El Gobierno británico planea emitir certificados de vacunación en septiembre

El Gobierno británico planea emitir certificados de vacunación contra el coronavirus a partir de septiembre en Inglaterra, que serán requeridos para entrar en bares, restaurantes y clubes nocturnos, como manera de controlar una nueva ola de la pandemia, reveló este sábado el periódico The Times.

El Ejecutivo confía en que la emisión de estos documentos animará a los jóvenes a vacunarse con la pauta completa, teniendo en cuenta que los no inmunizados están haciendo aumentar los contagios de la variante delta, que actualmente predomina en el Reino Unido.

Según pudo saber The Times, el Gobierno decidió no emitir certificados este mes porque supondría discriminar a los más jóvenes que aún no han recibido la segunda dosis de alguna vacuna contra la enfermedad de COVID-19.

Una persona recibe una dosis de la vacuna Pfizer BioNTech COVID-19 en un centro de vacunación masiva para mayores de 18 años en el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres, Gran Bretaña, el 20 de junio de 2021 REUTERS / Henry Nicholls

El próximo 19 de julio se levantarán en Inglaterra las últimas restricciones, por lo que mantener la distancia social o llevar mascarillas pasará a ser optativo, si bien la oposición política y los expertos piden mantener estas últimas en el transporte público.

El Gobierno estima que a partir de mediados de septiembre, según el diario británico, todos los mayores de 18 años habrán recibido la pauta completa de vacunación y podrán emitir los certificados, que en el Reino Unido han empezado a denominarlos “pasaportes de vacunación”.

“En otoño (boreal), los pasaportes pueden convertirse en un instrumento importante que nos permitirá mantener” la economía abierta, señaló a The Times una fuente de la residencia oficial de Downing Street.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS

Hasta ahora, el 86,8% de la población adulta ha recibido la primera dosis y el 65,3% de los adultos las dos.

Según las últimas cifras oficiales, el viernes se registraron 35.707 nuevos contagios y 29 muertes por coronavirus en el Reino Unido.

Preocupación en Inglaterra por los posibles festejos del ‘tercer tiempo’ tras la final de la Eurocopa

Permitir que 65.000 aficionados se congreguen en Wembley, el domingo en la final de la Eurocopa, suscita dudas en un momento en que Inglaterra sufre un alza de casos de COVID-19 ligada a la variante Delta. Pero son los festejos del ‘tercer tiempo’, fuera del estadio, lo que más preocupa.

Los fanáticos celebran afuera del estadio de Wembley después de que Inglaterra se clasificara para la final de la Euro 2020 donde se enfrentará a Italia el domingo. (Zac Goodwin / PA vía AP)

El miércoles, la victoria de los ingleses en la semifinal contra los daneses (2-1 en la prórroga) dio lugar a escenas de júbilo en el estadio de Londres, como si la crisis sanitaria no existiese.

En Inglaterra, el aforo fue fijado en el 25% de la capacidad del estadio en primera ronda, lo que supone cerca de 22.500 espectadores, después al 50% para octavos de final, antes de pasar al 76% para las semifinales y la final.

El miércoles, el ministro británico de Negocios Kwasi Kwarteng, se mostró “confiado en que no habrá una explosión importante” de los casos de COVID-19 ligados a la Eurocopa. “Pero no puedo garantizarlo por el momento. Hay que ver lo que pasará”, añadió.

La gente celebra en Wembley Park, después de que Inglaterra venciera a Dinamarca en la prórroga para llegar a la final de la Euro, en Londres, Gran Bretaña, el 7 de julio de 2021. TWITTER / N17DORPS vía REUTERS

En ese contexto, “no es tanto la final el problema”, revela el epidemiólogo Antoine Flahault, director del Instituto de Salud Global en la Universidad de Ginebra, en la medida en que las “manifestaciones bastante densas” como carnavales o festivales “no fueron objeto de focos identificados después”, dijo a la agencia AFP.

“Pero sobre todo no hay que pensar que esos partidos son simples partidos. La gente viene en transportes repletos, con poca seguridad, van a bares, festejan, tienen interacciones felices, o al contrario ahogan sus lágrimas. Habrá un tercer tiempo que será probablemente una fuente de infecciones”, previene.

(Con información de EFE y AFP)

