Personal femenino de la agencia nuclear de la ONU fue acosado por guardias iraníes durante las visitas a las centrales nucleares

El logo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), REUTERS/Leonhard Foeger

En medio de las tensiones entre Teherán y la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), fuentes aseguraron que funcionarias de esa agencia bajo control de la ONU sufrieron el acoso de guardias masculinos, según publicó The Wall Street Journal.

Los incidentes, que no fueron denunciados públicamente, tuvieron lugar en la principal instalación nuclear de Irán, Natanz. Esto incluyó tocamiento inapropiado hacia las inspectoras por parte de guardias de seguridad masculinos y órdenes de quitarse algunas prendas de ropa, denunciaron los diplomáticos encargados de llevar adelante la causa.

Tras las nuevas acusaciones, un diplomático estadounidense contó que “han habido al menos cuatro incidentes separados de acoso”, mientras que un segundo diplomático, contó “entre cinco y siete.”

Natanz, la principal central atómica Irani ubicada 250km al sur de la capital Tehran. Es aquí donde se produjeron la mayoría de los acosos. REUTERS/Raheb Homavandi

Un documento distribuido por Estados Unidos entre los miembros de la Agencia Internacional de Energía Atómica antes de la reunión de la junta de sus estados miembros esta semana, analizado por The Wall Street Journal, exigía el fin de tal conducta.

“El acoso hacia las inspectoras de la OIEA ( Organización Internacional de Energía Atómica ) es absolutamente inaceptable, e instamos encarecidamente a Irán que deje claro en su declaración nacional que esa conducta es deplorable y debe terminar de inmediato, y que la Junta debe tomar las medidas adecuadas si se informa de nuevos incidentes”, dice el periódico estadounidense.

El primer incidente ocurrió a principios de junio y el más reciente fue en las últimas semanas, dijeron los diplomáticos. Los informes se producen en medio de una mayor tensión entre Irán y la OIEA por las actividades nucleares de Irán y su falta de cooperación con la agencia.

El embajador de Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) Kazem Gharibabadi espera el comienzo de una reunión de la junta de gobernadores en la sede de la OIEA en Viena, Austria, el 13 de septiembre de 2021. REUTERS/Leonhard Foeger

Los funcionarios iraníes en los últimos meses han aumentado sus críticas hacía la agencia y su director general, Rafael Grossi, acusando públicamente a la OIEA de llevar a cabo ataques políticos y mostrar parcialidad. Algunos medios estatales, junto con los mas radicales han hecho eco de esas declaraciones. El embajador de Irán ante la OIEA, Kazem Gharibabadi, escribió en Twitter que las medidas de seguridad “en las instalaciones nucleares de Irán son, razonablemente, más estrictas. Los inspectores de la OIEA han ido elaborando gradualmente las nuevas normas y reglamentaciones “.

El OIEA confirmó que hubo incidentes en una instalación iraní, sin proporcionar más detalles. “La agencia le planteó de inmediato y con firmeza este problema a Irán para explicar en términos muy claros e inequívocos que tales incidentes relacionados con la seguridad que involucran al personal de la agencia son inaceptables y no deben volver a ocurrir. Irán ha proporcionado explicaciones a cerca de los procedimientos de seguridad reforzados después de los eventos en una de sus instalaciones“, dijo un portavoz del organismo. “Como resultado de este intercambio entre la agencia e Irán, no ha habido más incidentes”, sostuvo.

El director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, y el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, asisten a una conferencia de prensa en Teherán, Irán, el 12 de septiembre de 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Algunos diplomáticos expresaron su preocupación de que la divulgación pública de los incidentes podría deteriorar nuevamente las relaciones entre la OIEA e Irán luego de un acuerdo de fin de semana sobre el acceso de los inspectores a los sitios iraníes, amenazando el trabajo de la agencia.

Los incidentes también coinciden con conversaciones latentes sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015. Esas conversaciones se detuvieron a fines de junio y el nuevo presidente iraní, Ebrahim Raisi, no ha fijado una fecha para que se reanuden las negociaciones. La semana pasada, la OIEA hizo público dos informes que acusaban a Irán de no cooperar con una investigación sobre rastros de material nuclear no reportados descubiertos durante los últimos dos años en Irán. Teherán dice que ha respondido a las preguntas apropiadas.

La agencia también informó que Irán les estaba negando el acceso a algunos de sus sitios relacionados con la energía nuclear para restablecer las cámaras y otros equipos que monitorean las actividades nucleares.

Ebrahim Raisi, nuevo presidente Iraní EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo

No se ha informado públicamente de los incidentes, ni ha distribuido información formalmente a los estados miembros sobre ellos, aunque uno de los diplomáticos dijo que la agencia había considerado hacerlo. Es común que se envíe informes a los estados miembros sobre preocupaciones específicas sobre el programa nuclear de Irán. Tales informes formales pueden llevar a la censura de Irán por parte de otros miembros de la OIEA. En su carta del lunes, Estados Unidos pidió a otros estados miembros que planteen los incidentes en la reunión de la junta de esta semana.

Irán ha reforzado la seguridad en sus instalaciones nucleares tras una serie de ataques contra ellos, de los que ha culpado a Israel. Dos explosiones en Natanz han causaron daños generalizados al equipo, la más reciente en abril.

Irán ya se ha enfrentado anteriormente acusaciones de acoso contra inspectores nucleares. En 2019, cuando la agencia comenzó su investigación sobre el material nuclear encontrado en Irán, una inspectora fue detenida en el aeropuerto de Teherán y llevada de regreso a un hotel donde le quitaron sus documentos de viaje, según diplomáticos.

Irán dijo en ese momento que fue detenida brevemente, alegando que tenía rastros de explosivos en ella. Posteriormente fue puesta en libertad.

FOTO DE ARCHIVO-El principal negociador nuclear de Irán, Abbas Araqchi, asiste a una reunión de la Comisión Conjunta del JCPOA en Viena, Austria. 28 de junio de 2019. REUTERS/Leonhard Foeger

Otros supuestos incidentes de acoso ocurrieron antes de 2013, antes de que comenzaran negociaciones serias de un acuerdo nuclear entre Irán, Estados Unidos, tres potencias europeas, Rusia y China. Aún así, uno de los diplomáticos; un veterano de los problemas nucleares iraníes, describió los supuestos incidentes recientes como más graves que cualquier cosa informada anteriormente.

“Lo que entiendo es que hubo toques inapropiados en diferentes lugares, lugares sensibles”, dijo otro de los diplomáticos sobre los incidentes. Ambos diplomáticos dijeron que los guardias ordenaron a las mujeres que se quitaran parte de la ropa como parte de la inspección. Uno de los diplomáticos dijo que la inspectora involucrada en el incidente más reciente “fue totalmente humillada” por los guardias de seguridad durante el registro. La agencia tiene docenas de inspectores las cuales trabajan en Irán, aunque el número en un momento dado suele ser mucho menor que eso. Visitan regularmente las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán en Natanz y Fordow.

Los inspectores verifican que las actividades nucleares de Irán tengan fines pacíficos y verifican la implementación del acuerdo nuclear de 2015, que hasta febrero incluía el monitoreo de las instalaciones de enriquecimiento de Irán y muchas otras ubicaciones, incluidas las instalaciones de mineral de uranio y los sitios de ensamblaje para fabricar centrifugadoras, máquinas que enriquecer uranio para combustible nuclear.

La noticia de los incidentes se produce después de que Estados Unidos confirmara el lunes que abandonó las discusiones con Gran Bretaña, Francia y Alemania sobre una resolución de censura de Irán en la reunión de la junta de esta semana por la falta de cooperación entre Iran y la agencia en los últimos meses. Los funcionarios iraníes habían amenazado con alejarse de las negociaciones nucleares si avanzaba una moción. Los países occidentales retiraron la amenaza de moción después de que Irán llegara a un acuerdo de último minuto con la OIEA para permitir que los inspectores accedan al equipo de monitoreo en sitios relacionados con la energía nuclear.

SEGUIR LEYENDO: