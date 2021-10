Militares británicos comenzarán el lunes a distribuir gasolina en el país ante la falta de transportistas

EFE/EPA/NEIL HALL

Militares del Ejército británico comenzarán la distribución de combustible a las gasolineras del país a partir de este lunes para paliar la falta de transportistas, que ha motivado el cierre de muchas estaciones de servicio y largas filas de horas de espera para repostar.

Casi 200 miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuales cien serán conductores, se desplegarán para aliviar la situación después de haber recibido una formación de emergencia.

Pese a que el Gobierno y las grandes petroleras han insistido en los últimos días que la situación se estaba “estabilizando”, más de un cuarto de las gasolineras independientes del Reino Unido seguían el viernes con los surtidores vacíos, según la asociación nacional de minoristas.

Un camión cisterna descarga combustible en una estación de servicio de BP en Hersham, Inglaterra, Septiembre 30, 2021. REUTERS/Peter Nicholls

En un comunicado difundido este sábado, el Ministerio del Gabinete (similar al de Presidencia) señaló que los 200 militares, que forman parte del personal de camiones cisterna del Ejército, darán “apoyo temporal” dentro de las medidas que ha adoptado el gobierno para combatir la penuria de conductores.

El país “todavía se enfrenta a desafíos”, pese a que la demanda “se ha estabilizado y ahora se está repartiendo más combustible del que se está vendiendo”, según la nota.

También se permitirá la entrada temporal de inmediato de 300 camioneros extranjeros, que podrán quedarse en el Reino Unido para trabajar hasta final del próximo marzo.

FOTO DE ARCHIVO: Varios camiones en un área de servicio de Cobham, Reino Unido, el 31 de agosto de 2021. REUTERS/Peter Cziborra

El Ejecutivo añadió que está tomando otras medidas provisionales contra la presión que sufre la cadena de suministros en la alimentación, también causada por la falta de mano de obra, que atribuye a “la pandemia y la recuperación de la economía global en todo el mundo”, sin hacer alusión al Brexit, la salida del país de la Unión Europea.

Entre esas medidas, a finales de octubre llegarán otros 4.700 transportistas de alimentos, que se quedarán hasta final de febrero y también se permitirá la entrada en el país de 5.500 trabajadores para el sector avícola, con visados hasta el 31 de diciembre.

“La introducción de estos visados temporales no nos desvía de nuestro compromiso de elevar la cualificación y aumentar los salarios de nuestro mercado de trabajo, pero reconoce las circunstancias extraordinarias que afectan a la estabilidad de la cadena de suministros en el Reino Unido”, subraya el Gobierno.

FOTO DE ARCHIVO: El Secretario de Estado de Negocios, Energía y Estrategia Industrial de Gran Bretaña, Kwasi Kwarteng, habla con los medios de comunicación en Westminster, Londres, Gran Bretaña, el 21 de septiembre de 2021. REUTERS/Hannah McKay

El ministro de Empresas, Kwasi Kwarteng, destacó que “no hay escasez de combustible” en el país, por lo que la gente “debería seguir repostando con normalidad”, y pidió a la ciudadanía que no se deje llevar por el pánico para permitir que las cosas “puedan volver a la normalidad”.

El Reino Unido también se quedó sin carniceros y temen que no haya pavos ni jamones en Navidad

En declaraciones al diario británico The Times, la Asociación Británica de Procesadores de Carne (BMPA, en inglés) dijo que existe un déficit de 15.000 carniceros para trabajar sobre todo en procesadoras, lo que hace que los profesionales en activo solo puedan dedicarse a abastecer a los supermercados con cortes básicos de carne y no puedan centrarse en productos navideños más laboriosos.

Un portavoz del Ministerio de Medioambiente, Alimentos y Asuntos Rurales declaró a la agencia británica PA que “el Gobierno reconoce la importancia del trabajo temporero y conoce los problemas que ha afrontado el sector porcino por la pandemia y la escasez de personal”.

En la BBC, el presidente de la Asociación Nacional del Cerdo, Rob Mutimer, ha dicho que la falta de personal se ha agudizado “en las últimas tres semanas” y muchos cerdos que no se han podido matar y procesar han engordado demasiado, de modo que los productores no tienen suficiente sitio para mantenerlos por lo que no se descarta “un sacrificio masivo de animales”.

(Con información de EFE)

