Irán sufre el rebrote de coronavirus más grande del mundo: registró 3.574 nuevos contagios

La actividad se ha reanudado en Irán (AFP)

Irán registró 3.574 casos de contagio de coronavirus en las últimas 24 horas, un récord de casos confirmados diarios, informó el jueves el portavoz del ministerio de Salud iraní, Kianoush Jahanpour.

La nación persa fue el segundo país, después de China, en sufrir un brote importante de la enfermedad, antes que los países europeos. En las últimas semanas, el gigante asiático reporta menos de 10 casos por día, España ya tuvo dos días sin muertes e Italia sigue bajando la curva, pero en Irán la tasa de contagios marca un notorio aumento.

Las cifras, en alza desde hace un mes, se han acelerado estos últimos días, hasta superar el pico anterior de 3.186 nuevos casos declarados del 30 de marzo.

A mediados de abril Irán comenzó a flexibilizar las restricciones impuestas contra la propagación de la pandemia y la mayoría de las 31 provincias del país reanudaron actividades.

Si bien la cuarentena no fue tan estricta en el país, la reapertura trajo un nuevo pico de contagios (AFP)

Por su parte, el número de decesos diarios sigue siendo relativamente bajo, según los datos comunicados por Jahanpour, con 59 fallecidos entre el miércoles y el jueves, pero los nuevos contagios hacen temer un próximo repunte de fallecidos.

En total, la epidemia viral ha causado en el país 8.071 víctimas fatales y 164.270 contagios, según las cifras oficiales. Según algunos expertos extranjeros e iraníes, las cifras del gobierno están subestimadas.

Rohani se ha reunido este jueves con el ministro de Sanidad, Said Namaki, para analizar la evolución de la pandemia y, pese a los datos, ha descrito como un éxito las medidas adoptadas en estos últimos meses para contener la pandemia, que estaría en niveles "aceptables", según la cadena Press TV.

No obstante, ha instado a la población a no bajar la guardia y ha recomendado que se eviten los viajes que no sean necesarios. Si no se siguen los protocolos, ha advertido, el Gobierno podría verse obligado a adoptar de nuevo medidas de confinamiento, pese a los efectos que pudiese acarrear a nivel económico y social.

En los comercios no se suele ver un distanciamiento social (AFP)

Irán es el país de Oriente Próximo más afectado por la pandemia y el duodécimo en número de infectados a nivel mundial, según la Universidad Johns Hopkins.

