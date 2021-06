La junta golpista birmana detuvo a la ex jefa de vacunación contra el COVID-19 por unirse a la oposición

Yangon (Myanmar), 01/06/2021.- Police EFE/EPA/STRINGER/Archivo

La junta militar de Birmania informó de la detención de la doctora Htar Htar Lin, directora del programa de vacunación contra el covid-19 hasta el golpe de Estado del 1 de febrero, reportó este domingo la prensa oficialista.

La facultativa birmana es acusada de abandonar sus funciones para unirse al Movimiento de Desobediencia Civil, que con su huelga indefinida puso en jaque a la junta militar, y estar vinculada al opositor Gobierno de Unidad Nacional (NUG), calificado de “terrorista” por el mando castrense.

Las autoridades arrestaron el pasado jueves en Rangún a Htar Htar Lin por una acusación de “incitación a la agitación pública”, penada con hasta 3 años de cárcel, publica hoy el diario The Global New Light of Myanmar, controlado por la junta militar.

Según el medio, la doctora reconoció que mantenía contacto frecuente con el doctor Zaw Wai Soe, nombrado ministro de Sanidad por el NUG y también perseguido por los militares, para redactar comunicados y discursos alentadores en favor del movimiento opositor y diseñar programas sanitarios para la disidencia política.

Por ello también será acusada por asociación con “agrupaciones ilegales”, castigado con un máximo de 3 años de cárcel.

Los médicos y el personal sanitario fueron de los primeros en sumarse al masivo Movimiento de Desobediencia Civil, secundado por profesores, funcionarios y trabajadores de múltiples sectores, que se niegan a trabajar para la junta militar.

A raíz de esta oposición, que paralizó desde febrero casi todos los hospitales públicos del país, los uniformados detuvieron y encarcelaron a decenas de trabajadores sanitarios.

Desde la toma del poder por parte de los militares, el país vive sumido en el caos mientras que los expertos médicos alertan de que pueda existir un rebrote de la pandemia sin detectar, debido al frenazo en la realización de los test y la campaña de vacunación.

ESCASEZ DE VACUNAS

El anterior Gobierno de la líder depuesta Aung San Suu Kyi recibió 1,5 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 de India y tenía planes de pedir otros 30 millones, pero desde entonces el país solo recibió unas 500.000 vacunas de China.

Hasta el momento, solo fueron vacunados 1,77 millones de birmanos, un poco más del 3 % de la población total, tras el inicio de la campaña de vacunación en enero.

La Cruz Roja precisó que a la lentitud del proceso contribuyen la precariedad del sistema y la falta de personal en parte debido al movimiento de desobediencia civil, a lo que hay que sumar la reticencia de la población a vacunarse bajo la junta militar.

Entretanto, algunas minorías étnicas, que controlan sus propios territorios en las zonas fronterizas, están tomando medidas para frenar la pandemia, a pesar de las dificultades por un conflicto armado que se remonta a décadas atrás, mucho antes del reciente golpe.

El Ejército para la Independencia Kachin indicó que está realizando test y recibieron unas 15.000 vacunas de la farmacéutica china Sinovac donadas por la Cruz Roja de China.

05/02/2021 Campaña de vacunación contra la COVID-19 en Birmania. POLITICA KAUNG ZAW HEIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

En Birmania, la Cruz Roja cuenta con unos 6.000 voluntarios que continúan asistiendo a las comunidades para combatir la pandemia a través de campañas de vacunación, controles para medir la temperatura y ayuda para aislar casos, entre otras iniciativas.

Los voluntarios, con ayuda de 143 ambulancias, prestan atención médica a los heridos en las protestas, en las que los trabajadores sanitarios también fueron víctimas de ataques de las fuerzas de seguridad, con unos 11 muertos y 51 heridos entre ellos.

Sin embargo, los manifestantes son los más afectados por la violencia de los soldados y la policía, que mataron a más de 830 personas desde el golpe, según datos de la Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos, una ONG de activistas prodemocráticos.

El 16 de abril un grupo de políticos y activistas opuestos a los militares anunció la formación del NUG, que busca restaurar el sistema democrático en Birmania con el apoyo y el reconocimiento de la comunidad internacional.

El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.

(con información de EFE)

