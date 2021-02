Facebook anunció que restaurará las páginas de noticias en Australia

El logo de Facebook y la bandera australiana. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/

Facebook anunció este martes que tiene previsto poner fin en los próximos días al bloqueo de la publicación de noticias en Australia, que impuso el pasado 18 de febrero en respuesta a un proyecto de ley para obligar a las plataformas a pagar por compartir contenidos elaborados por los medios locales.

La red social explicó en un comunicado que acordó con el gobierno australiano “una serie de cambios y garantías”, lo que le permitirá seguir invirtiendo “en el periodismo de interés público y restablecer las noticias en Facebook para los australianos en los próximos días”.

La cancelación de los perfiles de las páginas de noticias, emprendida sin previo aviso por la multinacional estadounidense la semana pasada, fue ampliamente criticada por los medios de comunicación, activistas y por el gobierno australiano, poco antes de iniciarse la campaña de vacunación contra la covid-19.

El jefe de la oficina del Tesoro, Josh Frydenmberg, y el ministro australiano de Comunicaciones, Paul Fletcher, anunciaron por su parte este martes que el Ejecutivo de Camberra introducirá nuevas enmiendas para dar “mayor claridad a las plataformas digitales y a los medios de comunicación” sobre este polémico proyecto de ley que se debate en el Parlamento.

El proyecto, aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes y que llegó esta semana al Senado, exige a las compañías que alcancen un acuerdo con los medios para remunerarles por la creación de noticias conforme a la monetización de los enlaces publicados en la plataforma.

Los ministros explicaron hoy que las enmiendas tendrán en cuenta si la plataforma digital ha realizado “una contribución significativa a la sostenibilidad de la industria informativa australiana de noticias” y establecerán una notifiación de un mes antes del proceso arbitral.

“El código mantiene sus medidas clave, es decir, es un código obligatorio. Un código líder en el mundo”, dijo a periodistas en Camberra, Frydenberg al elogiar el acuerdo con Facebook para negociar “de buena fe” con los medios de comunicación.

La semana pasada, Facebook se enfrentó a una masiva campaña en su contra por la prohibición a los usuarios en Australia de que compartan y lean noticias en la red social.

“Borren Facebook”, “Boicot a Zuckerberg” y “Facebook tenemos que hablar” comenzaron a ser tendencia este jueves en Twitter mientras la furia por la medida se extiende en varios países del mundo.

David Cicilline, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dijo que “Facebook no es compatible con la democracia”, dado que también se instó a la gente a renunciar a Instagram y WhatsApp porque la empresa de Mark Zuckerberg los posee.

El ex director ejecutivo de Facebook Stephen Scheeler apoyó el boicot a la plataforma y alentó a los australianos a eliminar la aplicación como protesta.

“Soy un ex Facebook orgulloso, pero con los años me exaspero cada vez más. Para Facebook y Mark Zuckerberg se trata demasiado del dinero y el poder, y no de lo bueno”, afirmó.

La prohibición también provocó el bloqueo de una gran cantidad de sitios que no son noticias, incluidas agencias de salud que brindan información sobre la enfermedad de COVID-19, servicios de emergencia que advierten sobre incendios, refugios para víctimas de violencia doméstica, organizaciones benéficas y bancos de alimentos.

La lucha de Facebook con Australia se produce en medio de un impulso global para obligar a los gigantes tecnológicos a pagar por el contenido, mientras se considera aplicar leyes similares en el Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos.

