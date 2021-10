Investigan unas 100 violaciones y agresiones sexuales cometidas en una prestigiosa escuela francesa de ingenieros

La investigación “pone en evidencia situaciones de violencias sexistas y sexuales muy preocupantes” (Imagen ilustrativa: REUTERS/Eric Gaillard)

La justicia francesa abrió una investigación el jueves tras una auditoría realizada entre estudiantes de una prestigiosa escuela de ingenieros que reveló unas 100 violaciones y agresiones sexuales ocurridas en el año universitario 2020-2021.

La auditoría anónima fue realizada entre 2.386 alumnos por mail al terminar el año universitario y a petición de la dirección.

Según indicó la escuela CentraleSupélec, asociada a la Universidad Paris Saclay, la investigación “pone en evidencia situaciones de violencias sexistas y sexuales muy preocupantes”.

“Frente a la gravedad de los hechos declarados” en esta investigación inédita, Romain Soubeyran, el director de la escuela, decidió alertar a la justicia francesa.

En respuesta, ésta abrió una investigación preliminar por hostigamiento sexual, agresiones sexuales y violaciones, y confió el caso a investigadores especializados.

Según los primeros resultados de la auditoría, 51 mujeres y 23 hombres declararon haber sido víctimas durante el año de hostigamiento sexual, 46 hombres y 25 hombres de agresión sexual y 20 mujeres y 8 hombres de violación.

Entre los estudiantes que declararon haber sido víctimas de violencia, “9 de 10″ indicaron que su agresor sería otro alumno “en un contexto asociativo o en la residencia estudiantil”, precisó la escuela, situada a unos 20 km al sur de París, en un inmenso campus.

“Estamos estupefactos”, comentó a Le Monde Soubeyran, en el cargo desde septiembre de 2018. “No he tenido informes de violencia sexual o de género durante el año. Pensamos que las cosas estaban bajo control a través de nuestra célula contra esta violencia y acoso y gracias a la acción de las asociaciones estudiantiles comprometidas con estos temas”. Se refiere a Çapèse, una asociación que lucha contra el sexismo en la que la dirección ha confiado la realización de la encuesta.

Es que esta insignia de las grandes escuelas de ingeniería había resistido la tormenta #MeToo sin incidentes hasta ahora, hasta que Soubeyran remitió el informe al fiscal de Evry, texto que reporta un número impresionante de denuncias de agresión sexual y violación durante el año académico 2020-2021.

“Mucha gente no se da cuenta de lo que ha vivido o puede pensar que no les vamos a creer”, analiza también en diálogo con Le Monde Ibtissam Hamich, que se encuentra en segundo año. “Por lo general, nos decimos a nosotros mismos que si la gente no habla es porque todo está bien ¿Pero al menos les hemos preguntado si estaban bien?”.

“Los resultados de nuestro cuestionario son alarmantes, pero nos parecen necesarios para que todos sean conscientes de la magnitud del problema de la violencia de género y sexual en la educación superior” , dijo la asociación Çapèse en Twitter.

Las pericias ahora están en manos de investigadores especializados de la brigada de investigación de Palaiseau, dijo el fiscal.

CentraleSupélec se describe como un establecimiento público científico, cultural y profesional (EPSCP), bajo la supervisión conjunta del Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación y el Ministerio de Economía, Industria y Digital de Francia.

El 1 de enero de 2015, CentraleSupélec vio la luz oficialmente, uniendo definitivamente École Centrale Paris y Supélec, dos escuelas de ingeniería francesas líderes que, desde 2009, han seguido intensificando sus colaboraciones y logros conjuntos en sus campos de especialización, formación, educación continua e investigación.

(Con información de AFP)

