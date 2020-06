Coronavirus, en directo: el avance de la pandemia y la búsqueda de la vacuna

Musulmanes indonesios hacen cola antes de participar en las oraciones del viernes en una mezquita en Yakarta, el 5 de junio de 2020. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

El coronavirus continúa expandiéndose por el mundo, con nuevos casos de contagios y víctimas fatales, principalmente en Estados Unidos y América Latina. Los Gobiernos analizan un levantamiento de las medidas de cuarentena, mientras que varios laboratorios han comenzado fases de prueba en humanos para dar con una vacuna que ayude a frenar la propagación.

Los horarios están expresados en GMT:

10:00 : La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy que el país asiático registró este viernes 3 nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2, frente a los 5 detectados en la víspera, todos ellos casos “importados”.

Las autoridades sanitarias detallaron que estos 3 nuevos casos registrados hasta la pasada medianoche local (16:00 hora GMT del viernes) se localizaron en la provincia suroriental de Cantón en viajeros procedentes del extranjero.

09:41 : El Gobierno ruso ha confirmado 8.855 nuevos casos de coronavirus diarios, hasta superar los 485.000 contagios totales de la enfermedad, que ha dejado ya más de 5.700 muertos en el país.

La mayoría de los nuevos contagios corresponde a Moscú (1.992), seguido de la provincia homónima (758) y San Petersburgo (347). El número de fallecidos diarios es de 197, con lo que ya son 5.725 los muertos totales desde la declaración de la epidemia.

09:37: India vuelve a registrar un récord de contagios con casi 10.000 casos en las últimas 24 horas

08:05: Alemania registra 33 muertos y 407 casos diarios por coronavirus y roza los 184.000 contagiados

07:35: La pandemia de coronavirus roza los 395.000 muertos y rebasa ya los 6,7 millones de casos en todo el mundo

06:10: China aconseja a sus ciudadanos no viajar a Australia por el aumento del racismo a causa del coronavirus

05:15: China confirma tres casos de coronavirus importados del extranjero en Guangdong

04:47: Brasil confirma más de 30.000 nuevos casos de coronavirus y supera los 645.000 positivos

04:06: Ecuador supera las 3.500 muertes por coronavirus y presenta más de 42.000 contagios

03:15 : México suma más de 4.000 nuevos casos de coronavirus y el total sobrepasa los 110.000 positivos

02:01: Bolsonaro amenaza con una posible salida de Brasil de la OMS por su “sesgo ideológico”

01:48: Trump alude a la gestión que ha hecho Brasil del coronavirus y alerta de su situación

01:15: Perú registra más de 4.200 casos diarios de coronavirus y supera los 187.000 positivos

00.30: Estados Unidos registró 922 muertes por coronavirus y el total asciende a 109.042. La cantidad de casos positivos, en tanto, se acerca a los 1,9 millones. Como dato positivo se destaca el hecho que la ciudad de Nueva York reportó que no hubo muertes en el territorio por primera vez desde el 12 de marzo.

VIERNES

22.30: Argentina reportó 24 muertes y 840 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas.

16:50: Italia ha registrado 85 fallecidos en las últimas 24 horas y un repunte en los nuevos casos de contagio, que han sido 518 respecto del jueves, el dato más alto desde el pasado 28 de mayo, indicó hoy Protección Civil en su último balance oficial.

16:39: Chile registró 92 muertes por coronavirus, su mayor cifra en un día. El Ministerio de Salud informó que el total de decesos ascendió a 1.448, mientras que se contabilizaron 4.207 contagios en las últimas 24 horas

16:25: El Reino Unido registró 357 muertes en las últimas 24 horas y superó los 40 mil fallecidos por coronavirus. Las autoridades sanitarias detectaron 1.650 nuevos contagios el último día, después de haber procesado o distribuido 207.231 test en ese periodo.

13:39: Irán informó este viernes 2.886 nuevos casos de coronavirus, una de las cifras más altas en dos meses pero inferior al récord que se registró el jueves, 3.500. La cifra de fallecidos ha aumentado en las últimas horas en 63, hasta un total de 8.134.

12:47: Estados Unidos sumó 2,5 millones de puestos de trabajo en mayo y la tasa de desempleo bajó de 14,7 a 13,3 por ciento

12:14: Se retractaron los autores de dos estudios que alertaban sobre los efectos nocivos de la hidroxicloroquina. Publicados en The Lancet y en The New England Journal of Medicine, habían llevado a la OMS a suspender las pruebas para tratar a pacientes con Covid-19

09:16: La Policía australiana esgrime motivos sanitarios para intentar bloquear una marcha antirracista en Sídney

08:10: La pandemia de coronavirus deja más de 391.000 muertos y 6,6 millones de casos en todo el mundo

07:07: Alemania eleva el balance diario de coronavirus a 32 muertos y 507 casos y supera los 183.000 contagiados

06:39: Colombia exime de pagar el IVA este año al sector turístico y a la hostelería por la crisis de la COVID-19

06:10. UNICEF alerta de que el coronavirus “amenaza con profundizar” en la crisis mundial de la educación

05:49: México supera las 12.000 muertes por la COVID-19 y López-Gatell estima que podrían ser 35.000 en el futuro

05:11: China registra cinco casos importados de la COVID-19 en Shanghái y Sichuan

04:29: Los CDC estiman que podría haber más de 127.000 muertos por coronavirus en EEUU para finales de junio

03:27: Argentina anuncia una prórroga de la cuarentena hasta el 28 de junio salvo en zonas con pocos casos

02:57: Bolivia elimina tres ministerios y dos embajadas y destinará esos recursos a luchar contra el coronavirus

01:39: Brasil registra más de 34.000 muertes y ya es el tercero con más víctimas mortales, por delante de Italia

00:47: Minesota pide a todos los manifestantes por la muerte de Floyd que se hagan la prueba del coronavirus

La cartera de pedidos de la industria alemana cayó un 25,8 % en abril.

22:44: Perú suma 54.384 casos en un solo día y sobrepasa los 5.000 muertos por COVID-19

21:59: Francia registra otras 44 muertes y sitúa en torno al millar la cifra de pacientes en cuidados intensivos

20:15: Reino Unido roza ya los 40.000 fallecidos y suma otros 1.800 contagios

19:44: Nueva York constata un “continuo descenso” de casos y sitúa por debajo de 100 los muertos diarios

18:30: El director del CDC lamenta que la pandemia haya sacado a relucir las “deficiencias” de la sanidad en EEUU

17:44: Nueva York constata un “continuo descenso” de los casos y sitúa por debajo de 100 los muertos diarios

16.50 : Reino Unido elevó en 176 el conteo de muertos, que llegó a 39.904 víctimas. Además, contabilizó 1.800 contagios nuevos, cuyo total llegó a 281.661.

16.15 : Italia informó un balance de 88 nuevos muertos y 177 casos detectados.

16.10 : Chile reportó 81 nuevas muertes y 4.664 contagios confirmados en su balance diario.

16.00 : Los casos globales de COVID-19 ascendieron a 6,39 millones, en una jornada en la que América, el continente más afectado, superó la barrera de los tres millones, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud.

15.30 : España reportó cinco nuevas muertes por coronavirus y suma 56 en la última semana.

14.00 : Suecia avala los viajes internos sin restricciones para quien no tenga síntomas de COVID-19

13.30 : España anunció que reabrirá sus fronteras terrestres con Francia y Portugal el próximo 1 de julio, rectificando la declaración del ministro de Turismo, que había dicho que se reanudaría el 22 de junio.

12.30 : El gobierno estadounidense informó que otras 1,8 millones de personas solicitaron un subsidio de desempleo en la última semana. El total suma 42 millones de pedidos desde el inicio de la crisis por la pandemia.

11.00 : Irán, el país más afectado de Medio Oriente, sufre ante el rebrote y registró la cifra más alta de contagios confirmados desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Sanidad reportó 3.547 nuevos contagios, lo que eleva el balance de positivos hasta 164.270. La cifra de fallecidos, por su parte, aumentó a 8.071, 59 más que el miércoles.

10.30 : Francia suspendió el tradicional desfile por la Toma de la Bastilla, fiesta nacional del 14 de julio.

9.00 : Rusia reportó un aumento de 8.832 contagios confirmados en la última jornada.

8.00 : El parlamento israelí pidió a sus empleados que se quedaran en casa y canceló las reuniones de los diputados, después de que uno de ellos diera positivo al nuevo coronavirus.

7:30: Alemania suma 30 muertos y 394 casos y acumula más de 182.000 personas contagiadas por coronavirus

5.00 : India sobrepasa por primera vez los 9.000 contagios diarios confirmados y acumula casi 217.000 diagnósticos positivos.

2:40: Uruguay no detectó ningún caso de coronavirus por primera vez desde la emergencia sanitaria

1:10: Brasil supera los 580.000 casos confirmados y los contagios suben en las ciudades que templaron las restricciones. El país reportó 1.349 muertes en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario.

1.00 : México reportó por primera vez más de 1.000 fallecimientos por COVID-19 en un día, justo en la semana que el gobierno dispuso para la reactivación de su vida económica y social tras más de dos meses de confinamiento sugerido. El país supera los 100.000 casos y los 11.000 fallecidos, mientras los contagios crecen en las cárceles.

0:15: La Cámara de Representantes de Colombia suspende las sesiones tras confirmar un caso de coronavirus

Revisión de temperatura en una villa turística de Sicilia, Italia (Reuters)

MIÉRCOLES

23:30: El Triatlón de Nueva York, cancelado por el coronavirus

23.00 : Volvieron a subir los casos en la Argentina: hubo 949 contagios y 14 muertes en las últimas 24 horas

22:40: Bolsonaro veta la entrega de 1.500 millones de euros a las autoridades locales para combatir la COVID-19

21:10: La UE y China aplazan la cumbre prevista para septiembre en Alemania a causa de la pandemia de coronavirus

20:30 : Perú registra un ligero descenso en los casos diarios y baja a menos de 4.000 por primera vez en semanas

20:20: Francia supera los 29.000 muertos por COVID-19 tras sumar otros 81 fallecidos en el último día

19:00: La Unión Europea aplaude el acuerdo entre Maduro y Guaidó por el coronavirus y subraya que el diálogo es “fundamental” para Venezuela

18:20: Irak confirma un nuevo máximo diario de casos de coronavirus y supera la barrera de los 8.000 contagios

17:50: El aeropuerto de Bruselas medirá la temperatura de todos los viajeros desde su reapertura el 15 de junio

16.40 : Chile reportó 87 nuevas muertes y 4.942 casos confirmados en su balance diario, con lo que el total se eleva a 1.275 fallecidos y 113.628 contagios registrados. A partir de este informe el gobierno toma en cuenta un nuevo criterio para las víctimas fatales, que incluye a aquellos pacientes con síntomas y que todavía no tenían los resultados de la prueba PCR.

Las muertes por COVID-19 se disparan en Guatemala con 20 decesos en 24 horas

16.10 : Italia registró 71 nuevas muertes y 321 casos confirmados en la última jornada.

16.00 : España reportó 219 casos confirmados en el último día, y una nueva muerte, luego de dos días consecutivos sin fallecidos. Con respecto a las víctimas fatales, Sanidad informó que han registrado 63 fallecimientos en los últimos siete días.

15.35 : Cuba registra otros 15 casos confirmados de COVID-19, todos en La Habana.

15.30 : Reino Unido reportó otras 359 muertes y 1.871 casos confirmados en su balance diario, que eleva el total a 39.728 fallecidos y 279.856 contagios diagnosticados.

15.00 : El gobierno de Donald Trump prohibirá a las aerolíneas chinas volar a Estados Unidos a partir del 16 de junio. La medida, que será anunciada este miércoles, es una represalia a la decisión de Beijing de impedir la reanudación de los viajes de las aerolíneas estadounidenses.

12.00 : Irán reportó más de 3.000 nuevos casos de la enfermedad COVID-19 por tercer día consecutivo, lo que confirma que se acelera la propagación del coronavirus en el país más afectado de Medio Oriente.

10.30 : Viajes en Europa. Alemania retirará el aviso contra los viajes en el continente, menos para España y Noruega, el 15 de junio. En tanto, el aeropuerto de la City de Londres reanudará los vuelos domésticos a final de mes. Por su parte, Austria anunció que levantará el jueves sus controles en fronteras terrestres, salvo con Italia. “A partir de mañana, los controles serán puntuales y ya no sistemáticos”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores.

10.00 : Italia reabrió sus fronteras a los europeos y ahora también permite a sus ciudadanos desplazarse libremente entre regiones a partir de este miércoles. Además, reanudó los vuelos internacionales en al menos tres ciudades importantes: Roma, Milán y Nápoles.

9.30 : Corea del Sur autorizo el uso del fármaco antiviral remdesivir para tratar a los pacientes de coronavirus, anunció el gobierno. Según una investigación del gobierno, el remdesivir es “clínicamente significativo” para reducir el tiempo de recuperación de los pacientes, indicó el ministerio de Seguridad Alimentaria y Médica.

9.00: La pandemia de coronavirus deja más de 380.000 muertos y 6,3 millones de casos diagnosticados en todo el mundo

8:30: Suecia admite que debería haber aplicado medidas más duras contra la pandemia de coronavirus. “Si nos encontrásemos otra vez con la misma enfermedad y con el conocimiento que tenemos ahora, creo que nuestra respuesta estaría a medio camino entre lo que hizo Suecia y lo que hizo el resto del mundo”, afirmó Anders Tegnell, epidemiólogo que coordina las medidas del país.

8.00 : India supera los 200.000 casos confirmados de coronavirus tras un nuevo récord diario

7.30 : Rusia supera los 432.000 contagiados confirmados por coronavirus con más de 5.200 muertos tras sumar 8.536 casos diagnósticos.

7:10: Alemania suma 29 muertos y 342 contagios confirmados. El total de casos detectados llega a más de 182.000 personas con coronavirus

6:15: Corea del Sur propone un presupuesto extraordinario de 25.875 millones de euros para ayudar a empresas

5.40: La OPS califica la situación del coronavirus en Nicaragua como “muy preocupante” y “difícil de controlar”

5:00: China registra un solo caso importado de la COVID-19 en la provincia de Cantón

4.20: México alcanza récord de contagios por la COVID-19 dos días después de dar inicio a la desescalada

2.55: Perú saca de la cárcel a más de 1.300 presos para evitar más contagios por la COVID-19

1.50: Anthony Fauci espera que EEUU tenga “cien millones de dosis” de una candidata a vacuna para finales de 2020.

01:30: Brasil bate un nuevo récord de muertes en un día y Bolsonaro dice que “es el destino de todo el mundo”

00.40 : Estados Unidos registró 1.081 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y el total asciende a 106.180.

Revisión de temperatura de un trabajador en Ciudad de México (Reuters)

MARTES

22.50: Brasil reportó 1.262 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, récord desde el inicio de la pandemia que lleva el total a 31.199.

18.10: Por los saqueos, prorrogaron el toque de queda en la ciudad de Nueva York hasta el próximo domingo.

16.10 : Italia registra 55 nuevos fallecidos y 318 contagios confirmados de COVID19 en 24 horas.

15.20 : España reportó por segundo día consecutivo un balance sin nuevos fallecidos por coronavirus, mientras que los contagios confirmados aumentaron en 134.

15.00 : Chile reportó otros 75 fallecidos, un nuevo récord diario desde el comienzo de la pandemia.

12.10 : Rusia anunció un plan de USD 72.000 millones en dos años para rescatar la economía tras los efectos de la pandemia.

11.30 : La oficina de Estadísticas del Reino Unido arrojó un nuevo balance con un total de 47.988 muertes sospechosas de coronavirus, entre pacientes con diagnóstico confirmado y otros con síntomas similares.

11.00 . Sigue el rebrote en Irán. Por segundo día consecutivo, el país registró más de 3.000 nuevos casos de contagios, concretamente 3.117 en las últimas 24 horas, lo que elevó el total de contagios a 157.562.

9.00 : La pandemia de coronavirus supera los 375.000 muertos con 6,2 millones de casos en todo el mundo

5:00: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur ha mostrado su preocupación este martes ante la treintena de nuevos casos de la COVID-19 vinculados a las iglesias católicas del área metropolitana de Seúl en vísperas de la reapertura de las escuelas.

4.30 : Alemania supera los 182.000 contagiados confirmados tras sumar once muertos y 213 casos nuevos casos.

4:00: La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que América Latina se ha convertido en la “zona roja” de transmisión del coronavirus, al tiempo que ha avisado de que la situación en estos países “está lejos de ser estable”.

3:40: El Ministerio de Salud de China ha informado este martes de que se han registrado cinco nuevos casos importados del nuevo coronavirus, dos de ellos en la provincia de Sichuan, uno Shanghái, así como otros dos a repartir entre los territorios de Cantón y Shaanxi.

2.00 : Estados Unidos registró 743 nuevas muertes por coronavirus y el total asciende a 105.099

1:50: El Ministerio de Salud de México ha comunicado este lunes que se han registrado 93.435 casos del nuevo coronavirus y 10.167 muertes provocadas por la enfermedad, el d

Protesta de médicos en Londres (Reuters)

ía en el que el país ha retomado “la nueva normalidad” y de nuevo su actividad económica.

LUNES

23.20: Brasil reportó 623 nuevas muertes por coronavirus y el total ya roza las 30.000.

18:20: El Ministerio de Salud de Perú ha informado este lunes de 128 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que el país suma ya 4.634 fallecidos.

16.50 : La OMS desmintió que el virus haya perdido fuerza, como afirmó un investigador italiano. “Debemos ser muy cuidados en no crear la sensación de que, de repente, el virus ha decidido ser menos patogénico. No es el caso, para nada”, indicó el director de emergencias, Michael Ryan.

16.10 : nueva registró 111 nuevas muertes, que elevan el total a 39.045. Es el balance diario más bajo desde el inicio de la cuarentena.

16.00 : Italia reportó 60 nuevos muertos y 178 casos confirmados, el reporte más bajo desde marzo

15.00 : España reportó un aumento de 71 casos confirmados y ningún fallecido con fecha de las últimas 24 horas.

14.40 : Chile informó 5.471 nuevos casos confirmados y 59 muertes por coronavirus, récord diario en ambos conteos. El total llegó a 105.159 contagios diagnosticados y 1.113 muertos.

12.30 : La economía de Chile se desplomó 14,1% en abril por la pandemia de coronavirus

11.00 : El Gobierno de Italia indicó que está preparado para “cerrar las fronteras” a los ciudadanos de países que se nieguen a autorizar la entrada de italianos.

10.00 : Rebrote en Irán. Las autoridades reportaron más de 3.000 nuevos casos confirmados, la cifra diaria más alta en dos meses.

9.00 : La pandemia en Rusia dejó por segundo día consecutivo más de 9.000 casos, lo que eleva el balance a más de 414.000 contagiados y 4.855 víctimas mortales

8:30: La pandemia ha dejado más de 372.000 víctimas mortales y más de 6,1 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. En América Latina, el balance de casos confirmados superó el millón.

8.00 : Goldman Sachs ve señales alentadoras: el mercado laboral de los EEUU podría estar repuntando. Por su parte, la mayoría de los estadounidenses sigue a favor de mantener la cuarentena, según una encuesta.

7:00: En las últimas 24 horas Alemania reportó 11 víctimas mortales y 333 casos nuevos, lo que eleva el balance a más de 181.000 personas contagiadas y más de 8.500 fallecidos, según ha informado el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

5:50: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur ha informado este lunes de que se ha producido un nuevo rebrote tras una infección grupal en una empresa de comercio electrónico situado en la ciudad de Bucheon, en el norte del país.

4:00: El Ministerio de Salud de China ha informado este lunes de que se han registrado 16 nuevos casos importados del nuevo coronavirus, once de ellos en la provincia de Sichuan, tres en la región autónoma de Mongolia Interior y dos en la región de Cantón.

3.00 : Autoridades y expertos temen una nueva ola de contagios de coronavirus en Estados Unidos por las masivas protestas en decenas de ciudades.

1:40: La Fiscalía de Colombia ha abierto una investigación preliminar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, así como a la Comisión Reguladora de Energía y Gas, por las presuntas subidas de las tarifas de estos servicios durante la pandemia de la COVID-19.

1:30: El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este domingo que se ha superado la barrera del medio millón de casos y son ya 514.849 el número de contagiados por la COVID-19 en el país sudamericano, además de haber registrado 29.314 muertes, el mismo día en el que el presidente, Jair Bolsonaro, se ha paseado a caballo por la manifestación convocada a su favor y en contra del Tribunal Supremo y el Congreso.

1.00 : En México el número de muertes ascendió a 9.930 y los casos positivos suman 90.664

Viajeros con mascarilla esperan en el vestíbulo de la estación de tren en Kazansky, en Moscú. EFE/EPA/SERGI ILNITSKY

DOMINGO

23.30: Perú, segundo país de América Latina con más contagiados de covid-19, superó el domingo los 160.000 casos confirmados tras registrar una cifra récord de más de 8.000 contagios en 24 horas, informó el Ministerio de Salud. El país andino registró 8.805 nuevos casos de covid-19, con lo que los contagios sumaron 164.476, indica un comunicado del Ministerio.

En América Latina Perú sólo es superado por Brasil en el total de casos registrados, y es tercero en número de fallecimientos, detrás de Brasil y México. La cifra de muertos llegó a 4.506, en un país de 33 millones de habitantes que tiene su capacidad hospitalaria al borde del colapso, con 8.802 pacientes internados por el virus, y su economía semiparalizada. En las últimas 24 horas fallecieron 135 personas, una baja respecto a la víspera, cuando habían muerto 141.

19.30: Estados Unidos alcanzó la cifra de 1.779.853 casos confirmados de COVID-19 y la de 104.081 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Estos números suponen un incremento de 20.128 nuevos contagios y de 692 muertos, respecto ayer, sábado, a la misma hora.

16.50: El Ministerio de Salud de Chile reportó 57 nuevos muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario, para llegar a un total de 1.054 muertos. En cuanto a los contagiados, se agregaron 4.830 en la última jornada, para llegar a un total de 99.688 infectados en todo el país.

16:05 : Italia reportó 75 muertes en las últimas 24 horas, para un saldo total de 33.415 fallecidos. Los nuevos casos confirmados fueron 355, en línea con los últimos días.

15.20 : España informó 96 casos confirmados en el último día. Según el conteo oficial, en la última semana murieron 39 personas.

15.10 : Reino Unido reportó otras 113 muertes y 1.936 contagios confirmados, lo que eleva el total a 38.489 fallecidos y 274.762 casos.

13.30 : India registró otro récord diario de 8.380 casos confirmados, en un día en que el país ha rebasado al mismo tiempo los umbrales de los 180.000 contagios y los 5.000 fallecidos.

12.30 : El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, adelantó que pedirá al Congreso una “última y definitiva” prórroga de 15 días de las medidas excepcionales adoptadas por su Ejecutivo para frenar la pandemia.

11.00 : El papa Francisco afirmó que el sufrimiento causado por la pandemia no servirá de nada “si no se construye una sociedad más justa”.

9.00 : Irán superó los 150 mil casos y advirtió por nuevos rebrotes. El país, el más afectado de Medio Oriente, registró otros 2.516 casos confirmados y 63 muertes, para un total de 7.797 fallecidos.

7.00 : Rusia aprobó el uso del antiviral afivavir contra el coronavirus: “Es la medicina más prometedora para curar a nivel mundial”. El fármaco fue desarrollado y probado clínicamente “en plazos récord”, lo cual le permitió convertirse en la primera medicina en base al favipiravir -antiviral desarrollado en Japón- inscrita a nivel mundial.

5.00 : Rusia superó el umbral de los 400.000 contagios por coronavirus tras registrar 9.268 casos en las últimas horas, hasta los 405.843 afectados. En cuanto al número de fallecidos, el país ha registrado ya 4.693 decesos totales después de 138 decesos en un solo día.

4.00 : Alemania reportó 268 nuevos casos confirmados y 11 fallecidos en las últimas 24 horas. El balance diario anterior fue de 738 contagios y 39 decesos en el país donde, hasta la fecha, la pandemia se ha cobrado 8.500 vidas, mientras que la cifra acumulada de positivos es de 181.482.

3.00 : La Explanada de las Mezquitas de Jerusalén reabrió tras 10 semanas sin fieles por la pandemia.

SÁBADO

23.00: El Ministerio de Salud de Colombia confirmó 1.548 nuevos casos de coronavirus en el país por lo que el número total de contagios ha ascendido hasta los 28.236. En las últimas 24 horas, las autoridades colombianas han registrado 37 fallecidos más a causa de la COVID-19 y el total de muertes en el país ha aumentado hasta las 890.

21:05: El Salvador sumó 117 casos de COVID-19, la mayor cifra de contagios confirmados en un solo día, con lo que ascendió a 2.395 el total de salvadoreños infectados con el nuevo coronavirus, y se confirmó este sábado la muerte de dos personas, incluida una diputada suplente del Congreso.

20:44: Perú superó el millón de pruebas de descarte del Covid-19, con más de 48.000 realizadas el viernes, que han confirmado que el número de casos se elevó a 155.671, según informó el mandatario peruano, Martín Vizcarra, en una rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno.

19:48 : Brasil se convirtió este sábado en el cuarto país con más muertos por el nuevo coronavirus al registrar 28.834 fallecidos, con lo que desplazó a Francia (28.771). En el gigante sudamericano de 210 millones de habitantes, los contagios aumentaron en 33.274 personas en 24 horas -un nuevo récord diario- y alcanzó un total de 498.444, la segunda cifra más alta del mundo detrás de Estados Unidos, con casi 2 millones de casos.

19:00: Más de 6 millones de casos del nuevo coronavirus fueron declarados oficialmente en el mundo, dos tercios de los cuales en Europa y Estados Unidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkings.

16:30 : Italia reportó 111 muertos por coronavirus y 416 contagios en las últimas 24 horas. El número de decesos implicó un alza respecto al viernes pero descendieron los nuevos infectados. El total de fallecidos ascendió a 33.340.

16:00 : El Reino Unido registró 215 muertes más por coronavirus y 2.445 nuevos casos. El ministro de Cultura, Medios de comunicación y Deportes, Oliver Dowden, informó en una rueda de prensa que ayer se llevaron a cabo 127.722 test en el país. El número total de fallecidos es de 38.376.

15:20 : El príncipe Joaquín de Bélgica, sobrino del rey Felipe de Bélgica, dio positivo por coronavirus, según han confirmado fuentes del Palacio Real belga citadas por medios belgas. Joaquín vive desde hace varios años en España con su novia, Victoria Ortiz Martínez-Sagrera.

14:40 : El Gobierno de Portugal ha confirmado la aparición de 257 nuevos contagios por coronavirus; la mayoría de ellos, 231, en el valle del Tajo y en la zona metropolitana de Lisboa, convertida ya en “el último bastión del coronavirus”, en palabras de la ministra de Salud del país, Marta Temido, que también ha informado de 13 nuevos fallecidos, hasta un total de 1.396 decesos totales desde la declaración de la epidemia.

13:50 : India anunció una importante flexibilización del confinamiento decretado para combatir el coronavirus, excepto en las denominadas “zonas de contención”, donde sigue habiendo altas cifras de contagio.

13:00 : Las autoridades de Pakistán han informado este sábado de 81 nuevos fallecidos por coronavirus en el país en las últimas 24 horas contabilizadas, un máximo desde que comenzó la pandemia y una cifra sensiblemente superior al anterior récord, los 57 decesos del viernes. En total son 1.395 los fallecidos.

12:15 : Italia afronta el primer fin de semana de playas abiertas bajo medidas de seguridad por la pandemia, por lo que los ayuntamientos han recurrido a vigilantes para controlar el acceso a los arenales y aplicaciones para los teléfonos que permiten reservar o conocer dónde quedan espacios libres para plantar la sombrilla.

Aunque el tiempo no acompaña, ya que está nublado y llueve en todo el país, se puede decir que ha empezado la estación estival en toda la nación.

11:50 : El Ministerio de Sanidad iraní confirmó este sábado otros 2.200 casos nuevos de contagio por coronavirus y 57 fallecidos más, hasta un total de 7.734 víctimas mortales en la república islámica desde la declaración de la pandemia.

11:20 : Las mezquitas en Irán abrieron hoy para las oraciones diarias, en el marco de la eliminación gradual de las restricciones establecidas debido a la pandemia de la COVID-19. El anuncio lo hizo el presidente iraní, Hasan Rohaní, informó la agencia oficial de noticias IRNA.

11:10 : La canciller alemana Angela Merkel se negó a participar en persona en la cumbre del G7 en Estados Unidos en junio, tal y como propuso el presidente estadounidense Donald Trump, debido a la pandemia de coronavirus, confirmó el sábado a la agencia de noticias AFP un portavoz del gobierno alemán.

10:30 : El Ministerio de Salud Pública de Afganistán confirmó 866 nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario, y tres fallecimientos que elevan el total de víctimas mortales a 249.

09:10 : El consejo de expertos en medicina que asesora al Gobierno británico en la lucha contra el coronavirus ha avisado a las autoridades de que todavía es demasiado pronto como para empezar a levantar las restricciones, dado el incremento del número de contagios, han explicado dos de sus integrantes a Sky News.

07:30 : El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, expresó este sábado su lamento ante la decisión de EEUU de romper las relaciones con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que describió como un “revés” al sistema mundial de salud.

06:00 : Las autoridades rusas confirmaron este sábado 8.952 nuevos contagios por coronavirus en un día hasta sumar más de 396.500 casos totales, mientras que los fallecidos ya superan los 4.500 al contabilizar otros 181 decesos en un día, comunicó el centro operativo para la lucha contra la propagación del virus.

03:30 : La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, ha confirmado que la capital japonesa se dispone a avanzar en la relajación de las restricciones contra la propagación del coronavirus a partir de este lunes a pesar de constatar cierto repunte en los contagios esta semana.

01:00 : El condado de Los Ángeles recibió el permiso del estado de California para reabrir restaurantes y reanudar los servicios en peluquerías y salones de belleza, en el principio de nueva fase en los esfuerzos de la región para reactivar la devastada economía en el sector de la pequeña y mediana empresa.

Viernes

23:00: Donald Trump anunció la ruptura de relaciones con la Organización Mundial de la Salud.

20:00: Luis Lacalle Pou permanecerá en cuarentena luego de que diera positivo por coronavirus una persona con la que se reunió el lunes.

16:33: Italia registró 87 muertos con coronavirus las últimas 24 horas y el total de fallecidos asciende ya a 33.229, según los últimos datos de Protección Civil

16:31: El Reino Unido sumó 324 nuevas muertes por coronavirus y la cifra total superó los 38 mil fallecidos

15:50: España informó dos muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y 39 en la última semana, con lo que el total asciende a 27.121

13:27: Grecia anunció el viernes que reabriría sus aeropuertos de Atenas y Salónica a los arribos de 29 países a partir del 15 de junio, el inicio de la temporada turística.

12:42: La economía de Canadá se contrajo 8,2% en el primer trimestre de 2020, en relación a idéntico periodo del año anterior, a causa del freno en el consumo y los negocios provocado por la pandemia de coronavirus, informó este viernes el gobierno.

7:00: Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 749 contagios y 39 víctimas mortales por coronavirus, frente a los 353 positivos y los 62 muertos del día anterior, lo que eleva a más de 180.000 personas contagiadas y más de 8.400 víctimas mortales.

6:00: El Ministerio de Salud de India ha confirmado este viernes 7.467 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta desde que estalló la pandemia, mientras que su número de víctimas mortales ya supera a las registradas en China, país origen de la COVID-19.

5:00: El Ministerio de Salud de China ha informado este viernes de que no se han contabilizado nuevos casos del nuevo coronavirus, a ningún nivel, por lo que el total permanece en 82.995, mientras que las muertes, después de dos semanas sin registrar ninguna, continúan siendo 4.634.

4:00: Corea del Sur ha registrado este viernes un ligero descenso en la cifra de nuevos casos de coronavirus y ha confirmado un total de 58 positivos, frente a los 79 anunciados el jueves.

3:00: Ecuador ha sumado 368 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el cómputo total se ha elevado a 38.471 contagios en el país.

2:00: El Ministerio de Salud de Perú ha confirmado 141.779 casos positivos y 4.009 víctimas mortales a causa de la pandemia de la COVID-19, el día en el que el primer ministro del país, Vicente Zeballos, se enfrenta a una moción de confianza acerca de su gestión durante la pandemia.