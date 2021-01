Las tres características que debe tener un líder según Warren Buffett

Warren Buffett (REUTERS/Scott Morgan/File Photo)

Warren Buffett, apodado el “oráculo de Omaha”, es uno de los inversores más exitosos tanto en la historia de los Estados Unidos como a nivel global. Y a los 90 años, sigue plenamente vigente. Además de tener una fortuna valuada en USD 88.100 millones —la séptima más grande del mundo según Forbes— es conocido por su voluntad de transmitir y compartir conceptos clave que aplica en su vida profesional.

En las últimas horas ganó notoriedad una de estas ocasiones: se trata de carta que Buffett envió en 2015 a los accionistas del holding Berkshire Hathaway, que conduce desde 1970. En ella, les transmitió las tres características que debe tener un buen líder.

Buffett dio el crédito a Tom Murphy, su maestro en la gestión corporativa. Este empresario es conocido por haber convertido a Capital Cities Communications en un imperio de las telecomunicaciones, que luego vendió a Disney en 1995 por USD 19.000 millones.

A continuación, las tres características clave para ejercer una influencia positiva

1. Dar autonomía a los trabajadores

Para Buffett, un buen líder debe dar autonomía a sus empleados para que puedan tomar decisiones en el momento. Para ser exitosa, una gran empresa necesita trabajadores que sean capaces y tengan la voluntad de tomar la iniciativa. El paso previo para llegar a este estadío es elegir a las personas con los atributos necesarios y luego saber formarlas de acuerdo a las necesidades y ambiciones de la empresa.

2. Saber delegar

El complemento de la autonomía es la delegación. Si el líder quiere tomar todas las decisiones, lo más probable es que cometa muchos errores. En cambio, si elige empleados con autonomía, y sabe delegar en ellos, la organización va a funcionar mucho mejor. Para eso es clave que haya confianza entre ambas partes. Pero Buffett está convencido de que los trabajadores con capacidad de decisión y con responsabilidades sobre sus hombros van a hacer las cosas mejor que trabajadores sin iniciativa.

3. Contratar en base a la integridad

Buffett reitera en sus numerosas charlas e intervenciones públicas que siempre priorizó la integridad de la persona por encima de otros rasgos al momento de contratar. “Buscamos tres cosas cuando contratamos gente. Buscamos inteligencia, buscamos iniciativa o energía y buscamos integridad. Si no tienen esta última, las dos primeras te matan, porque si vas a contratar a alguien sin integridad, lo prefieres perezoso y tonto”, dijo Buffett con su habitual claridad conceptual.

Otros seis consejos para la vida

En ocasión de su cumpleaños número 90 el año pasado, el portal espacializado CNBC recopiló los principales consejos dados por el empresario estadounidense para invertir y, también, vivir la vida. Esos son:

1. Pensar a largo plazo

“Nadie compra una granja pensando si va a llover el año que viene, se compra porque es una buena inversión para los próximos 10 o 20 años”, dijo Buffett a CNBC en una entrevista en 2018.

2. Mantenerse firme

Aún cuando el mercado se esté derrumbando, hay que intentar no entrar en pánico y mantener la posición más allá del último ciclo de la economía, sostiene Buffett. “Aunque los mercados son generalmente racionales, ocasionalmente hacen cosas locas”, consideró en una carta de 2018 a sus accionistas. “Los inversores necesitan la habilidad de quitarse de encima los miedos que afectan a las masas y concentrarse en algunos fundamentos muy sencillos”, agregó.

3. Casarse con la persona correcta

“Cásate con la persona correcta. Hablo en serio. Hará una mayor diferencia en tu vida. Cambiará tus aspiraciones, todo tipo de cosas”, expresó en una reunión de Berkshire Hathaway de 2009.

4. Comprar fondos indexados

“Compren consistentemente fondos indexados baratos en el S&P500, es la inversión que más sentido tiene casi siempre”, aseguró. “El truco no es elegir la empresa correcta, el truco es comprar acciones en todas las grandes empresas del S&P500″, agregó.

5. Invertir en uno mismo

“Te toca una sola mente y un sólo cuerpo en este mundo, y no puedes empezar a ocuparte de estos a los 50. Para ese entonces se oxidará si no los has cuidado″, ha dicho Buffett. El multimillonario ha sido siempre, además, un promotor de la educación y la formación, “la mejor inversión posible”.

6. Recuerda que el dinero no es todo

“Recibir amor incondicional es la ganancia más grande que puedes obtener”, señaló. “Si tratas de regalarlo, recibirás el doble. Si te aferras, lo perderás, es extraordinario”, concluyó.

