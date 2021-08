Otro ataque del régimen chino a una empresa tecnológica: Tencent se derrumbó en la bolsa tras ser acusada de “opio espiritual”

Logotipo de Tencent en su stand en la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2020 (CIFTIS) en Beijing, China (Reuters)

La empresa china Tencent Holdings Ltd dijo el martes que frenaría el acceso de los menores a su juego estrella, horas después de que sus acciones se vieran afectadas por un artículo de un medio de comunicación estatal que describía los juegos en línea como un “opio espiritual”.

En un artículo publicado el martes, el periódico estatal chino Economic Information Daily afirmó que muchos adolescentes son adictos a los videojuegos en línea y pidió que se pongan más límites al sector. El medio está afiliado a la mayor agencia de noticias estatal de China, Xinhua.

La mayor empresa china de redes sociales y videojuegos veía cómo sus acciones se desplomaban más de un 10% en las operaciones de la mañana del martes, borrando casi 60.000 millones de dólares de su capitalización bursátil. Las acciones iban camino de sufrir la mayor caída en una década antes de recortar las pérdidas después de que el artículo desapareciera del sitio web del medio y de la cuenta de WeChat.

El ataque se produce días después de que el regulador de valores y los medios de comunicación estatales trataran de calmar los temores de los inversores sobre el ritmo y la amplitud de la reforma del mercado que provocó una venta en la tecnología y la educación privada. El índice CSI300 cayó la semana pasada más del 5% para su mayor pérdida mensual desde octubre de 2018.

El ataque al sector de los videojuegos volvió a poner en vilo a los inversores. ”Las noticias volvieron a provocar la preocupación del mercado por la regulación del sector”, dijo el analista de Everbright Sun Hung Kai, Kenny Ng.

“Bajo esta circunstancia, se espera que las acciones de juegos, e incluso las acciones tecnológicas en general, sigan enfrentando una presión de ajuste continua”, dijo, y agregó que el enfoque se trasladará a si las firmas cambian sus políticas de acceso a los menores.

El periódico citó en repetidas ocasiones el juego estrella de Tencent, “Honor of Kings”, del que dijo que es el juego online más popular entre los estudiantes, que a veces jugaban hasta ocho horas al día.

“No se puede permitir que ninguna industria, ningún deporte, se desarrolle de forma que destruya a una generación”, decía el periódico, comparando los videojuegos en línea con las “drogas electrónicas”.

En un comunicado, Tencent afirmó que introducirá medidas para reducir el acceso de los menores a los juegos y el tiempo que pasan en ellos. También pidió que se prohíba en la industria los juegos para menores de 12 años. La empresa no se refirió al artículo en su declaración, ni respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

El artículo también afectó a las acciones de sus rivales. NetEase Inc cayó más de un 15% antes de reducir las pérdidas para situarse en torno a un 8% en las operaciones de la tarde. El desarrollador de juegos XD Inc cayó un 8,2% y la empresa de juegos para móviles GMGE Technology Group Ltd bajó un 15,6%.

Al margen de los juegos, los inversores también se vieron sorprendidos por la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR, por sus siglas en inglés), que el martes dijo que investigaría a los distribuidores de semiconductores de automóviles y castigaría cualquier acaparamiento, colusión y manipulación de precios. El índice de valores de semiconductores cayó posteriormente más de un 6%.

