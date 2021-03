Video: Un candidato a gobernador en Japón presentó su plataforma vestido de Joker

Con un video bailando y cantando este curioso payaso anunció que sería candidato a gobernador de la prefectura de Chiba en Japón.

Uno de los candidatos a la elección de gobernador de la prefectura de Chiba (Japón), Yusuke Kawi de 40 años, un youtuber y empresario, decidió lanzar su plataforma de campaña de una manera muy curiosa, vestido de Joker, el famosos villano de Batman.

Bajo la promesa de hacer “una fiesta que hace de la prefectura de Chiba un país de sueños y magia”, Kawi, aparece en sus videos disfrazado de payaso, bailando y cantando con un maquillaje blanco con líneas azules en la cara, y un traje colorido rojo con un pañuelo amarillo, todo muy similar villano que en la pantalla grande le ha dado vida actores de la talla de Joaquín Phoenix, Jared Letto, Jack Nicholson y Heath Ledger.

Yusuke Kawi es un abogado y graduado de Estudios Humanos que lo dejó todo para ser comediante, ahora se reinventó como político y creó el personaje de un polémico payaso para hacerse un lugar en las elecciones.

“En Japón, la tasa de natalidad está disminuyendo y no hay más personas que paguen las pensiones debido al envejecimiento de la población. Puede durar unos 50 años, pero colapsará en 100 años. ¿Y Chiba? No tengo la imagen de gente en Tokio saliendo a Chiba, a excepción de Tokio Disneyland. Los ingresos fiscales de Chiba no aumentarán drásticamente a menos que toda la prefectura sea golpeada con alcanfor que le de las características de entretenimiento como Las Vegas y Macao”, dice Kawi en una entrevista con un medio japonés.

El "Joker" japonés dice que se escogió este personaje porque “el payaso es un héroe oscuro” y pensó que era algo que lo llevaría a “recibir apoyo popular”.

El youtuber trasformado en político dice que uno de sus proyectos más ambiciosos es hacer un gran parque temático en Chiba, que sea como ninguno en Japón y que parezca un “mar”.

También quiere construir una enorme torre roja, que el aeropuerto de la ciudad pase a llamarse Disney Sky, que la canción ‘Let it go’ (Libre Soy) de la película animada ‘Frozen’ sea el nuevo himno de Chiba y que la palabra “basura” se prohíba, reemplazándola por “fragmentos de estrellas”.

“La luna, el agua y el oro son como fragmentos de estrellas ardientes, y el fuego, la madera y el suelo son como fragmentos de estrellas que no arden”, dice.

Yusuke Kawi mantiene su maquillaje y su personaje en todas las apariciones públicas que hace.

Kawi era un comendiante que hacía parte de la empresa Watanabe Entertainment, pero sentía que su carrera no despegaba y su deseo de llegar a la televisión frustrado. Por eso decidió volverse independiente y empezar su carrera en YouTube.

Sus videos se han vuelto virales en las redes japonesas y ha llamado la atención de los medios.

“No creo que deba hablar solo de políticas serias. Voy a apuntar completamente. Incluso si hablo en serio, no hay necesidad de que nadie me tome en serio. Quiero mostrarte una historia bien hecha”, dice Kawi.

Otra de las razones detrás del atuendo de Kawi parece ser irritar a su contrincante político por la prefectura de Chiba, Masayuki Hiratsuka, quien es un férreo opositor a las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19.

Hiratsuka ha comentado en contra del uso de las mascarillas y ha implementado eslóganes señalando que “el COVID-19 es sólo un resfriado”. También a dicho en medio que “las vacunas son peligrosas”.

Antes de dedicarse al entretenimiento y la comedia Kawi se graduó de la Facultad de Estudios Humanos Integrales de la Universidad de Kyoto y de la Facultad de Justicia d la Universida de Doshisha. Por algunos años trabajó en un bufete de abogados y una empresa de tecnologías de la información.

Este payaso que ha irrumpido en la contienda política japonesa dice que su misión habrá sido completa si logra motivar a mucha más gente a participar e interesarse en las elecciones.

