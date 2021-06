Elecciones en Francia: para el Gobierno la alta abstención constituye otra “bofetada a la democracia”

Los franceses ignoraron la segunda vuelta de sus elecciones regionales. La abstención supera el 65,7%, segun las proyecciones electorales.

A pesar de las numerosas llamadas a votar, los franceses confirmaron su disconformidad al ausentarse en gran número de las elecciones regionales . Los datos también repiten otro récord histórico: esta es la primera vez que el aumento de participación entre las dos ronda electorales es tan bajo, sólo 1 punto de diferencia.

Un ganador, la abstención. Dos perdedores, la mayoría presidencial y el Rally Nacional de la ultraderecha. Dos luchadores de la resistencia, los republicanos y los socialistas. Otro dato que se mantiene, es las cifras para los ecologistas. Al final de la segunda vuelta de las elecciones autonómicas, la geografía política se aclara en Francia, aunque la abstención masiva también deja el misterio sobre las intenciones de los franceses sobre las elecciones presidenciales en 2022.

Con una abstención récord, en torno 65,7%, los que fueron a votar renovaron el mapa de las regiones de 2015 , que tenía siete presidentes de derecha y del centro y cinco presidentes de izquierda. Sin dudas las figuras más castigadas, volvieron a ser el presidente Emmanuel Macron y la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen.

El RN, Rally Nacional de Le Pen, no ha logrado su apuesta por conquistar la primera región de su historia. El frente republicano de Renaud Muselier, logró remontar un primer psicodrama en la primera vuelta, y ganó por mucho con más del 57% de los votos, según estimaciones de Ipsos a las 20 horas de Francia. Este revés para Thierry Mariani, el representante de la líder de ultraderecha, significa un duro golpe para las aspiraciones de Le Pen, que deseaba ganar credibilidad. Y esto, sin duda, abrirá un período de turbulencia interna en la RN sobre su estrategia de “demonización”.

Un año antes de las elecciones presidenciales, la presidenta de la RN no ha logrado ni provocar un estallido de movilización de sus votantes ni inclinar una región.

Para el Palacio de los Elíseos, esta segunda vuelta marca una vez más la debilidad de los relevos del Jefe de Estado en el país. Emmanuel Macron sufrió su tercera derrota electoral consecutiva desde el inicio del quinquenio presidencial. Las primeras estimaciones a la salida de las urnas sólo acreditaban la mayoría del 7% de los votos para toda la Francia metropolitana.

“Una decepción”, reconocieron en televisión Stanislas Guérini, delegado general de La República en Marcha, y Gabriel Attal, portavoz del gobierno.

Si el ministro del Interior, Gérald Darmanin, reclamó su victoria en las elecciones departamentales en el cantón de Tourcoing (Nord), ningún candidato de la mayoría presidencial ha logrado ganar una región.

Emmanuel Macron sufrió su tercera derrota electoral consecutiva desde el inicio del quinquenio presidencial, sin embargo el jefe de Estado quiere protagonizar la recuperación y la voz de la esperanza.

Al igual que lo hiciera el primer ministro, Jean Castex, luego de la histórica ausencia a las urnas en el primer llamado, Guérini, reflexiono en un set de televisión: “La abstención en esta elección constituyó una bofetada a la democracia, repetida”. “Tendremos que hacer preguntas en profundidad” , insistió.

La derecha tradicional se proyecta a las presidenciales

En Hauts-de-France, Xavier Bertrand, que quiere hacer de su victoria un trampolín para las elecciones presidenciales, ganó indiscutiblemente, con un 53%, según Ipsos, a pesar de mantener la lista sindical de la izquierda. Sin embargo, esta conveniente reelección para la derecha tradicional, aún no resuelve el problema del liderazgo, segun los analistas.

Sin embargo, Xavier Bertrand, candidato presidencial declarado , a poco de conocer los datos dijo que estaba listo para ir a “encontrarse con todos los franceses” durante su discurso tras su gran victoria en Hauts-de-France .

“Este resultado me da la fuerza para salir y encontrarme con todos los franceses”, dice en su bastión de Saint-Quentin (Aisne), subrayando que “para restaurar nuestro país hay un requisito previo: la orden de recuperación y el respeto”.

Otra elección clave, Ile-de France

Ampliamente reelegida a la cabeza de Ile-de-France con entre el 45,5 y el 44,1% de los votos, Valérie Pécresse agradeció a los votantes pero deseo dirigirse especialmente a los que se abstuvieron.

“Estoy pensando esta noche en todos los residentes de Ile-de-France que se abstuvieron. También pienso en todos los que no me votaron y saludo a mis oponentes en esta campaña. Seguiré liderando la región como lo he hecho durante seis años “.

La reelegida presidenta también asegura que será “la presidenta de todos los residentes de Ile-de-France”. “Esta victoria es hermosa. Hemos bajado la RN, la extrema derecha”, agregó.

La agenda presidencial

A pesar del fracaso de la mayoría oficial, no debería haber ningún cambio en el gobierno . “¡No habrá reorganización! aseguró una fuente cercana al ejecutivo a la prensa francesa. “No hay ninguna lección nacional que aprender de estas elecciones y ya estamos junto a los franceses en las dos prioridades: salud y economía”.

Esta no es la opinión del 32% de los franceses, que quieren que Emmanuel Macron “haga una reorganización” en las próximas semanas , según una encuesta de Ipsos / Sopra Steria para France Télévisions.

Emmanuel Macron quiere pasar página inmediata de estos resultados. El jefe de Estado quiere encarnar la recuperación económica del país, llevando un mensaje positivo sobre la salida para que la gente olvide el mal desempeño de sus tropas.

A medida que se acercan las elecciones presidenciales, el inquilino del Palacio de los Elíseos intentará encauzar el hilo de las reformas. Macron intentará comandar el rumbo de los últimos diez meses de su gobierno, con la idea que este protagonismo lo proyecte a una repetición presidencial.

