Por qué las momias de babuinos podrían ser la clave para encontrar el “País de Dios”, socio comercial del antiguo imperio Egipcio

Las momias de babuinos encontradas en tumbas y templos egipcios serían la clave para hallar la ciudad perdida de Punt, conocida en el mundo antiguo como "El País de Dios".

Un equipo de investigadores del Dartmouth College se propuso encontrar la “mágica” Tierra de Punt, un antiguo socio comercial del imperio egipcio que por su exuberancia era conocido como “El País de Dios”. Allí los habitantes de la entonces potencia se surtían de bienes preciosos como incienso y de animales exóticos como los babuinos, que serían precisamente la clave para encontrar el país perdido.

Los investigadores se propusieron rastrear la ubicación geográfica del “País de Dios” siguiendo las pistas de los babuinos momificados encontrados en tumbas y templos egipcios, los cuales creen que serían originarios de Punt.

Para hacerlo usaron tejidos de las momias de babuinos, los cuales llevan 3.300 años momificados, y los compararon con especímenes modernos que viven en distintas partes de África.

El examen mostró que varios de los babuinos momificados no eran de Egipto, sino que habían nacido por fuera, probablemente en Eritrea, Etiopía o Somalia, lo que delimitó el área donde pudo haber existido Punt.

Para los antiguos egipcios los babuinos -cuyo nombre científico es Papio Hamadryas- eran animales sagrados y los usaban como símbolos en el arte y al religión. Especímenes momificados han sido encontrados en los templos milenarios, usualmente en una posición sentada y con la cola enrollada a la derecha de su cuerpo.

También se han encontrado ejemplares de Papio Anubis, o babuino oliva, pero esta especie típicamente se envolvió en un capullo que refleja mucho menos cuidado, por lo que no se asume una condición de sacralidad.

Más allá de la importancia que se les diera, ninguna de estas especias eran nativas de Egipto, sino que las recolectaban en diferentes países, específicamente en Punt.

Allí había abundantes artículos exóticos como incienso, oro, pieles de leopardo y babuinos vivos, entre muchas otras cosas que no se encontraban en Egipto, por lo que el antiguo imperio de los faraones mantenía estrechas relaciones comerciales con la ciudad.

Los investigadores analizaron babuinos momificados de 3.300 años descubiertos en Egipto y compararon los especímenes con muestras de tejido de los animales modernos que viven en partes de África.

Los científicos especulan que Punt se encuentra en algún lugar de la región al sur del Mar Rojo en África o Rabia. Pero los estudiosos han debatido su ubicación exacta por más de 150 años.

De acuerdo con Nathaniel J. Dominy, profesor de antropología de Charles Hansen en el Dartmouth College y autor principal de la investigación sobre las momias de babuino, las relaciones entre Punt y Egipto fueron un hito importante en la historia de la humanidad porque impulsaron la evolución de la tecnología marítima.

“El comercio de artículos de lujo exóticos, incluidos los babuinos, fue el motor de las primeras innovaciones náuticas”, dijo.

Para el presente estudio, el equipo de investigadores analizó 155 babuinos momificados descubiertos en Egipto entre el período del Imperio Nuevo (1550 a. C. a 1069 a. C.) y el período ptolemaico (305 a. C. a 30 a. C.).

Esto lo contrastaron con otros 155 babuinos modernos de 77 ubicacaciones en el este de África y sur de Arabia, incluyendo todas las ubicaciones hipotéticas del “País de Dios”

“Muchos estudiosos ven el comercio entre Egipto y Punt como el primer paso marítimo largo en una red comercial conocida como la ruta de las especias, que continuaría dando forma a fortunas geopolíticas durante milenios. Otros académicos lo expresaron de manera más simple, describiendo la relación Egipto-Punt como el comienzo de la globalización económica”, dijo Dominy en declaraciones recogidas por The Daily Mail.

Los investigadores lograron delimitar la ubicación de Punt a Eritrea, Etiopía o Somalia.

Los datos también muestran que los animales murieron poco después de llegar a Egipto, debido a que su esmalte y cabello no mostraban signos de firmas de oxígeno del agua potable del país.

Sin embargo, cinco especies de Papio Anubis momificadas del período ptolemaico reflejaron niveles de estroncio que son consistentes con un origen egipcio.

El equipo dice que esto “proporciona indicios tentadores de un programa de cría en cautiverio para babuinos en este momento, probablemente en Memphis, una antigua capital en el Bajo Egipto, al noroeste del Mar Rojo”

SEGUIR LEYENDO

Los más de 300 niños secuestrados por el grupo terrorista Boko Haram fueron liberados y entregados al gobierno de Nigeria

Condenaron a cadena perpetua al marroquí que intentó atacar un tren de alta velocidad en París en 2015