La aterradora fotografía que muestra lo cerca de un rayo que estuvo una pareja en Edimburgo

La joven escocesa Sophie Pass contó su aterradora experiencia un día que salió a disfrutar la naturaleza con su pareja en Edimburgo

Una mujer de 33 años ha conmocionado al Reino Unido al compartir una foto que a primera vista parece inocente pero que en su análisis revela el peligro mortal que corrió junto a su pareja cuando daban un paseo por un lago del norte de Escocia en un día de tormenta.

“Mientras estábamos de vacaciones, pasamos un día increíble nadando en la naturaleza”, contó Sophie Pass al medio EdinburghLive. “La corriente del agua estaba tranquila, una brisa que mantenía alejados a los mosquitos, una buena combinación de sol y nubes ligeras, una fauna y un paisaje impresionantes... ¡las condiciones eran perfectas! Al terminar de nadar, decidimos dar un paseo por el lago para terminar el día, que es un lugar perfecto para un selfie con unas vistas tan increíbles”, recordó.

Y fue a orillas del lago cuando entonces tomó su teléfono para sacarse una foto con Richard, su pareja, también de 33 años, y ocurrió el aterrador incidente.

“Más o menos un minuto después de esa foto, Richard se dio cuenta de que mi pelo estaba completamente erizado. No pude sentirlo, y sólo entonces me di cuenta de que su pelo también estaba de punta. En ese momento el clima estaba bastante tranquilo, había un poco de llovizna, pero nada que pareciera demasiado siniestro”, contó la mujer de Edimburgo al diario local.

Esta fotografía, que captó el peligro que corrieron Sophie y Richard a orillas de un lago en Edimburgo, generó un fuerte impacto en los medios de comunicación británicos

“Sin embargo, nuestro instinto y nuestro aprendizaje de Física de la escuela secundaria nos hicieron sospechar que probablemente esto no era nada bueno y que estábamos en una situación peligrosa, así que nos dirigimos rápidamente a nuestro coche, haciendo saber a los otros seis caminantes de la playa lo que estábamos experimentando. Todos los demás caminantes tenían sus capuchas puestas, por lo que no estaban experimentando el mismo aumento de pelo, pero siguieron nuestro ejemplo y también se dirigieron a sus autos. Aunque cayó un fuerte chaparrón mientras todos estaban en los vehículos, no hubo truenos ni relámpagos”,

Sophie y Richard luego entendieron que lo que habían experimentado era la electricidad estática en el aire, que hace que los pelos de una persona se ericen cuando un rayo está a punto de caer sobre ella.

“Cuando estábamos en el coche miramos la selfie y nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Después de buscar respuestas en Google, nos hicimos una idea de la increíble suerte que tuvimos los dos de seguir allí y a salvo, junto con todos los demás en la playa”, dijo Sophie.

Y concluyó: “La naturaleza es hermosa y todos debemos cuidarla pero, por Dios, también puede dar mucho miedo”.

