más recientes fueron más abiertos y detallados.

Reportes de medios rusos han aseverado que dos submarinos estadounidenses y uno británico fueron detectados en el área cerca del ejercicio naval ruso en el Mar de Barents cuando se registró el desastre del Kursk.

La cronología y la versión oficial

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a comentar sobre las declaraciones de Popov

El 12 de agosto de 2000 la explosión accidental de un torpedo provocó el hundimiento del submarino nuclear Kursk, joya de la flota rusa. El destino de los 118 hombres atrapados a 108 metros de profundidad en el mar de Barents (noroeste) mantuvo a la nación en vilo hasta el trágico desenlace, nueve días después de la peor catástrofe vivida por la marina del país tras la caída de la Unión Soviética.

En la mañana de ese sábado, el gigantesco submarino Kursk de 154 metros de largo participaba en los ejercicios de gran escala de la Flota del Norte en las fronteras de Rusia y Noruega.

A las 11H28 (0728H GMT) los sismógrafos noruegos registraron una violenta explosión seguida, diez minutos después, de una segunda detonación más fuerte.

El submarino fue localizado el domingo al amanecer por la marina rusa. Toda conexión de radio con la tripulación estaba cortada. Solo se captó el SOS que un ocupante del sumergible lanzó a través de golpes en el casco.

Al final de la tarde, se lanzó un primer submarino de rescate, pero éste chocó contra los restos del Kursk y debió salir rápidamente a la superficie.

“Problemas técnicos”: con estas palabras la marina rusa hizo público el accidente del Kursk dos días más tarde, el 14 de agosto. Según el comandante en jefe de la marina, una “explosión en el primer compartimento de torpedos” dañó el submarino, obligándolo a descender en una zona internacional a unos 150 km al norte del puerto ruso de Severomorsk. La marina trabajó en la hipótesis de un choque con un buque extranjero.

Los militares aseguraron que el reactor del sumergible estaba detenido y bajo control, y que los 24 misiles a bordo no manifestaban ningún peligro de explosión nuclear. Finalmente, no se registró ninguna fuga radiactiva.

Según la marina, la tripulación tenía suficiente oxígeno para resistir hasta el 18 de agosto.

Pese al temor por los marineros, los rusos rechazaron los ofrecimientos de ayuda de británicos, noruegos y estadounidenses. Equipados con herramientas obsoletas o inadaptadas, los rusos continuaron solos sus operaciones de rescate en plena tormenta, sumando fracaso tras fracaso.

Vladimir Putin seguía de vacaciones en Sochi en el mar Negro. Esperó hasta el 16 de agosto para dar una primera declaración, vestido con ropa casual: la situación es “crítica” pero Rusia “dispone de todos los medios de rescate necesarios”.

Ese mismo día, tras una charla telefónica con el presidente estadounidense Bill Clinton, el exagente de la KGB ordenó aceptar “ayuda de donde venga”. Pero no interrumpió sus vacaciones.

La fiscalía rusa cerró su investigación en julio de 2002, sin hallar responsables (Foto: EFE)

El 18 Putin aseguró que las posibilidades de salvar a la tripulación eran “muy escasas, pero aún existen” y decide finalmente volver a Moscú.

El 21, tras 30 horas de trabajo, buzos noruegos abrieron la escotilla del submarino, al que hallaron completamente inundado en su interior. Todos los marineros estaban muertos.

La fiscalía rusa cerró su investigación en julio de 2002, sin hallar responsables. Según sus conclusiones, un torpedo explotó, destruyendo todo el arsenal. Los marinos murieron a más tardar ocho horas después de la explosión.

Un mensaje encontrado en octubre de 2000 en el cuerpo de un teniente de navío entre los restos del submarino mostró que al menos 23 hombres habían sobrevivido en un primer momento a la explosión y se refugiaron en una cabina de descompresión.

“Mi querida Natasha y mi hijo Sasha!!! Si reciben esta carta quiere decir que estoy muerto. Los amo mucho”, había escrito Andréi Borisov antes de quedarse sin aire.

(Con información de AP y AFP)

Seguir leyendo: