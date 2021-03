“Hola 2021″: el reclamo de una joven española contra los políticos que se volvió viral

Pedido viral a los políticos en España

Un video protagonizado por una joven con un reclamo a toda la clase política de España ha causado un fuerte impacto en las redes del país, con un mensaje que planta cara ante la gestión de la pandemia y los sacrificios que ha realizado la población frente a algunos privilegios de los líderes.

En YouTube, las reproducciones superan las 200 mil desde el 25 de febrero, pero es imposible rastrear cuántas veces fue transmitido por WhatsApp, donde alcanzó la masividad.

“Este video no es para todos, sino para unos pocos. Los mismos que no habéis parado de pedirnos cosas”, indica con la mirada en la cámara Tatiana Ballesteros, una escritora y criminóloga de 28 años.

“Nos pedisteis que nos pusiéramos una mascarilla, con su valor añadido, y lo hicimos. Nos pedisteis que cerráramos nuestros negocios, y lo hicimos. Nos pedisteis, como sanitarios, que dobláramos nuestros turnos con una bolsa de basura como protección, y lo hicimos”, repasó.

Acto seguido, apuntó contra las medidas que más enervaron a la población. “Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío. Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando llevan meses sin trabajar. Os pedimos que no paralicéis el 20% en investigación pública porque nos seguimos muriendo de cáncer. Os pedimos que no os subáis el sueldo cuando España se muere”.

“Os pedimos algo muy sencillo: os pedimos respeto, dignidad y honor. Porque si algo hemos dejado claro es que España está muy por encima de vosotros”, añadió, separando a la clase política del resto de la población. “Somos 47 millones y vosotros... solo unos pocos”.

El mensaje es cerrado citando una frase del ex presidente estadounidense Abraham Lincoln: “Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.

(Reuters)

Ante el revuelo causado, rápidamente surgieron las dudas sobre quién es la mujer cuya voz se coló en millones de celulares de los españoles. Ballesteros, comunicadora y con estudios en filosofía, aseguró que el guion es propio y no hay una doble intención oculta, ni una afiliación partidaria.

“Esta es una cosa que escribo yo, un día, en mi casa. Llamo a un amigo y le digo ‘¿por qué no hacemos un vídeo de esto?’. No lo hice con ningún interés... Mi único interés es un ‘¡basta ya!’, que nos escuchen, que las cosas mejoren”, declaro al programa “Todo es Mentira” de canal Cuatro.

Desde las redes, hurgaron en su pasado y resaltaron que ha colaborado con Radio Ya, una señal de línea ultraderechista. Por ello, compararon una frase con los pedidos de un “general” que se escuchaban en España antes del franquismo. “Está claro que España necesita un capitán para un barco que va a la deriva, pero no está entre vosotros”, dice Ballesteros en el video.

Pero asegura que no hay ninguna intencionalidad. “Que ningún partido político se adueñe de esas palabras porque no es de ellos, es para ellos”, expresó.

No es la primera vez que difunde un video con un mensaje de este tipo. En diciembre, en se despidió del 2020 explicando “qué había significado el año” para todos, con mensajes de esperanza para la ciudadanía, pero no alcanzó mucha repercusión.

SEGUIR LEYENDO: