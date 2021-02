Rusia superó los 4 millones de casos de coronavirus

Personas afuera de un centro de vacunación en la Tienda del Departamento de Estado, GUM, en medio del brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en el centro de Moscú, Rusia, 18 de enero de 2021 REUTERS / Shamil Zhumatov / Foto de archivo

Rusia superó los 4 millones de casos de COVID-19, según datos ofrecidos este miércoles por el comité gubernamental creado en el país para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Las estadísticas oficiales señalan que, hasta este miércoles, se han detectado 4.012.770 positivos de coronavirus.

En las últimas 24 horas, se registraron 14.494 nuevos contagios, la cifra más baja desde mediados de octubre del año pasado, y 536 muertes.

Moscú, que acumula cerca de 950.000 casos, sumó en la última jornada 1.441 nuevas infecciones, el número diario más bajo desde septiembre pasado.

De acuerdo con el centro operativo de lucha contra el coronavirus, hasta el momento han fallecido 78.234 personas a causa de la enfermedad de COVID-19.

Sin embargo, según Rosstat, la agencia estatal rusa de estadísticas, en 2020 la mortalidad aumentó un 18%, es decir, fallecieron 323.800 personas más que en el año anterior, la mitad de ellas infectadas con coronavirus.

De acuerdo con estos datos, entre abril y diciembre de 2020 103.968 rusos murieron directamente a causa del coronavirus, mientras otras 58.281 personas contagiadas fallecieron de enfermedades asociadas.

La viceprimera ministra de Rusia, Tatiana Golíkova, advirtió que las estadísticas de Rosstat son aún preliminares y deben precisarse.

Explicó que estos datos incluyen también a personas que se recuperaron de COVID-19 y fallecieron más tarde de otras enfermedades.

Rosstat empezó a divulgar cifras actualizadas mensuales de decesos vinculados al coronavirus luego que el conteo relativamente bajo de la comisión oficial, que queda reflejado en los números divulgados por la Organización Mundial de la Salud, causara alarma en Occidente debido a que las cifras de casos confirmados en Rusia pasaron a ser una de las más altas del mundo.

Foto de archivo. Una enfermera muestra la vacuna rusa "Sputnik-V" contra COVID-19 en una clínica en Moscú, Rusia. 17 de septiembre de 2020. REUTERS/Tatyana Makeyeva

El gobierno ruso ha puesto buena parte de sus esperanzas de contener la pandemia en la vacuna desarrollada en el país, la Sputnik-V. El inoculante, el primero en ser aprobado a nivel global aunque principalmente debido a que todavía no había concluído la mayoría de sus ensayos, recibió un importante espaldarazo la semana pasada luego de que la publicación científica The Lancet confirmara que mostró una efectividad del 91,6 por ciento en un análisis intermedio de un ensayo fase III.

El país comenzó a aplicar la vacuna a principios de diciembre, pero aún no ha logrado alcanzar un ritmo que le permita vislumbrar el final de la campaña de inmunización. Según el sitio especializado Our World in Data, en poco más de dos meses el país ha aplicado 0,69 dosis por persona. La cifra es bastante baja y sobre todo en comparación a los países que comenzaron sus programas a finales del año pasado.

(Con información de EFE)

