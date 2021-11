Se celebró la tercera edición del congreso Her Power: “Tenemos las mismas cualidades, ambiciones y capacidades que los hombres”

La tercera cumbre Her Power (Su Poder) de Foreign Policy (FP) reunió a prolíficas agentes de cambio, así como a heroínas anónimas que encabezan intervenciones específicas y cambios sistémicos en todo el mundo. El programa exploró el factor de género en la lucha contra las crisis duales de la pandemia y el cambio climático y cómo la aplicación de una perspectiva de género a la salud global y los esfuerzos de recuperación pueden tener beneficios a largo plazo para las economías y las sociedades.

El evento contó con la participación de varias personalidades políticas. Entre ellas se encontraban Melinda French Gates; la ex presidente de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf; las senadoras estadounidenses Jackie Speier y Tammy Duckworth; la ex primer ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark; la ex ministra de educación de Afganistán, Rangina Hamidi; y la premier de Serbia, Ana Brnabić.

El foro también habló del rol de la mujer en posiciones de poder y liderazgo. Muchas de las oradoras coincidieron que cuando no hay presencia femenina en los lugares dónde se toman las decisiones no se tiene en cuenta que el impacto de ellas será diferente para las mujeres que para los hombres.

Johnson Sirleaf habló de cómo el liderazgo de las mujeres puede catalizar un futuro más sostenible. Dijo que le gustaría ver a más mujeres en posiciones de poder en distintos niveles de la sociedad: “Queremos establecer que tenemos las mismas cualidades, ambiciones y capacidades que los hombres. Vamos a romper el estereotipo”, sostuvo.

Por otro lado, habló de la pandemia de coronavirus, y pidió alzar las voces para que la distribución de vacunas sea equitativa para todos, y reconoció los esfuerzos de Estados Unidos y la Unión Europea para que esto sea posible.

Ellen Johnson Sirleaf, ex presidenta de Liberia (REUTERS/Jean Bizimana/Archivo)

La directora del London School of Economics, Minouche Shafik, denunció por su parte la diferencia de sueldo que tienen las mujeres cuando comienzan a ser madres, y explicó que cuando salen de la universidad el salario es igual entre ambos sexos, pero cuando la mujer tiene a su primer hijo se incrementa la diferencia.

Desde India, Mirai Chatterjee complementó el tema diciendo que ninguna madre debería elegir entre poner comida en su mesa o cuidar de sus hijos, por eso habló de la importancia del Childcare (cuidado de niños): “En India el 85% de las mujeres no pueden volver a trabajar porque no cuentan con nadie que cuide de sus hijos”. Finalizó diciendo que aunque en los últimos 50 años de a poco se comenzó a cambiar el rol de la mujer en la sociedad, pero que “todavía queda un largo camino por recorrer”.

En la charla “Estrategias para el desarrollo global inclusivo: ¿puede el modelo nórdico ofrecer un plan?” se habló de la implementación hace algunos años en países como Noruega, Suecia y Dinamarca, del modelo de Gender Neutral Parental Leave (Licencia parental de género neutro). Este programa permite a los padres elegir quién será el cuidador principal en cualquier momento (pueden cambiar) durante los primeros doce meses del nacimiento de un bebé.

Todos los oradores coincidieron que es fundamental para tener una vida familiar y una vida laboral, además de que saca la presión de la madre de ser la que se quede a cuidar al niño y la presión de volver lo más rápido posible a su trabajo.

Melinda French Gates (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En este sentido tanto Melinda French Gates, como otras panelistas dedicaron una especial atención a la importancia de la educación en las mujeres. “Solo 5 de cada 100 niñas en Malawi van a la escuela”, comentó, y agregó que esta cifra negativa se debe principalmente a los matrimonios juveniles que ocurren actualmente en el país.

En su discurso pidió que los países se aseguren que las niñas permanezcan en la escuela. Las oradoras resaltaron que la educación no finaliza a los 18 años, sino que hay que capacitarse constantemente, para tener cada vez más posibilidades en la vida.

CRISIS AFGANA

En el congreso, tanto Helen Clark, como Rangina Hamid disertaron sobre la reciente crisis de refugiados provenientes de Afganistán.

La primera habló de como trató durante su gobierno (1999-2008) con la crisis afgana al momento en que Estados Unidos desplazó a los talibanes del poder. “Estuve muy comprometida con el país. Cuando en 2001 EEUU entra en Afganistán, dejé que llegara gente como refugiados a Nueva Zelanda”. Agregó que le parece importante el derecho a la educación de todo niño afgano.

Por otro lado criticó el hecho de que los medios de comunicación ya no hablen de lo que esta sucediendo hoy en día en el país controlado por los talibanes. “Durante la salida de Estados Unidos era de lo único que se hablaba en todos lados, ahora ya no sucede, y eso me preocupa muchísimo por que no se muestra lo que la gente está padeciendo”.

Helen Clark, ex primer ministra de Nueva Zelanda (REUTERS/Daniel Becerril/Archivo)

Por su parte Hamid habló de su experiencia de vida como mujer afgana y su experiencia como ex ministra de educación del país.

“Yo me exilié dos veces de Afganistán y fui refugiada dos veces”, explicó. Comenzó su relato contando que cuando tenía 7 años huyó del país con su familia hacia Pakistán debido a la invasión rusa en su país natal. “En 1988 nos fuimos de Pakistán ya que no podíamos estudiar por ser mujeres, por lo que mis padres nos llevaron a Estados Unidos, así podíamos tener una educación”.

Recordó la experiencia de haber pasado el 11 de septiembre de 2001 como musulmana en el país americano. Allí habló de cómo su jefe le pidió que no vaya a trabajar por que temía por su seguridad, ya que no sabía como podían reaccionar las demás personas. “Yo no le hice caso y fui a mi trabajo. Le expliqué que aunque sea musulmana yo no tenía nada que ver con lo que había sucedido”.

En 2003, ya con la intervención de Estados Unidos en Afganistán, volvió a su país natal dónde ejerció como Ministra de Educación hasta la toma de los talibanes en 2021. Allí fue cuando tuvo que salir por la fuerza del país por segunda vez.

SEGUIR LEYENDO: