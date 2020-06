Coronavirus: la población mundial de alto riesgo ascendería a 350 millones de personas

Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Casi 350 millones de personas en el mundo podrían enfermar gravemente de la covid-19, necesitando incluso una hospitalización si se contagiaran, estimó un estudio británico publicado el martes.

El nuevo coronavirus afecta de manera muy desigual a las personas en función de múltiples factores, los cuales están relacionados con el estado de salud, la edad y el sexo, entre otros.

Las condiciones socioeconómicas y su efecto en la existencia de condiciones preexistentes en distintas comunidades alrededor del mundo, las cuales tienen una mayor incidencia en las minorías, también son factores que han sido comprobados a través de numerosos estudios sobre el impacto de la pandemia.

El estudio determinó que el SARS-CoV-2 deja indemne a una inmensa mayoría de niños y jóvenes que gozan de buena salud. En contraste, golpea duramente a las personas mayores, aquejadas de enfermedades crónicas como la diabetes.

Un grupo de investigadores británicos buscó establecer los riesgos diferenciados que enfrentan las poblaciones de 188 países, dividiéndolas según la edad, el sexo y el estado de salud.

Los resultados, publicados en la revista médica británica The Lancet Global Health, muestran que 1.700 millones de personas -es decir, 22% de la población mundial- presentan al menos un factor de riesgo que los vuelve más susceptibles de contraer una forma grave de covid-19.

Entre estos, 349 millones de personas están particularmente expuestas y necesitarían ser hospitalizadas si se contagiaran con el virus.

“Ahora que los países salen del confinamiento (...) esperamos que estas estimaciones ofrezcan un punto de partida útil” a los gobiernos que “buscan cómo proteger a los más vulnerables de un virus que continúa circulando”, comentó el autor principal del estudio, Andrew Clark, de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical (LSHTM).

El investigador propone de esta manera reforzar las recomendaciones de distanciamiento social y de medidas de higiene a las personas más vulnerables. También sugiere considerarlas prioritarias en campañas de vacunación futuras.

La proporción de habitantes con mayor riesgo es más baja en regiones donde la población es más joven, como es el caso de África: fue de 16 por ciento en el continente. En cambio, en Europa esta tasa sube a 31%.

No obstante, Andrew Clarck remarcó que, tal vez a diferencia de Europa,“una elevada proporción de casos severos podrían ser mortales en África”. Esto así debido a que la mayoría de los países cuentan con unos sistemas de salud muy precarios, cuando numerosso países del “viejo continente” tienen una infraestructura sanitaria superior.

Paralelamente, islas como las de Mauricio y Fiji presentan un riesgo particular, debido a los altos índices de diabetes entre la población, según confirmó el estudio.

Este escenario también está presente en demográficos de países como Estados Unidos, donde la incidencia de esta enfermedad -así como otras que contribuyen a aumentar el riesgo, entre ellas la obesidad, la hipertensión y el asma- es mayor en la comunidad afroamericana y latina.

“Son precisamente esas condiciones lo que lleva a la gente a cuidados intensivos, a requerir de una intubación y a menudo conducen a la muerte”, dijo en abril el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, al referirse al tema.

Según un estudio de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research, entre la población general el riesgo de contraer coronavirus es de 12% mientras que entre los negros es de 21%.

(Con información de AFP)

