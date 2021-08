Estados Unidos presentó un nuevo programa para acoger a miles de afganos expuestos a represalias de los talibanes

El Presidente de EEUU Joe Biden dio a conocer los planes para retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán en abril (Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes un programa para acoger a miles de refugiados afganos que pudieran ser víctimas de represalias por parte de los talibán tras la retirada de las tropas internacionales y que no cualificaban para un visado especial por parte del país norteamericano.

El Departamento de Estado estadounidense ha destacado en un comunicado que dará este estatus a “ciertos afganos y sus familiares seleccionables” en el marco de sus esfuerzos para “dar la oportunidad de un estatus de refugiado a ciertos afganos, incluidos los que han trabajado con Estados Unidos”.

“Esta designación expande la oportunidad para asentase de forma permanente en Estados Unidos a muchos miles de afganos y su familia inmediata que pudieran estar en riesgo debido a su afiliación a Estados Unidos pero que no son seleccionables para el Visado Especial de Inmigración (SIV) por no tener un empleo que les cualifique o porque no han cumplido el requisito de tiempo de servicio”, ha explicado.

Imagen de archivo de un traductor afgano que fue decapitado por ayudar a las fuerzas americanas

En este sentido, ha explicado que, de esta forma, este refugio será concedido a personas que trabajen o hayan trabajado como empleados de contratas, al personal local, intérpretes y traductores del Gobierno de Estados Unidos, las tropas estadounidenses o las fuerzas internacionales, y los que hayan trabajado para programas financiados por el Gobierno estadounidense en el país.

Asimismo, abarca a los que hayan trabajado en Afganistán para medios de comunicación estadounidenses u organizaciones no gubernamentales del país norteamericano, tal y como ha detallado el Departamento a través de un comunicado publicado en su página web.

El anuncio ha llegado después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, anunciara el viernes la llegada al país del primer grupo de 200 colaboradores afganos de las fuerzas norteamericanas, que han recibido un visado especial de protección para escapar de posibles represalias.

EFE/EPA/Oliver Contreras / POOL/Archivo

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, había anunciado anteriormente que el programa busca así proteger a miles de afganos y sus familias de las posibles represalias de los talibán por haber ayudado al Ejército estadounidense durante su despliegue en el país.

Los avances de los talibán, que se han hecho con zonas fronterizas con Pakistán, Tayikistán e Irán, han provocado el temor de que puedan aprovechar esta posición de fuerza en el proceso de paz, lanzado a raíz del acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 entre los insurgentes y Estados Unidos.

El Secretario de Estado Antony Blinken subrayó el jueves pasado que están conversando con algunos países aliados, incluido Kuwait, sobre la posibilidad de que reciban en su territorio “de forma temporal” a los afganos que solicitaron asilo en EE.UU. “hasta que terminen los trámites” para concederles visados.

El ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait, el jeque Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, celebran una conferencia de prensa conjunta en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de Kuwait, Kuwait, el 29 de julio de 2021. REUTERS / Jonathan Ernst / Pool

Por su parte, el titular de Exteriores kuwaití eludió revelar si su país ha aceptado acoger a algunos de los afganos y de sus familias, aunque indicó que los dos países están de acuerdo sobre los distintos asuntos tratados, como la situación en Irak y Afganistán tras la retirada estadounidense, la guerra de Yemen y el conflicto palestino-israelí.

(con información de EP y EFE)

