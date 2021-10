Era el único mago del mundo que recibía un salario como empleado público pero lo despidieron por sus bromas machistas

Chanell era una figura reconocida en Christchurch y era considerado como una obra de arte viviente.

Nueva Zelanda acaba de despedir a su mago oficial, algo de por sí insólito, pero cierto, pues en este país vivía el único mago designado por el estado en el mundo, el cual recibía un salario con dineros públicos desde hace 23 años.

El nombre de esta pintoresca figura es Brackenbury Channell, actualmente tiene 88 años y su apariencia hace honor a su cargo como mago oficial, pues pareciera sacado directamente del Señor de los Anillos, cual pariente de Gandalf.

Channell lleva dos décadas contratado por el ayuntamiento de Christchurch con el fin de promover la ciudad a través de “actos de hechicería y otros servicios mágicos”, algo que cuesta 16.000 dólares al año. Es decir, que por todos sus años de servicio se han invertido 368 mil dólares del dinero público.

Desde hace 23 años, Brackenbury Channell ejercía como "Mago oficial de Nueva Zelanda"

El Mago, que nació en Inglaterra, comenzó a realizar actos de magia y entretenimiento en espacios públicos poco después de llegar a Nueva Zelanda en 1976. Cuando el consejo originalmente trató de detenerlo, el público protestó. En 1982, la Asociación de Directores de Galerías de Arte de Nueva Zelanda dijo que se había convertido en una obra de arte viviente, y luego, en 1990, el primer ministro en ese momento, Mike Moore, le pidió que considerara convertirse en el Mago de Nueva Zelanda.

“Me preocupa que su hechicería no esté a disposición de toda la nación”, escribió Moore en su membrete oficial.

“Por lo tanto, le pido que considere urgentemente mi sugerencia de que se convierta en el Mago de Nueva Zelanda, la Antártida y las áreas costeras relevantes ... sin duda habrá implicaciones en el área de hechizos, bendiciones, maldiciones y otros asuntos sobrenaturales que están más allá del competencia de meros primeros ministros”, dijo entonces Moore.

Desde ese momento ha actuado en Christchurch, ha bailado bajo la lluvia en Nueva Zelanda y Australia durante las sequías, y fue galardonado con la Medalla al Servicio de la Reina en los Honores del Cumpleaños de la Reina de 2009. Pero también ha encontrado controversia con comentarios subidos de tono sobre las mujeres.

En una proyección en abril del programa de comedia de actualidad New Zealand Today del canal Tres, presentado por Guy Williams, el mago dijo que le gustaba burlarse de las mujeres diciéndoles que eran taimadas y dijo que “usan la astucia para conseguir hombres con dinero”.

“Amo a las mujeres, las perdono todo el tiempo, nunca he golpeado a una todavía. Nunca golpees a una mujer porque se magullan con demasiada facilidad es lo primero, y se lo dirán a los vecinos y sus amigos, y luego estás en un gran problema”, dijo el Mago en televisión nacional.

El Mago cobra 16 mil dólares anuales por sus servicios a la ciudad.

Por estas declaraciones el consejo Christchurch dijo que le había enviado al Mago una carta agradeciéndole por sus servicios a la ciudad en las últimas décadas e informando que daba por temrinado su contrato.

“El mago siempre será parte de la historia de Christchurch”, dijo una portavoz del consejo, Lynn McClelland.

La ciudad se está embarcando en una nueva dirección turística y promocional que reflejará sus comunidades diversas y “exhibirá una ciudad vibrante, diversa y moderna que es atractiva para los residentes, visitantes nacionales e internacionales, nuevas empresas y trabajadores migrantes calificados”, agregó.

El Mago, que se autodenominó como un “provocador”, dijo que le habían dejado de pagar porque ya no encajaba en las “nuevas vibraciones” de la ciudad.

“Implica que soy aburrido y viejo, pero no hay nadie más como yo en Christchurch. Es solo que no les agrado porque son viejos burócratas aburridos y le agrado a todo el mundo y no le agrado a nadie”, dijo Channell.

El Mago dijo varios comentarios machistas y misóginos en un programa de televisión y por eso fue despedido.

Pese a ser un rostro conocido entre los residentes de Christchurch su presencia en público ha disminuído en los últimos años y sus avistamientos se han vuelto raros. Para él se debe a que el ayuntamiento lleva tiempo queriendo hacerlo invisible y no es por las nuevas políticas para incentivar el turismo.

Señala sin embargo que, pese a lo polémico de sus comentarios, la mayoría de las personas se pusieron furiosas por su despido, así que espera que los próximos meses “sean muy divertidos”.

“Han despertado un nido de avispas por aquí”, afirma el Mago, quien además dice que mantendrá sus apariciones regulares en el Centro de Artes de la ciudad en las que charla con turistas y lugareños,

Además, el centro acoge una exposición de su vida este mes, que cuenta con el apoyo del ayuntamiento.

Chanell dice que seguirá con sus apariciones públicas pese a su despido.

El Mago se dijo expectante de lo que pueda ocurrir, pero por ahora no tiene intenciones de maldecir a nadie por su despido.

“Les doy a los niños sueños felices, buena salud en general y quiero que los burócratas se vuelvan más humanos”, afirmó.

Sobre sus comentarios machistas y misóginos no hizo ninguna referencia.

