Coronavirus, en directo: el avance de la pandemia y la búsqueda de la vacuna

Un trabajador con equipo de protección rocía desinfectante durante la limpieza de un edificio residencial en Roma, Italia, el 12 de junio de 2020. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El coronavirus continúa expandiéndose por el mundo, con nuevos casos de contagios y víctimas fatales, principalmente en Estados Unidos y América Latina. Los Gobiernos analizan un levantamiento de las medidas de cuarentena, mientras que varios laboratorios han comenzado fases de prueba en humanos para dar con una vacuna que ayude a frenar la propagación.

Los horarios están expresados en GMT:

7:20: India se acerca ya a los 300.000 casos de nuevo coronavirus, después de superar por primera vez el umbral de los 10.000 contagios diarios, dentro de un balance del Ministerio de Sanidad que incluye también una cifra récord de personas fallecidos por COVID-19.

6:00: La pandemia ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania ocho víctimas mortales y 258 casos de coronavirus, frente a los 26 fallecidos y los 555 contagios de la jornada anterior, lo que eleva el balance a más de 185.000 contagiados y más de 8.700 muertos.

5:00: El Ministerio de Salud de Colombia ha informado este jueves de que el país ha superado los 45.000 casos de coronavirus, ya que ha registrado más de 1.500 en las últimas 24 horas.

4:00: Bolivia ha batido un récord en los nuevos casos de coronavirus, ya que se han registrado 884 adicionales en las últimas 24 horas, según han informado las autoridades sanitarias de la nación andina.

2:30: El Ministerio de Salud de China ha informado este viernes de siete nuevos positivos por coronavirus, uno de ellos de transmisión local, ubicado en Pekín.

1:40: El ministro de Desarrollo Social de Chile, Cristian Monckeberg, ha dado positivo en la prueba PCR para la COVID-19, por lo que estará 14 días cumpliendo cuarentena obligatoria, tal y como ha señalado un comunicado emitido este jueves por el propio Ministerio.

00:30: El Ministerio de Salud de Perú ha comunicado este jueves que se han registrado un total de 5.965 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el cómputo global en la nación andina se ha elevado hasta los 214.788 positivos.

00:00: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado este jueves que ha vetado partes de un proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca evitar los desahucios y ampliar los poderes de los administradores de las fincas para restringir el uso de las áreas comunes mientras continúe la crisis sanitaria por la COVID-19.

JUEVES

16.30 : El total de muertes por coronavirus en Chile llegó a 2.648 y el de infectados confirmados subió a 154.092. En las últimas 24 horas hubo 5.596 nuevos casos diagnosticados.

16.00 : Italia registró 53 muertes y 379 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El número total de fallecidos asciende a 34.167 personas

14.00 : Reino Unido reportó otras 151 muertes y 1.266 contagios confirmados. El total llegó a 41.279 fallecidos y 291.409 diagnósticos positivos.

13.00 : China tildó de “desinformación” un estudio estadounidense de las universidades de Boston y Harvard que apunta a que el nuevo coronavirus habría surgido en el país en agosto pasado, varios meses antes de lo que se pensaba hasta ahora.

12.30 : El Kremlin informó que Vladimir Putin seguirá trabajando a distancia y que “no hay fecha concreta” para que el presidente se reincopore en modalidad presencial.

12.00 : Irán superó los 8.500 muertos y 180.000 casos confirmados. En su último reporte, registró otros 78 fallecidos y 2.238 contagios. Casi 3.000 pacientes están en estado grave en el país más afectado de Medio Oriente.

11.30 : Tokio anunció el levantamiento a partir de la medianoche de la alerta por coronavirus que afectaba al área capitalina tras la disminución de nuevos contagios, lo que permitirá aliviar las restricciones comerciales.

11.00 : Finlandia anunció la reapertura a partir del próximo lunes de las fronteras con todos sus vecinos bálticos y nórdicos, excepto con Suecia, el país de la región más afectado por la pandemia de coronavirus por su laxa estrategia de contención

9.30 : Singapur iniciará la semana que viene la primera fase de un ensayo clínico en humanos de un tratamiento de anticuerpos contra la COVID-19. La farmacéutica singapurense Tychan indicó que el ensayo durará unas seis semanas para evaluar la seguridad y tolerancia en humanos. Los científicos esperan que el anticuerpo, identificado como TY027, pueda frenar la progresión de la enfermedad y acelerar la recuperación.

8.30 : Rusia superó los 500 mil casos confirmados de coronavirus, mientras que la cuenta de fallecidos pasó de los 6.500. El centro que coordina la lucha contra el coronavirus en Rusia ha confirmado 8.779 nuevos infectados y otras 174 muertes.

8.00 : La primera aerolínea europea, la alemana Lufthansa, prevé suprimir 22.000 puestos de trabajo en el mundo, es decir un 16% de su plantilla, debido a la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus, indicó el miércoles la empresa a la AFP.

7:20: La pandemia dejó en Alemania 26 nuevas víctimas mortales y 555 casos de coronavirus, frente a los 18 fallecidos y los 318 contagios de la jornada anterior, lo que eleva el balance a más de 185.000 contagiados y más de 8.700 muertos.

7:00: Bolivia superó los 15.000 casos de coronavirus al confirmar más de 600 en las últimas 24 horas, según han informado las autoridades sanitarias de la nación andina.

6:10: La ONG Amnistía Internacional calificó de “extremadamente grave” la omisión de datos acumulados sobre la pandemia de la COVID-19 del Gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que se suma a las denuncias sobre la ausencia de medidas adecuadas por parte de las autoridades federales para afrontar la crisis sanitaria.

5:40: El Ministerio de Salud de China ha informado este jueves de once nuevos casos importados de la COVID-19, seis de ellos diagnosticados en Shanghái, tres en la provincia de Cantón, uno en Tianjin y el otro en Fujian.

2:00: El número de niños y adolescentes enfermos de coronavirus se ha multiplicado por 30 en México entre el 12 de abril y el 8 de junio, ha alertado Save the Children, que ha mostrado su preocupación ante el “enorme” incremento.

1:20: El Ministerio de Salud de Brasil ha informado este miércoles de 32.913 nuevos casos, además de 1.274 muertes provocadas por la COVID-19, cifras ligeramente inferiores a las que ha facilitado la alianza de medios de comunicación, que hablan de 33.100 contagios y 1.300 fallecidos, tras sumar los datos de las carteras sanitarias estatales.

1:00: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha cerrado este miércoles las puertas a la posibilidad de que el Ejecutivo salvadoreño imponga más cuarentenas en el país centroamericano para evitar la propagación del coronavirus.

MIÉRCOLES

22:00: Estados Unidos superó los dos millones de casos de coronavirus, y registró otras 1.082 muertes.

19:20: El Ministerio de Salud de Perú ha confirmado ya casi 209.000 casos de coronavirus en la nación andina, tras registrar más de 5.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas.

16.30 : Reino Unido suma otras 245 muertes más por COVID-19, con lo que el total de fallecidos llegó a 41.128

16.15 : Chile elevó en 192 la cifra de muertes, bajo el nuevo método de conteo, y registró otros 5.737 casos confirmados. El total llegó a 2.475 fallecidos y 148.496 contagios diagnosticados. Además, el gobierno amplió la cuarentena total a más regiones.

16.15 : Italia registró 71 muertos por coronavirus y 202 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El balance total desde el comienzo de la pandemia asciende a 34.114 fallecidos.

15.30 : Las fábricas de Ford en Estados Unidos planean retomar en julio el nivel de producción que tenían antes de la pandemia, adelantó un ejecutivo de alto rango.

15.10 : España no reportó ninguna muerte en las últimas 24 horas, pero los nuevos contagios detectados se duplicaron a 167. En los últimos siete días, los fallecidos llegan a 40.

15.00 : Ecuador registró 30 nuevas muertes y 523 contagios confirmados. El total llegó a 3.720 fallecidos oficiales y 2.462 probables, además de 44.440 diagnósticos positivos.

14.30 : La justicia italiana convocó al primer ministro por la gestión del coronavirus, que ya dejó más de 30 mil muertos en el país.

14.00 : La farmacéutica Johnson & Johnson anunció que comenzará los ensayos en humanos de su vacuna potencial contra el COVID-19 en la segunda mitad de julio, dos meses antes de lo previsto. La farmacéutica estadounidense ya ha firmado acuerdos con el Gobierno a fin de tener suficiente capacidad de manufactura y producir más de 1.000 millones de dosis de su vacuna al 2021.

12.30 : Guatemala solicitará a EEUU que presente una prueba negativa de COVID-19 de los migrantes que deporte al país, así como un nuevo protocolo con más medidas de seguridad.

12.00 : Moscú reportó que en mayo de 2020 hubo 57% más muertes en la capital rusa que en el mismo mes del 2019, a raíz de la covid-19.

10.20 : La Unión Europea propone apertura “parcial” de fronteras exteriores a partir del 1 de julio

8.00 : Una potencial vacuna que está siendo desarrollada por investigadores chinos, llamada BBIBP-CorV, se mostró prometedora en ensayos en monos, desencadenando anticuerpos sin plantear riesgos para la salud, dijeron los investigadores, y se está llevando a cabo un ensayo en humanos con más de 1.000 participantes.

7.00 : Rusia suma 8.404 casos confirmados y 216 muertos. El total de casos detectados supera los 493.000.

6.00 : África supera los 200.000 contagios por COVID-19 con más de 5.000 muertos

5:00: El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, alertó de que la crisis derivada de la pandemia del coronavirus aumentará “rápidamente” la cantidad de personas que sufren hambre o desnutrición en el mundo.

4:40: El Ministerio de Salud de China informó de tres nuevos casos importados de coronavirus, dos de ellos en la Región Autónoma de Mongolia Interior y otro en el municipio de Tianjin, ambas en el norte del país.

2:00: El Gobierno de Haití ha confirmado este martes la muerte, a consecuencia del coronavirus, del secretario de Estado de Asuntos Sociales del país, Emmanuel Cantave.

1:20: Las autoridades sanitarias de Ecuador han confirmado este martes más de 500 nuevos casos de coronavirus en el país, por lo que el balance total de contagiados ronda ya los 44.000.

00:00: El Gobierno de Marruecos, tras una reunión del Consejo de Ministros, ha decidido este martes prorrogar hasta el próximo 10 de julio el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, que cuenta en el país con 8.437 casos y 210 muertes.

Revisión de temperatura a los alumnos en Ciudad del Cabo, ante la reapertura de las escuelas sudafricanas (Reuters)

MARTES

23.00: Brasil registró 1.185 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y el total asciende a 38.497, de acuerdo al consorcio de medios brasileños.

22.00 : Estados Unidos registró 819 muertes por coronavirus y el total de casos positivos ya roza los 2 millones

21.00 : Colombia marcó un récord diario de 64 muertes por coronavirus

20.00 : Perú superó los 200.000 contagios confirmados y el número de fallecidos se elevó a 5.738, de acuerdo al último reporte oficial del ministerio de Salud.

16.20 : Italia registró otras 79 muertes y 283 nuevos casos confirmados. El total de fallecidos llegó a 34.043.

15.40 : Chile reportó 19 nuevas muertes, tras cambiar la metodología de conteo, una cifra considerablemente inferior que las anteriores, y 3.913 nuevos casos confirmados. El ministro de Salud indicó que los resultados “no deben interpretarse como una tendencia a la baja”.

14.50 : El operador de la Torre Eiffel anunció que reabrirá las visitas a partir del 25 de junio.

14.00 : Aumento de casos en Portugal. El Gobierno registró 421 nuevos contagios confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta en un mes y que de nuevo sitúa a la región de Lisboa como el epicentro de la pandemia en territorio luso, inmerso ya en la desescalada de las restricciones.

13.00 : El Tribunal Supremo de Brasil ordenó al Gobierno de Jair Bolsonaro que vuelva a informar sobre el total de casos de coronavirus, tras el polémico cambio de metodología de conteo.

11.00 : El número de muertes sospechosas y confirmadas por coronavirus en el Reino Unido llegó a las 50.000, según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) publicados este martes. El balance, superior al de las autoridades sanitarias, inclue a casos sin un diagnóstico confirmado.

10.00 : España anunció que el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio aún después del estado de alarma. Las personas podrán ser sancionadas con una multa de 100 euros (112 dólares) si no llevan mascarilla en la vía pública o en espacios cerrados, y así seguirá hasta que el nuevo coronavirus sea derrotado “definitivamente”, anunció el ministro de Salud, Salvador Illa.

9.00 : Moscú, la ciudad más afectada en Rusia, inició su desconfinamiento, siguiendo la tendencia registrada en buena parte de Europa y de Asia.

7.00 : La pandemia dejó en Alemania otras 37 víctimas mortales y 350 casos confirmados de coronavirus, un aumento frente a los seis fallecidos y los 214 contagios de la jornada anterior, lo que eleva el balance a más de 184.000 contagiados y más de 8.700 muertos.

5:00: La muerte de un preso en la cárcel de la ciudad ecuatoriana de Turi con sospechas de estar contagiado de coronavirus ha desatado este lunes un intento de motín que, horas después, se ha resuelto.

4:40: El Ministerio de Salud de Paraguay informó que se han registrado más pacientes por la COVID-19 recuperados que casos activos de la enfermedad, tres meses después de que se notificase la primera persona infectada.

4:20: El Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) de Uruguay ha informado este lunes de que se han procesado 464 pruebas diagnósticas del coronavirus en las últimas 24 horas y todas han resultado negativas, por lo que es el segundo día consecutivo que no se registra ningún nuevo caso de la COVID-19 en el país latinoamericano.

3:50: El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Ecuador ha anunciado este lunes que permitirá realizar actividad física al aire libre, al tiempo que ha confirmado 43.378 casos de coronavirus y 3.642 muertes en el país.

2:00: Las autoridades sanitarias de los estados de Brasil han contabilizado este lunes 849 muertes, 170 más que las 679 ofrecidas por el Ministerio de Salud, después del cambio de metodología exigido por el presidente, Jair Bolsonaro, y que consiste en contar las defunciones producidas en las últimas 24 horas y no todas aquellas registradas tras haber sido notificadas independientemente de cuando se hayan producido.

1:20: El Parque Arqueológico de Machu Picchu, ubicado en la región peruana de Cusco, reabrirá sus puertas a partir del 1 de julio bajo protocolos de seguridad que buscan evitar nuevos contagios de coronavirus.

1.00 : Uruguay no registra nuevos casos de coronavirus por segundo día consecutivo

00:40: El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha confirmado este lunes un total de 702 nuevos casos de coronavirus en el territorio, el día en el que la ciudad homónima ha comenzado la fase uno de su plan de reapertura.

LUNES

23.00: Brasil registró 849 nuevas muertes por coronavirus y el total asciende a 37.312, de acuerdo al consorcio de medios brasileños.

16.10 : Italia registró otros 65 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas y 283 nuevos casos, unos datos en línea con la tendencia de los últimos días. El total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia es de 33.964 personas

16.00 : Chile reportó un aumento de 74 muertes y 4.696 casos confirmados de coronavirus. Así, los totales llegan a 2.264 fallecidos y 138.846 diagnósticos positivos. Actualmente, según el Ministerio de Salud hay 24.334 casos activos.

15.00 : El Banco Mundial alertó que la pandemia puede arrastrar a hasta 100 millones de personas a la pobreza extrema. Además, prevé que la economía caerá 7,2% en América Latina.

14.00 : Reino Unido reportó otras 55 muertes y el total llegó a 40.597 fallecidos por coronavirus. Es la cifra diaria más baja desde marzo.

10.50 : Rusia anuncia la reapertura parcial de sus fronteras. Por su parte, el alcalde de Moscú indicó que pondrá fin al confinamiento en la ciudad este martes. El país reportó este lunes 8.985 nuevos casos confirmados de coronavirus y eleva el balance a más de 476.000 contagiados y 5.971 muertos.

10.00 : Irán reportó otras 70 muertes y 2.043 casos confirmados, lo que eleva los totales a 8.351 fallecidos y 173.832 contagios detectados. El gobierno pide a la población que use mascarillas.

9.00 : Seis jugadores chinos de la selección sub-19 de su país fueron suspendidos seis meses y obligados a escribir un texto autocrítico después de romper las reglas de prevención del coronavirus al salir una noche de su lugar de concentración.

8.00 : Dinamarca elevó a partir de hoy de 10 a 50 el límite de personas permitidas en reuniones públicas, dentro de la tercera fase de reapertura de la sociedad respecto a las medidas restrictivas adoptadas contra la pandemia de COVID-19. La prohibición de reuniones de más de diez personas estaba vigente desde el 17 de marzo, aunque se permitían excepciones como en el caso de las manifestaciones, siempre que se guardase la distancia social de un metro. Así, por ejemplo, para eventos en que la gente esté sentada, el límite se eleva a 500 personas.

7:20: La pandemia ha superado en Pakistán los 100.000 casos este lunes con más de 2.000 víctimas mortales tras contabilizar en las últimas 24 horas 4.728 contagios y 65 fallecidos.

7.10 : Más de siete millones de casos del nuevo coronavirus fueron oficialmente declarados en el mundo, de los cuales cerca de dos tercios en Europa y Estados Unidos, según un recuento de la AFP realizado el lunes a la 7 GMT en base a fuentes oficiales. Al menos 7.003.851 personas contrajeron la enfermedad covid-19, de las cuales 402.867 fallecieron.

6:40: La pandemia dejó en Alemania seis nuevas víctimas mortales y 214 casos confirmados de coronavirus, frente a los 22 fallecidos y los 301 contagios de la jornada anterior, lo que eleva el balance a más de 184.000 contagiados y más de 8.600 muertos.

5:00: La Secretaría de Seguridad de Honduras ha anunciado este domingo una prórroga del toque de queda hasta el 14 de junio en el pequeño país centroamericano como parte de la batería de medidas para hacer frente al avance de la pandemia de la COVID-19.

4:00: El Ministerio de Salud de China informó de cuatro nuevos casos importados de coronavirus, tres de ellos en la provincia de Sichuan y otro más en Shanghái, que también cuenta con un casos sospechoso llegado del extranjero.

3.00 : Centros comerciales y lugares de culto en India están autorizados a reabrir a partir de este lunes, pese a que la epidemia del nuevo coronavirus sigue golpeando con fuerza al país. Para reactivar la economía, el gobierno del primer ministro Narendra Modi suavizó el confinamiento nacional impuesto a finales de marzo en esta nación de 1.300 millones de habitantes.

1:30: El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda ha anunciado este lunes que no hay casos activos registrados de la COVID-19, después de que la última paciente, una mujer de Auckland, no haya mostrado síntomas en las últimas 48 horas.

1:00: Nicolás Maduro ha anunciado este domingo una nueva cuarentena para los próximos siete días en Venezuela.

00:10: El Gobierno interino de Bolivia ha anunciado este domingo el cierre de la región del trópico de Cochabamba, bastión del Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales ubicado en el centro del país, debido al aumento de casos y de víctimas mortales a causa de la pandemia de la COVID-19.

Mujeres en Puerta del Sol, en Madrid, observan el minuto de silencio por las víctimas del coronavirus (Reuters)

DOMINGO

22.00: Colombia se acercó este domingo a los 40.000 contagios por COVID-19 en una jornada en que las autoridades de salud reportaron el primer caso en el departamento del Guaviare con lo cual la pandemia llegó ya a todo el territorio nacional.El Ministerio de Salud confirmó hoy 1.209 casos nuevos, para un total de 39.236, y 54 fallecidos que elevan a 1.259 las víctimas mortales.Igualmente informó de que el número de recuperados asciende a 15.322 personas y hay 22.655 casos activos.

21.30: Estados Unidos ha superado este domingo los 110.000 fallecidos por el coronavirus, según los datos recopilados por la Universidad John Hopkins, que recoge además que son 1.928.594 los casos confirmados de la enfermedad. Además, destaca que hay 500.849 pacientes recuperados. Según la universidad, con sede en Baltimore, son concretamente 110.028 los decesos registrados por organismos oficiales locales y estatales, medios de comunicación y otras fuentes abiertas

Por estados, Nueva York continúa claramente en cabeza 30.324 fallecidos, seguido de Nueva Jersey (12.176), Massachusetts (7.289), Pensilvania (5.943), Illinois (5.864), Míchigan (5.613), California (4.608) y Connecticut (4.055). Estados Unidos es el país con más contagios del mundo, aunque otros estarían por encima del país norteamericano en número de fallecidos en proporción a su población.

20.30: El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, entregó este domingo nuevas cifras sobre el avance del coronavirus en el país, informando de un récord de 6.405 nuevos contagios en las últimas 24 horas, con lo que el total de infectados en Chile asciende a 134.150 personas. Mañalich también comunicó que, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se agregarán 653 decesos al total de muertes en Chile relacionadas al COVID-19. Estos fallecimientos adicionales datarían del periodo de tiempo comprendido entre el 3 de marzo pasado (primer caso registrado en el país austral) al domingo 7 de junio. Al margen de este dato, están los 96 fallecidos que se registraron este domingo en el último reporte elaborado por el Ministerio de Salud.

19: 30: Francia informó de 13 muertes por coronavirus, la cifra más baja desde el 14 de marzo. El guarismo incluye solo a los fallecidos en hospitales, ya que la cifra de decesos en residencias y otros centros sociosanitarios no se hará pública hasta el martes.

19.15: El nuevo coronavirus ha provocado más de 400.000 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre. Desde el comienzo de la epidemia 6.949.890 personas se contagiaron en 196 países o territorios. De ellas al menos 3.030.800 se recuperaron según un conteo basado en datos oficiales.

19.00: Argentina suma 983 nuevos casos de coronavirus, un máximo de contagios diarios, y son ya 22.020 los casos confirmados en todo el país, mientras que las muertes son ya 656 tras sumar ocho decesos en las últimas 24 horas contabilizadas.

17.00: Corea del Sur ha informado de 57 nuevos contagios por coronavirus en el país, el segundo día consecutivo que se rebasa el medio centenar de nuevos casos.

16.10 : Italia registró 53 muertos con coronavirus y 197 nuevos contagios confirmados en las últimas 24 horas.

15.30 : Las muertes en el Reino Unido aumentan a 40.542, tras sumar 77 en la última jornada. Los casos confirmados se elevaron en 1.300.

14.30 : España reportó una nueva muerte en el último día, saldo que se repite por cuarta jornada consecutiva. En los últimos siete días se registraron 72 fallecimientos.

11.30 : Irán reportó más de 2.300 nuevos contagios confirmados de coronavirus en el país, que elevan el total de afectados a más de 170.000 mientras que los fallecidos superan los 8.200 en medio de un constante repunte de las infecciones durante los últimos días

11.00 : El profesor de Epidemiología y miembro del comité de expertos médicos del Gobierno británico (SAGE, por sus siglas en inglés) John Edmunds ha lamentado este domingo que la cuarentena nacional debería haber ocurrido antes, a pesar de los obstáculos que pudiera haber enfrentado su declaración, y que se han perdido “muchas vidas” por no adelantar las medidas finalmente adoptadas.

10.30 : El gobierno británico anunció que volverá a abrir los lugares de culto “para orar de forma privada e individual” a partir del 15 de junio, mientras prosigue en Reino Unido el progresivo levantamiento de restricciones por el coronavirus,

10.00 : El Estado del Vaticano se ha declarado libre de coronavirus, después de que la última persona diagnosticada en las últimas semanas diera negativo en la prueba de Covid-19.

9.20 : La pandemia de coronavirus ya causó la muerte de 400.000 personas en todo el mundo

9:10: Alemania registra un nuevo descenso diario con 22 fallecidos y 301 casos de coronavirus

7:20 : Rusia confirma casi 9.000 nuevos contagios confirmados y se acerca a los 5.900 fallecidos por el coronavirus

5:10: China confirma seis nuevos casos de coronavirus, uno de ellos de transmisión local

4:30: Brasil confirma más de 27.000 nuevos casos de coronavirus y roza las 36.000 muertes

3:20: México registra más de 3.500 casos confirmados de coronavirus y 341 muertes en las últimas 24 horas

2:40: Los CDC alerta del aumento de prácticas peligrosas para evitar el contagio de coronavirus en EEUU

1:10: Ecuador alcanza los 3.600 fallecidos por la pandemia del coronavirus

00:30: El estado de Nueva York registra su cifra más baja de fallecidos por coronavirus con 35 en las últimas 24 horas

Musulmanes indonesios hacen cola antes de participar en las oraciones del viernes en una mezquita en Yakarta, el 5 de junio de 2020. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

SÁBADO

23.00: El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, firmó este sábado la promulgación de la ley que establece un nuevo calendario para las elecciones internas y municipales de 2020, que se postergarán hasta un año a raíz del coronavirus, según informó Presidencia.

22.00: Perú se convirtió este sábado en el octavo país con más infectados por el COVID-19 en el mundo, al acercarse a los 200.000 casos y superar los detectados en Francia, además de pasar los 5.300 fallecidos desde que la epidemia llegó a su territorio, el pasado 6 de marzo. El último reporte oficial del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que en las últimas horas se detectaron 4.358 casos de la enfermedad, con lo que el total de infectados llegó a 191.758.

21.00: El número de hospitalizados en Francia por el coronavirus se redujo en 217 este sábado para quedar en 12.479, mientras que se registraron 31 muertes en los hospitales, anunció el Gobierno en su página internet. Desde el comienzo de las estadísticas el 1 de marzo, han muerto en Francia oficialmente 29.142 personas de la COVID-19, aunque eso no incluye a los últimos fallecidos en las residencias, ya que esos datos no se actualizan cada día.

19:10: El Ministerio de Salud de Paraguay informó este sábado de la recuperación de 16 personas contagiadas de coronavirus, con lo que el número de casos activos cae por segundo día consecutivo y se sitúa en los 547 positivos, de un total de 1.090 positivos registrados desde el 7 de marzo.

18:20: Ecuador sumó 622 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas y alcanzó los 42.728 casos positivos de COVID-19, mientras que la cifra de muertos creció en 16, hasta los 3.608 fallecidos, según la última estadística oficial difundida este sábado.

17:15: La Ministra de Salud de Bolivia prevé alcanzar las 100.000 personas contagiadas por coronavirus hacia fines de julio y por ello este sábado hizo un llamado urgente a profesionales y estudiantes de medicina para reforzar su sistema sanitario. El último reporte oficial da cuenta de 12.728 contagidos y 427 decesos.

16:20 : Italia registró 72 fallecidos en las últimas 24 horas y suma ya 33.846 desde que se inició la emergencia en el país el 21 de febrero, indicó hoy Protección Civil en su último balance oficial.

Además contabiliza 270 nuevos casos de contagio respecto al viernes, lo que eleva la cifra a 234.801, contando los muertos, los enfermos y los curados. De los nuevos casos, 140 se han producido en Lombardía (norte), la región más castigada por la pandemia.

15:45 : Chile volvió a registrar su cifra máxima de muertos diarios por coronavirus: 93 en 24 horas. El ministerio de Salud confirmó, además, 5.246 nuevos contagios.

El total de víctimas fatales en el país sudamericano asciende a 1.541, mientras que los casos totalizan 127.745.

15:00 : Reino Unido registró este sábado 205 nuevos fallecidos en las últimas horas, y suma ya más de 40.400 muertos y roza los 285.000 casos, según datos del Ministerio de Sanidad.

En concreto, las autoridades británicas tienen registrados 40.465 fallecimientos por la pandemia de nuevo coronavirus, de la que se han detectado ya 284.868 casos, 1.557 más que el viernes.

Las autoridades británicas no han podido presentar de nuevo una cifra diaria para la cantidad de personas evaluadas, por una “pausa temporal en este apartado” para garantizar “la consistencia de los datos”.

14:20 : Casi 600 empleados sanitarios estadounidenses en contacto directo con pacientes de coronavirus han muerto a consecuencia de la enfermedad desde el principio de la pandemia, según las estimaciones del proyecto Lost on the Frontline (Perdidos en el frente) del diario británico The Guardian y la organización Kaiser Health News (KHN), con sede en San Francisco (EEUU).

Entre los fallecidos se encuentran médicos, profesionales de la enfermería y empleados esenciales en los hospitales, como bedeles o administrativos.

13:30 : El Gobierno de Portugal anunció la suspensión de la actividad no urgente en los hospitales de Lisboa, Amadora, Sintra, Loures y Odivelas debido a una mayor concentración de casos de COVID-19, según fuentes del Ministerio de Sanidad citados por la agencia de noticias Lusa.

“Las directrices han sido ya remitidas a los hospitales y la decisión será publicada en el Diario de la República esta semana”, ha apuntado la fuente, que ha recordado que la reanudación de la actividad no urgente estaba supeditada a revisiones en función de la evolución del virus.

12:00 : El Ministerio de Sanidad iraní confirmó 75 nuevos fallecidos y más de 2.200 nuevos contagios por coronavirus en las últimas horas mientras el presidente del país, Hasán Rohani, ha reconocido públicamente que ya no hay más opción que la de reabrir el país para despertar la economía nacional.

El nuevo balance proporcionado por el portavoz del Ministerio, Kianush Jahanpur, eleva el total de muertos en la república islámica a 8.209 y los contagios a 169.425, de los cuales 132.038 han recibido el alta.

10:45 : La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha descrito este sábado las medidas de estímulo lanzadas esta semana por el Gobierno para sacar al país de la crisis causada por la pandemia de coronavirus como un espaldarazo hacia un futuro marcado por la epidemia mundial de coronavirus que ha sacudido el planeta.

El acuerdo fue alcanzado el pasado miércoles por Merkel y su socio en la coalición de gobierno en Berlín, el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) acordaron después de una maratoniana negoiación. Explicó que este programa se suma a la habitual partida de estímulos prevista para los dos próximos años, a la que añadirá un total de 50.000 millones de euros.

10:15 : Las autoridades turcas liberaron a un destacado ex diputado opositor que permanecía encerrado una prisión de Estambul, como parte de las medidas contra el coronavirus, solo unas horas después de su arresto, según informó la agencia estatal de noticias Anatolia.

Se trata de Enis Berberoglu, miembro del principal partido opositor del Partido Republicano del Pueblo (CHP), quien se encuentra ahora bajo arresto domiciliario como parte de una amnistía destinada a reducir el hacinamiento en las cárceles, donde el virus puede propagarse rápidamente.

10:00 : La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy que el país asiático registró este viernes 3 nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2, frente a los 5 detectados en la víspera, todos ellos casos “importados”.

Las autoridades sanitarias detallaron que estos 3 nuevos casos registrados hasta la pasada medianoche local (16:00 hora GMT del viernes) se localizaron en la provincia suroriental de Cantón en viajeros procedentes del extranjero.

09:41 : El Gobierno ruso ha confirmado 8.855 nuevos casos de coronavirus diarios, hasta superar los 485.000 contagios totales de la enfermedad, que ha dejado ya más de 5.700 muertos en el país.

La mayoría de los nuevos contagios corresponde a Moscú (1.992), seguido de la provincia homónima (758) y San Petersburgo (347). El número de fallecidos diarios es de 197, con lo que ya son 5.725 los muertos totales desde la declaración de la epidemia.

09:37: India vuelve a registrar un récord de contagios con casi 10.000 casos en las últimas 24 horas

08:05: Alemania registra 33 muertos y 407 casos diarios por coronavirus y roza los 184.000 contagiados

07:35: La pandemia de coronavirus roza los 395.000 muertos y rebasa ya los 6,7 millones de casos en todo el mundo

06:10: China aconseja a sus ciudadanos no viajar a Australia por el aumento del racismo a causa del coronavirus

05:15: China confirma tres casos de coronavirus importados del extranjero en Guangdong

04:47: Brasil confirma más de 30.000 nuevos casos de coronavirus y supera los 645.000 positivos

04:06: Ecuador supera las 3.500 muertes por coronavirus y presenta más de 42.000 contagios

03:15 : México suma más de 4.000 nuevos casos de coronavirus y el total sobrepasa los 110.000 positivos

02:01: Bolsonaro amenaza con una posible salida de Brasil de la OMS por su “sesgo ideológico”

01:48: Trump alude a la gestión que ha hecho Brasil del coronavirus y alerta de su situación

01:15: Perú registra más de 4.200 casos diarios de coronavirus y supera los 187.000 positivos