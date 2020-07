La oposición de Hong Kong celebra elecciones primarias en medio de la crisis creada por la Ley de Seguridad china

Personas usan mascarillas en Hong Kong

La oposición de Hong Kong celebra este sábado sus elecciones primarias para seleccionar a los candidatos más potentes de cara a los comicios legislativos que tendrán lugar en septiembre en el territorio, condicionados por la imposición de la nueva Ley de Seguridad china que supone, según sus críticos, un ataque frontal a la independencia parcial de Hong Kong, y contra la disidencia.

La sombra de la Ley de Seguridad amenaza estos comicios. El pasado jueves, el Secretario de Asuntos Constitucionales del Continente, Erick Tsang, avisó que los organizadores y participantes de las elecciones primarias podrían violar la nueva ley, al esgrimir que las encuestas podrían ser manipuladas.

De hecho, este pasado viernes ha tenido lugar una redada policial contra una de las organizaciones encargadas de los sondeos, el Instituto para la Investigación de la Opinión Pública (PORI, por sus siglas en inglés).

El subdirector del PORI, Chung Kim Wah, ha explicado que la Policía les ha dicho que la inspección obedece a una supuesta filtración de los datos recogidos en un estudio de opinión realizado en 2013, en declaraciones al ‘South China Morning Post’.

"Qué coincidencia que la Policía haya actuado esta noche", ha dicho Chung, resaltando que el registro policial tiene lugar en vísperas de las primarias opositoras cuando el estudio en cuestión es de hace siete años.

Au Nok Hin, coorganizador de estas elecciones primarias, ha denunciado directamente la supuesta intención de las autoridades hongkonesas de “suprimir” la votación o provocar al menos un “efecto disuasorio” entre organizadores y votantes.

No obstante, Chung ha aclarado que, de ser así, no lograrían su objetivo ya que los ordenadores relacionados con las primarias opositoras no están en esas oficinas.

El objetivo de estos comicios es el de elegir a candidatos capacitados para obtener la mayoría de escaños (35 o más) en las elecciones del Consejo Legislativo de septiembre, lo que les concedería un extraordinario mecanismo de defensa para protegerse de las imposiciones de Pekín.

Tres millones de personas acudieron a los colegios electorales el 24 de noviembre para las elecciones de 2019 del Consejo de Distrito de Hong Kong, lo que resultó en una victoria aplastante para la oposición, que obtuvo el control de 17 de los 18 Consejos de Distrito.

En medio de la polémica por la aplicación de la nueva ley de seguridad nacional, y pese a la condena internacional, el régimen de China abrió una nueva oficina para que sus agentes de seguridad operen públicamente en Hong Kong por primera vez, de acuerdo a lo informado por medios estatales.

“La Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional del Gobierno Popular Central en la Región Administrativa Especial de Hong Kong fue inaugurada aquí el miércoles por la mañana”, dijo la agencia de noticias china Xinhua.

La nueva base es el Hotel Metropark, un rascacielos con vistas al Parque Victoria de Hong Kong.

Una placa con el nombre de la agencia de seguridad fue revelada en la madrugada del miércoles frente al gobierno y la policía de Hong Kong, dijo un reportero de la agencia AFP. La policía, en tanto, bloqueó las carreteras alrededor del hotel.

Una bandera china fue desplegada en un poste erigido fuera del edificio mientras que una placa con el emblema de la República Popular de China fue colocada durante la noche.

Beijing impuso una nueva ley de seguridad en Hong Kong la semana pasada, dirigida a actos de subversión, secesión, terrorismo y colusión extranjera. Entre las numerosas disposiciones que rompen los precedentes que contiene la ley está la autorización para que el aparato de seguridad de China trabaje abiertamente en el interior de Hong Kong, con facultades para investigar y enjuiciar los delitos contra la seguridad nacional.

En ese contexto, los poderes de la policía de Hong Kong en materia de seguridad se ampliaron considerablemente. Las fuerzas del orden podrán, por ejemplo, realizar registros sin orden judicial si estiman que existe una amenaza “inminente” para la seguridad nacional.

