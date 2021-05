Una actriz de doblaje demandó a TikTok por usar su voz sin su consentimiento en la función de texto a voz de sus videos

Esta sería la voz de Beverly Standing, usada ilegalmente por TikTok

La actriz de doblaje Beverly Standing, interpuso una demanda contra la red social TikTok en una corte de Nueva York, por el uso ilegal de su voz en la popular aplicación de videos.

Según Standing, de nacionalidad canadiense, TiTok la habría usado en la función de convertir textos escritos a voz, y luego reproducirla en los videos. Dicha función, estrenada en otoño de 2020, rápidamente se extendió entre los usuarios.

Standing, de Welland, Ontario, alega que descubrió en noviembre que TikTok estaba usando su voz para su voz femenina generada por computadora. Entre otras cosas, dice que algunos de los videos de TikTok contenían lenguaje obsceno y ofensivo.

“Me pagan por hablar. Me pagan por representar marcas”, dijo Standing en una entrevista el jueves a medios locales. “Tener mi voz de texto a voz en TikTok, para lo cual no fui contratada, puede ser perjudicial para mi carrera actual”, aseguró la locutora profesional.

FILE PHOTO: Logo de TikTok. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Standing, quien dijo que tiene cientos de clientes comerciales en la radio, la televisión y el mundo empresarial, y quiere ser reconocida por su trabajo. Pero dijo que también tiene un propósito más amplio con la demanda.

“Es muy importante que los locutores, los clientes y los creativos comprendan que no se puede simplemente usar la voz de alguien sin permiso”, dijo. “No puedes hacerlo en el mundo de la música, no puedes hacerlo en el mundo del arte y no deberías poder hacerlo en el mundo de la voz”.

ByteDance, con sede en Delaware, la entidad corporativa que controla TikTok y que es nombrada como demandada, no respondió a una solicitud de comentarios. Todavía tiene que presentar una declaración de defensa.

La actriz de doblaje y locutora profesional Beverly Standing, demandó a TikTok por uso ilegal de su voz.

La demanda presentada este mes en el Tribunal de Distrito de los EE. UU., Distrito Sur de Nueva York, dice que la voz y la imagen de Standing son bien conocidas en los Estados Unidos y en otros lugares. Afirma que ha sufrido “lesiones importantes y daños irreparables” como resultado del presunto uso no autorizado.

“La demandante ha invertido un esfuerzo sustancial en preservar, proteger y perfeccionar su reputación, y ha acumulado una buena voluntad sustancial”, afirma su reclamo. “Al apropiarse indebidamente de la voz y la semejanza del demandante, los acusados no solo han negociado con la buena voluntad ganada por el demandante, sino que también están privando al acusado de la capacidad de controlar su reputación”.

TikTok, alega, ha creado la “representación falsa y engañosa” de que respalda varios productos y servicios cuando, de hecho, no lo ha hecho.

“La conducta de los acusados, como se describió anteriormente, fue deliberada, ha creado y creará una probabilidad de confusión, error y engaño”, argumenta. “Los acusados se han involucrado en tales actos intencionalmente o con imprudente indiferencia por si el público está confundido y engañado”.

La demanda solicita una audiencia por parte de un jurado que, si estuviera de acuerdo con ella, decidiría sobre una indemnización por daños apropiada.

Beverly Standing tiene gran trayectoria y reconocimiento en el mundo del doblaje.

Standing dijo que ha tenido un fuerte apoyo de la comunidad de locutores al enfrentarse a TikTok.

De acuerdo con CBS News, Standig no es usuaria de TikTok y se enteró del uso indebido de su voz gracias a que sus conocidos empezaron a enviarle videos con una voz robótica per muy parecida a la suya.

Según la defensa de Standing su voz habría llegado a TikTok después de que grabara alrededor de 10,000 oraciones de audio para el organismo de investigación del Instituto Chino de Acústica respaldado por el estado para usar en traducciones, en 2018.

