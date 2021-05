El momento en que prenden fuego vehículos de judíos ultraortodoxos en Haifa: unas 60 personas fueron atendidas por inhalar humo

La quema de coches en el estacionamiento de un edificio de Haifa

Un grupo de árabes prendió fuego vehículos en el estacionamiento de un edificio en la ciudad de Haifa en el que habitan familias judías ultraortodoxas. Según medios locales, unas 60 personas, muchas de ellas niños, debieron ser atendidas por inhalación de humo.

El ataque se produjo durante la madrugada, mientras las familias dormían.

Israel vivió el miércoles su peor noche de caos interno entre judíos y árabes en muchos años, que incluyó disturbios, manifestaciones de odio y un creciente caos social que se extendió por una gran cantidad de ciudades del país.

Se produjeron violentos enfrentamientos en Lod, Acre, Jerusalén, Haifa, Bat Yam, Tiberíades y muchas otras localidades, con heridos, algunos de ellos graves, lo que llevó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a anunciar el despliegue el ejército dentro de las ciudades para restablecer el orden.

En Bat Yam, extremistas judíos destrozaron propiedad árabes y luego asaltaron a un conductor en su coche, quien fue arrastrado fuera del vehículo y golpeado salvajemente. Las imágenes de los incidentes despertaron expresiones de incredulidad y horror por parte de los dirigentes israelíes.

Por otra parte, en Jerusalén un árabe fue apuñalado por judíos y resultó gravemente herido en el mercado de Mahane Yehuda.

Mientras que en Acre un judío fue agredido por alborotadores árabes y golpeado con piedras y barras de hierro. Se encuentra hospitalizado en estado crítico.

Pese al pedido de refuerzos por parte de la policía para controlar el caos social, las fuerzas de seguridad no tuvieron personal y equipos suficientes para manejar los disturbios, y muchas escenas de violencia se desarrollaron sin intervención de los agentes del orden.

En Lod, que fue el centro de los disturbios durante las dos noches anteriores con árabes que incendiaron sinagogas, tiendas y coches, se había declarado el toque de queda entre las 20 y las 4. Sin embargo, se registraron incidentes en las calles y se informó de que dos personas recibieron disparos que les produjeron heridas de leves a moderadas.

En Tamra, un hombre judío fue apuñalado y agredido por una turba árabe, informó el Canal 12, y un paramédico árabe dijo que los atacantes casi quemaron a la víctima dentro de su coche antes de ayudar a evacuarlo a un lugar seguro.

Los incidentes, en especial el de Bat Yam, suscitó expresiones de rechazo por parte de los políticos, desde Netanyahu hasta los miembros de extrema derecha de la Knesset. El primer ministro señaló que tales actos de violencia son “intolerables”.

Disturbios durante la noche del miércoles en Israel

“No me importa si les hierve la sangre. Es irrelevante. No pueden hacer justicia por mano propia”, exclamó el premier. “No pueden ir hacia un civil árabe e intentar lincharlo, como tampoco podemos ver que ciudadanos árabes lo hagan con ciudadanos judíos. Esto no lo soportaremos”, agregó.

Por su parte, el líder de la oposición, Yair Lapid, denunció la “pérdida total de control”.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, advirtió que las divisiones internas israelíes no son “menos peligrosas que Hamás”.

El jefe de Yamina, Naftali Bennett, calificó las escenas de Bat Yam de “poco judías, inmorales e inhumanas”, mientras que Gideon Sa’ar, de New Hope, alertó que el país podría estar acercándose a una guerra civil.

