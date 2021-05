¿Reformar a un corrupto? Polémico y pionero programa penitenciario en España busca intentarlo

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, es uno de los "presos famosos" que han manifestado su voluntad de estar en el programa.

Basado en un modelo de justicia reparativa el programa busca reeducar la psiquis de los “delincuentes de cuello blanco” para que entiendan las consecuencias de sus crímenes y no reincidan en ellos.

España ha comenzado a ensayar un programa sin precedentes en el mundo el cual está enfocado en resocializar a los presos por delitos asociados a la corrupción en el servicio público, los llamados delincuentes de “cuello blanco”.

En esta categoría entrarían políticos de todo tipo, alcaldes, gobernadores, congresistas, ministros, incluso miembros de la familia real, pero también altos funcionarios de empresas que tienen negocios con el estado, todos aquellos que generalmente catalogamos como “corruptos”.

¿Pero esto es posible? ¿Puede haber cura para la corrupción? Pues esto es lo que se proponen los españoles con su nuevo programa de resocialización, el cual sin embargo, no promete una “cura” para los corruptos, sino más bien reconocer que estos “criminales de cuello blanco” tienen ciertas patologías y rasgos de personalidad similares a las de otros delincuentes que también deben ser tratados con programas psicológicos al interior de las prisiones para prevenir que una vez sean liberados reincidan en sus conductas.

El Programa de Intervención en Delitos Económicos (PIDECO) fue desarrollado durante dos años de intenso trabajo por diez profesionales penitenciarios y de acuerdo a sus promotores “se trata del primer programa a nivel mundial para la reinserción de penados y penadas por esta tipología delictiva”. Cabe destacar que los delitos relacionados con el patrimonio, orden socioeconómico, la hacienda pública, la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores, los derechos de los ciudadanos extranjeros, la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente, están incluidos entre esta categoría.

Luis Bárcenas extesorero del PP también haría parte del programa POLITICA EUROPA ESPAÑA JUSTICIA AUDIENCIA NACIONAL

El programa, que fue anunciado en noviembre del año pasado, ya echó a andar en nueve prisiones y con unos 40 profesionales de la psicología trabajando en él. Su objetivo es llegar a 31 de los 161 centros penitenciarios de España y a nueve centros más de reinserción social. Es de participación voluntaria para los reclusos, que según registros de las autoridades comprenden un universo de 2.044 presos por este tipo de delitos, lo que representa un 5,6% de la población reclusa.

Hasta el momento el piloto del programa ha comenzado con unos 89 presos.

PIDECO consiste en 32 sesiones de terapia de grupo que se realizan de manera semanal y tiene una duración de tres horas a lo largo de 10 u 11 meses, que es la duración total del programa. A estas se les suman otras más de justicia restaurativa.

En la terapia del grupo el objetivo es tratar con el participante sus nociones de autoestima, autoconocimiento, e identidad. También profundizar en sus habilidades sociales, abordar el narcisismo, egocentrismo, liderazgo, humildad o empatía. Otras sesiones están dirigidas a que el participante reconozca la responsabilidad sobre la propia conducta delictiva y reestructure su sistema de valores.

Un estudio previo durante la formulación del programa identificó que los condenados por corrupción exhiben poca empatía hacia sus víctimas, son poco altruistas, no muy narcisistas y egocéntricos, y están convencidos de que tiene valores sociales pero suelen encontrar numerosas excepciones para saltárselos y justificar su comportamiento.

Un centro penitenciario en España. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

Por su estatus socioeconómico generalmente acomodados no consideran que deban ser resocializados y por lo tanto pasar por la cárcel no es suficiente para que no reincidan en sus delitos. Esto motivó a desarrollar el programa específicamente para ellos.

Después de las 32 sesiones vienen otras de “justicia restaurativa” aquí se establece encuentros entre el preso y las víctimas directas o indirectas de sus delitos económicos.

La idea es que el recluso pida perdón a sus víctimas, cuente la verdad detrás de sus acciones y se responsabilice del hecho delictivo que cometió. También que se comprometa a reparar el daño causado y a no reincidir. Es decir, este programa se basa en los pilares de la justicia restaurativa: Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Con esto se cree que se puede reeducar a los individuos para que al regresar a la sociedad tras cumplir su condena tengan una actitud y conducta en pro de ella.

Ninguno de los participantes del programa contarán con beneficios como reducción de pena, como quedó establecido en la ley que avala este tipo de intervenciones. Sin embargo, sí puede ser tomado en cuenta para las revisiones de las condenas y las peticiones de libertad bajo palabra.

Entre los voluntarios que participan ya del programa o han manifestado su interés en hacerlo hay algunos reclusos famosos, como el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas; el empresario y líder de la trama de corrupción conocida en España como el Caso Gürtel, Francisco Correa; o el cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin.

SEGUIR LEYENDO