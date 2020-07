El grupo periodístico más grande de Nueva Zelanda abandonó Facebook e Instagram

“La empresa va a probar el cese de toda actividad en las redes propiedad de Facebook”, anunció Stuff en un memo para su personal. (Ricky Wilson/Stuff)

Stuff, el sitio de noticias más grande de Nueva Zelanda, que posee decenas de periódicos en el país y emplea a más de 400 periodistas, dejó Facebook e Instagram, las poderosas redes sociales de Mark Zuckerberg, como “un experimento”, según escribió en un correo electrónico para el personal la subeditora Janine Fenwick. “La empresa va a probar el cese de toda actividad en las redes propiedad de Facebook”, escribió.

“Dejamos de poner publicidad en Facebook poco después de los ataques a las mezquitas de Christchurch”, recordó Fenwick los ataques terroristas que fueron transmitidos en Facebook Live. “No queríamos hacer contribuciones financieras a una plataforma que gana dinero al publicar odio y violencia”. En el correo del lunes 6 de julio, cesó el streaming y la publicación de alertas de noticias, y archivó todos los grupos de Stuff en las redes de Zuckerberg.

“Este experimento, que será observado de cerca, se da en el contexto del movimiento Boycott a Facebook, y está vigente hasta nuevo aviso”, escribió la editora en el memo que se filtró. Horas después, el 7 de julio, Stuff anunció oficialmente en su sitio que ponía “en pausa” toda su actividad en las plataformas del gigante de las redes para “reevaluar” su relación con él.

Stuff es el sitio de noticias más grande de Nueva Zelanda: posee decenas de periódicos en el país y emplea a más de 400 periodistas.

“El ensayo se realizará en todos los títulos propiedad de Stuff. Alrededor de 953.000 personas siguen las noticias de Stuff en su página de Facebook y 134.000 son seguidores de su cuenta de Instagram”, dijo el sitio. Stuff también tiene decenas de otras páginas de Facebook para otros títulos y marcas del grupo periodístico.

“El jefe de redacción de Stuff, Patrick Crewdson, dijo que no había una fecha establecida para terminar con el experimento”, siguió el artículo. “‘Es la clase de cosa que vamos a observar semana a semana para ver cómo evoluciona', dijo Crewdson. Ya existía un debate prolongado sobre qué relación debía tener Stuff con Facebook y qué presencia debía mantener en la red social, agregó”.

El boicot, decidido luego de “varias cosas poco edificantes vistas en Facebook, como noticias falsas, contenido de odio y publicidad fraudulenta”, en palabras del editor, se suma a la cancelación de los anuncios en las plataformas de Zuckerberg que hacen numerosas empresas importantes del mundo, como Ford, Adidas, Coca-Cola, Unilever, Honda, Pfizer, Hewlett-Packard, Clorox, Starbucks, Sony Playstation, Target, Levi Strauss, Verizon, Denny’s, Walgreens, Conagra, Edgewell Personal Care, Diageo, Chobani, SAP, The North Face y Patagonia, entre otras, que ya suman unas 500 hasta el momento.

Por ahora, dijo el jefe de redacción de Stuff, Patrick Crewdson, no hay una fecha establecida para terminar con el experimento de pausa en Facebook. (Robert Kitchin/Stuff)

La campaña global, unificada por el hashtag #StopHateForProfit, mereció primero la indiferencia de Zuckerberg, quien dijo que esos anunciantes regresarían “pronto”, y luego la promesa de que la dirección va a tomar medidas adicionales para eliminar el contenido tóxico y de odio, según anunció la número dos de Facebook, Sheryl Sandberg.

El fundador y CEO de Facebook dijo que el boicot era un problema de relaciones públicas, no una real amenaza económica. “No vamos a cambiar nuestras políticas o nuestro enfoque sobre nada a causa de una amenaza a un pequeño porcentaje de nuestro ingreso, o cualquier porcentaje de nuestro ingreso”. En realidad, para Zuckerberg la dimensión económica de cualquier cambio de su política sería inmensa: si aceptara moderar los contenidos, reconocería que Facebook no es sólo una plataforma, como se ha postulado, sino un medio, lo cual lo dejaría sujeto a regulación.

“Stuff ha pasado a manos neozelandesas hace poco, y una gran parte de nuestra nueva era se centra en el aumento de la confianza de las audiencias como medida clave de éxito”, explicó Crewdson. “Todos hemos visto ejemplos de problemas sociales en Facebook que no son compatibles con la confianza. Hacemos esto como un ensayo destinado a encontrar el equilibrio correcto entre llegar a los neozelandeses con las noticias que necesitan y asegurarnos de que puedan tener confianza en la veracidad de lo que ven”.

“No vamos a cambiar nuestras políticas o nuestro enfoque sobre nada a causa de una amenaza a un pequeño porcentaje de nuestro ingreso, o cualquier porcentaje de nuestro ingreso”, dijo inicialmente Mark Zuckerberg. (REUTERS/Erin Scott)

El experimento, además, le permitirá al grupo determinar con exactitud cuánto de su tráfico se derivaba de Facebook, algo que había resultado difícil de hacer antes.

El impacto que la decisión de Stuff tuvo en Nueva Zelanda fue tan grande que el 6 de julio, apenas se conoció, la primera ministra Jacinda Ardern habló del asunto luego de una reunión de gabinete. “Es probable que mi consideración del vínculo entre la política y las redes sociales sea la misma que hice el 15 de marzo”, dijo, en alusión a los ataques a las mezquitas en Christchurch que causaron la muerte de 51 personas. “Mi opinión entonces era, y lo sigue siendo ahora, que en nuestras redes sociales debe darse un cambio”.

Pero a diferencia de Stuff, dijo, los políticos no tienen su propio espacio, por lo cual dejar las plataformas no siempre es la mejor opción. “Hemos optado por trabajar para impulsar ese cambio en contacto directo con ellas”, agregó Ardern.

“Mi opinión entonces era, y lo sigue siendo ahora, que en nuestras redes sociales debe darse un cambio”, dijo Jacinta Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda (en la foto, poco después del ataque en Christchurch). (REUTERS/Jorge Silva)

El titular del programa de periodismo en la Universidad Massey, James Hollings, dijo que el experimento de Stuff difícilmente tenga un impacto negativo en el público o los ingresos del grupo periodístico neozelandés. “Stuff actúa con inteligencia y está intentando ubicarse como un proveedor de noticias con ética y principios”. Actualmente, opinó, ya no necesita de Facebook par atraer audiencias.

Hollings también dijo que, “le guste o no, Facebook es un medio que publica contenidos”, y eso conlleva responsabilidad social. “Es, en esencia, el periódico más grande del mundo, y la gente comienza a despertar a esa realidad”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Mark Zuckerberg aceptó reunirse con activistas que promueven el boicot a Facebook

Ford, Adidas y Hewlett-Packard se sumaron al boicot contra Facebook

Facebook restringió el uso de videos en vivo tras las críticas recibidas por la transmisión de la masacre de Christchurch